ऑक्सफोर्ड पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा- शिक्षा और शोध में उनकी सरकार ने की नई पहल
सीएम हेमंत सोरेन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा और शोध के लिए छात्रों की हर संभव मदद की है.
Published : January 25, 2026 at 6:26 PM IST
लंदन/रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक ऑल सोल्स कॉलेज का दौरा कर भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉ राधाकृष्णन का जीवन यह सिखाता है कि विद्वत्ता, सार्वजनिक सेवा और संस्कृतियों के बीच संवाद समाज को सही दिशा दे सकता है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉ राधाकृष्णन का ऑक्सफोर्ड से गहरा रिश्ता रहा है. वे 1936 से 1952 तक यहां ईस्टर्न रिलिजन्स एंड एथिक्स के स्पाल्डिंग प्रोफेसर रहे और ऑल सोल्स कॉलेज के फेलो भी बने. इसके बाद वे लंबे समय तक कॉलेज के मानद फेलो रहे. ऑक्सफोर्ड में रहते हुए उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी विचारधाराओं के बीच सेतु का काम किया और दुनिया भर में सम्मान पाया.
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्वागत
इस दौरान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अल्पा शाह ने झारखंड प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया. बैठक में झारखंड और ऑक्सफोर्ड के बीच शैक्षणिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई. इसमें झारखंड के छात्रों के लिए डॉक्टोरल स्कॉलरशिप, रिसर्च के नए मौके, फैकल्टी एक्सचेंज और जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, जनजातीय कल्याण व विरासत जैसे विषयों पर संयुक्त शोध की संभावनाएं शामिल रहीं.
झारखंड सरकार शिक्षा और शोध को दे रही प्राथमिकता: सीएम हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार शिक्षा और शोध को प्राथमिकता दे रही है और युवा शोधकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव समर्थन दिया जाएगा. ऑल सोल्स कॉलेज के बाद प्रतिनिधिमंडल ने ऑक्सफोर्ड के प्रसिद्ध रैडक्लिफ कैमरा का भी दौरा किया, जो ज्ञान और शोध की वैश्विक पहचान का प्रतीक माना जाता है. यह दौरा झारखंड और ऑक्सफोर्ड के बीच लंबे समय तक चलने वाले सहयोग की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जो साझा बौद्धिक विरासत और भविष्य की शैक्षणिक साझेदारी को नई मजबूती देगा.
