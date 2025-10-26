थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को संक्रमित खून चढ़ाने का मामला, सिविल सर्जन समेत इन लोगों पर गिरी गाज
चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में सीएम ने कार्रवाई के निर्दश दिए हैं.
Published : October 26, 2025 at 6:43 PM IST
रांचीः पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को संक्रमित ब्लड चढ़ाने के गंभीर मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
इस मामले में पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन सुशांतो कुमार मांझी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश देते हुए पीड़ित बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने को कहा है. साथ संक्रमित बच्चों का पूरा इलाज भी राज्य सरकार के स्तर पर सुनिश्चित करने को कहा है.
सभी ब्लड बैंक का ऑडिट रिपोर्ट तलब
मुख्यमंत्री ने कहा है कि चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का संक्रमित होना अत्यंत पीड़ादायक है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को राज्य में स्थित सभी ब्लड बैंक का ऑडिट कराकर पांच दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को पूरे मामले पर संज्ञान लेने का निर्देश देते हुए कहा है कि स्वास्थ्य प्रक्रिया में लचर व्यवस्था किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
पांच सदस्यीय टीम कर रही है जांच
दरअसल, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को संक्रमित ब्लड चढ़ाने के गंभीर मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. इसके बाद झारखंड सरकार की पांच सदस्यीय विशेष जांच टीम शनिवार को रांची से चाईबासा पहुंची थी. टीम का नेतृत्व कर रहे राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. दिनेश कुमार ने शनिवार को अस्पताल में डॉक्टरों से बातचीत की थी. ब्लड बैंक का निरीक्षण कर सैंपल भी कलेक्ट किए थे. जांच के दौरान ब्लड बैंक में कई खामियां सामने आईं थी. टीम ने थैलेसीमिया वार्ड का भी निरीक्षण किया था, जहां 5 बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने की आशंका जताई गई है. इन बच्चों की जांच की जा रही है.
स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अगर जांच के बाद डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है तो वह अपने स्तर से पीड़ित परिवारों को दो-दो लाख रुपए देंगे. मंत्री से पूछा गया कि आखिर कितने बच्चे एचआईवी से संक्रमित हैं. इसके जवाब उन्होंने कहा कि एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. संभावित बच्चों का भी ब्लड सैंपल लिया गया है. कुछ दिनों में जांच रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर साफ होगी. उनके मुताबिक सिविल सर्जन का दावा है कि अस्पताल प्रबंधन के स्तर से किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई है.
लापरवाही का कैसे हुआ खुलासा
स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. दिनेश कुमार ने बताया था कि संबंधित बच्चे को 13 सितंबर को ब्लड चढ़ाया गया था और 18 अक्टूबर को उसकी एचआईवी जांच की गई थी, जिसमें बच्चा पॉजिटिव पाया गया था. फिलहाल संक्रमण के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा था कि सिविल सर्जन, अस्पताल उपाधीक्षक और कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारियों से बात की गई है.
बता दें कि शुक्रवार को मजदूर कामगार यूनियन के नेता माधव चंद्र कुंकल ने सदर अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि सदर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से एक 7 वर्षीय थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया.
आरोपों पर अस्पताल प्रबंधन ने क्या कहा था
शुक्रवार 24 अक्टूबर को नेता द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर सिविल सर्जन सुशांतो कुमार मांझी ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा था कि अस्पताल यह पता लगाएगा कि वास्तव में रक्त देने की प्रक्रिया में किस स्तर पर चूक हुई. सिविल सर्जन ने यह भी कहा था कि अब तक जिन बच्चों को रक्त चढ़ाया गया है, उन सभी की जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि और किसी बच्चे को संक्रमित रक्त न दिया गया हो. सिविल सर्जन ने जिनको भी खून चढ़ाया गया था उनकी दोबारा जांच की बात कही थी.
इसे भी पढे़ं- चाईबासा सदर अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप, 7 साल के मासूम की जान से खिलवाड़!
इसे भी पढ़ें- थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चे पर संक्रमित ब्लड चढ़ाने का मामला, हाईकोर्ट के संज्ञान पर विशेष जांच टीम पहुंची चाईबासा
इसे भी पढे़ं- चाईबासा में बच्चे को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला, सीएम हेमंत सोरेन ने सिविल सर्जन को सस्पेंड करने का दिया निर्देश