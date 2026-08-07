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सीएम हेमंत सोरेन ने फिर कहा सरकार बातचीत के लिए तैयार, बोले- मुद्दे को जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की इच्छा

जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन पर सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर कहा कि वे छात्रों से बातचीत के लिए तैयार हैं.

CM HEMANT SOREN
सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 3:16 PM IST

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रांची: जयपाल सिंह स्टेडियम में पिछले 14 दिनों से डटे छात्रों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर अपील की है. छात्र 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी सहित अन्य परीक्षाओं को रद्द करने और इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग बात करने के लिए भी तैयार हैं. इसके लिए जो समिति बनी है, वह एक माध्यम है. सरकार छात्रों की समस्या को जानने की इच्छा रखती है.

छात्रों की इच्छा पूरे राज्य तक ले जाने की मंशा

मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की जो इच्छा है, उसे हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की इच्छा रखते हैं. पूरे राज्य के छात्र-छात्राएं इस संबंध में अपने विचार रखें और अपनी राय दे सकते हैं. एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ हम लोग बच्चों की इस जिज्ञासा को उनके अनुरूप बढ़ाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं.

सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)

जयपाल सिंह स्टेडियम बना रांची का जंतर-मंतर

14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी सहित अन्य परीक्षाओं को रद्द करते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्र राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में पिछले 14 दिनों से डटे हुए हैं. छात्रों के इस आंदोलन से रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम दिल्ली का जंतर मंतर बन चुका है.

वार्ता की पहल अभी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची

एक तरफ छात्रों का आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा वार्ता के लिए की गई पहल अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है. संभावना यह जताई जा रही है कि आज शाम तक आंदोलन कर रहे छात्रों के शिष्टमंडल के साथ वार्ता होगी. हालांकि शिष्टमंडल में शामिल पूर्व महाधिवक्ता का नाम शामिल होने पर सत्ता पक्ष के द्वारा एतराज जताया जा रहा है और विपक्ष पर इस आंदोलन को राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया जा रहा है. अब देखना होगा कि छात्रों के इस आंदोलन का नतीजा क्या निकलता है.

छात्रों की मुख्य मांगें

छात्रों का कहना है कि जेपीएससी-जेएसएससी के द्वारा टीडीपीएल कंपनी द्वारा हाल में आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए और इसकी सीबीआई से जांच हो. दोनों आयोग को साफ-सुथरा एवं स्वच्छ बनाने के लिए सरकार के द्वारा कठोर कदम उठाया जाए.

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