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भारतीय पायलट स्मित मच्छर की बहादुरी की चर्चा, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने किया सलाम

सीएम हेमंत सोरेन समेत झारखंड के अन्य नेताओं ने भारतीय पायलट स्मित मच्छर के साहस की सराहना की है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Indian pilot Smit Machhar
भारतीय पायलट स्मित मच्छर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 12:44 PM IST

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रांची: Flydubai की Flight FZ1073 में सामने आए गंभीर संकट के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर के साहस और सूझबूझ की देशभर में चर्चा हो रही है. संकट की स्थिति में खुद घायल होने के बावजूद उन्होंने विमान में सवार यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी. उनकी भूमिका को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उनकी बहादुरी की सराहना की है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट साझा कर कैप्टन स्मित मच्छर के अदम्य साहस को नमन करते हुए कहा कि गंभीर परिस्थितियों में उन्होंने जिस जिम्मेदारी और धैर्य के साथ अपना कर्तव्य निभाया, वह देश के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कैप्टन के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की.

वहीं, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि Flight FZ1073 में संकट के दौरान घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित मच्छर ने असाधारण सूझबूझ और साहस दिखाया. उनके मुताबिक, पायलट की बहादुरी ने यात्रियों की जान बचाने और संभावित बड़ी त्रासदी को टालने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने भारतीय पायलट के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की.

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी कैप्टन स्मित मच्छर की तारीफ की. उन्होंने कहा कि एक भारतीय पायलट की हिम्मत और समझदारी ने गंभीर खतरे के बीच 170 से अधिक लोगों की जान बचाने में निर्णायक भूमिका निभाई. उन्होंने कैप्टन की बहादुरी को पूरे देश के लिए गर्व का विषय बताया.

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