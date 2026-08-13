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'झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा', मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की केंद्र सरकार को चेतावनी

रांची: खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 के लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की आलोचना की है. साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की तो हमारे हक-अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी? उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा.

गौरतलब हो कि 12 अगस्त को संसद के हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को पास करा लिया. इस विधेयक के तहत अब कोई भी राज्य खनिजों पर अतिरिक्त कर नहीं लगा सकेंगे.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना और अपनी पार्टी का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जल्दबाजी में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पास करा केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ-पैरों को काटने का काम किया है. यह काला बिल झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय है, उनके विकास और भविष्य पर बहुत बड़ा कुठाराघात है. झारखंड यह सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा.

उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक के कानून बन जाने से झारखंड सरकार की कई योजनाओं पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि झारखंड में करोड़ों लोगों के सामाजिक सुरक्षा जैसे मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जाएगी. झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है. अगर केंद्र सरकार ने यह काला बिल वापस नहीं लिया तो झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक शहर में इसका कड़ा विरोध किया जाएगा. अगर केंद्र सरकार नहीं चेती, और झारखंड तथा झारखंडियों को उसका हक-अधिकार वापस नहीं किया गया तो झारखंड निर्णायक और ऐतिहासिक निर्णयों को लेने से पीछे भी नहीं हटेगा.