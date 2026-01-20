ETV Bharat / bharat

CM हेमंत सोरेन का दावोस में संदेश, झारखंड अब सिर्फ खनिज निर्यातक नहीं, सतत विकास का मॉडल बनेगा

दावोस/रांची: दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास को लेकर एक स्पष्ट और दूरदर्शी सोच दुनिया के सामने रखी. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय राउंड टेबल बैठक में उन्होंने कहा कि झारखंड अब केवल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक राज्य बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि संसाधनों के मूल्य संवर्धन, सतत औद्योगिकीकरण और जन-केंद्रित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

मुख्यमंत्री ने वैश्विक नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का प्रत्यक्ष लाभ झारखंड के लोगों तक पहुंचे. उन्होंने स्पष्ट किया कि संसाधनों का जिम्मेदार और संतुलित उपयोग कर रोजगार के अवसर पैदा करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है.

CM हेमंत सोरेन का दावोस में संदेश (सौजन्य: पीआरडी)

स्थानीय और आदिवासी समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना

उन्होंने कहा कि सतत विकास का मतलब सिर्फ पर्यावरण संरक्षण नहीं है, बल्कि इसमें आजीविका, कौशल विकास और सामाजिक समावेशन भी शामिल है. खासकर स्थानीय और आदिवासी समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की नीति का अहम हिस्सा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में खनिज आधारित डाउनस्ट्रीम उद्योगों, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित तकनीक और मानव संसाधन विकास पर लगातार काम किया जा रहा है, ताकि आर्थिक विकास के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बना रहे.