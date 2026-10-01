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भारतीय पायलट स्मित मच्छर की बहादुरी की चर्चा, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने किया सलाम

भारतीय पायलट स्मित मच्छर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

रांची: Flydubai की Flight FZ1073 में सामने आए गंभीर संकट के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर के साहस और सूझबूझ की देशभर में चर्चा हो रही है. संकट की स्थिति में खुद घायल होने के बावजूद उन्होंने विमान में सवार यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी. उनकी भूमिका को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उनकी बहादुरी की सराहना की है.