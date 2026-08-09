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झारखंड के साथ हो रही साजिश, युवाओं को किया जा रहा गुमराह, छात्रों को लेकर हेमंत सोरेन का बयान, गोली और पैलेट गन का भी जिक्र

रांची में आदिवासी महोत्सव में सीएम हेमंत सोरेन का युवाओं को आश्वासन दिया कि ‘गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित कर सजा दी जाएगी. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

CM Hemant Soren message to students
सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 3:43 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 3:51 PM IST

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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी महोत्सव के दौरान आंदोलन कर रहे युवाओं को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार युवाओं के अधिकार और उनके भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है. जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. गड़बड़ी करने वाले भी चिन्हित किए जा चुके हैं.

सीएम ने कहा कि आंदोलन में शामिल छात्रों ने हमारी गतिविधियों की वजह से ही हिम्मत जुटाई है कि अधिकार मांगें और आंदोलन करें. क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है. नौजवानों को न्याय मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है, उन्हें कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा. परीक्षा संबंधी विवादों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, “हम लोगों ने चोरी पकड़ ली है.” आंदोलनरत छात्रों से अपील करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है. छात्रों को न्याय मिलेगा और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी. सरकार उनके साथ खड़ी है और युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह संजीदा है. भावनात्मक अंदाज में सीएम ने कहा कि वे इसी मिट्टी में जन्मे हैं और इसी मिट्टी में दफन होंगे. इस बयान को राज्य और यहां के युवाओं के साथ उनके गहरे जुड़ाव के रूप में देखा जा रहा है.

सीएम हेमंत सोरेन (JHARGOV TV)

‘युवाओं को किसी राजनीतिक छत्रछाया की जरूरत नहीं’

मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि उन्हें अपने अधिकार के लिए किसी राजनीतिक दल की छत्रछाया की आवश्यकता नहीं है. युवा स्वयं अपनी ताकत हैं और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना उनका अधिकार है. उन्होंने राजनीतिक दलों पर युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि देशभर में अलग-अलग तरीके से राजनीतिक दल युवाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं. बड़े-बड़े विद्वान और पढ़े-लिखे लोग भी युवाओं को भ्रमित करने वाली गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं.

CM Hemant Soren message to students
कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन का कटआउट (ETV Bharat)

देशभर में युवाओं पर राजनीतिक नजर

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में युवाओं पर राजनीतिक दलों की नजर टिकी हुई है. नौजवानों को झूठ-सच मिलाकर दिग्भ्रमित करने और सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें चल रही हैं. उन्होंने आंदोलनरत छात्रों से कहा कि उन्हें किसी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं. वे खुद अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं. सरकार उनकी बात सुन रही है और न्याय के सवाल पर गंभीरता से काम कर रही है. यह बयान ऐसे समय आया है जब झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों और कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. पारदर्शिता, जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई समेत कई मांगें उठाई जा रही हैं. राजनीतिक दल भी अपनी भूमिका का दावा कर रहे हैं. ऐसे में सीएम का राजनीतिक दलों को आंदोलन से दूर रहने का संदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

डराने-धमकाने और असमानता का जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने देखा कि किस तरह नौजवानों को डराने-धमकाने की कोशिश की गई. मीडिया की तरफ से भी छात्रों को डराने और बदनाम करने की कोशिश हुई. उससे काम नहीं चला तो लाठी-डंडा, गोलियां, पैलेट गन से मारने और घायल करने की कोशिश की गई. उससे भी बात नहीं बनी तो देशद्रोही बना दिया गया. उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान का हवाला देते हुए कहा कि यह हर व्यक्ति को समान अधिकार देता है. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश आजाद हुए इतने साल बीत चुके हैं और हम आजादी के 100वें साल की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी समाज में काफी असमानता है. गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर. असमानता जितनी बढ़ेगी, देश में तनाव भी बढ़ेगा.

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा

बयान का सबसे अहम हिस्सा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन रहा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि छात्रों को न्याय मिलेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. आंदोलन के दौरान लगातार यह मांग उठती रही है कि परीक्षाओं में किसी तरह की अनियमितता हुई हो तो निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो. सीएम ने सरकार की संजीदगी दोहराई. हालांकि, मांगों के समाधान और आगे के ठोस कदम क्या होंगे, यह आने वाले दिनों में साफ होगा. फिलहाल बयान से सरकार की ओर से छात्रों को भरोसा दिलाने की कोशिश साफ झलकती है.

‘झारखंड वीरों की भूमि, समस्या का समाधान बातचीत से’

सीएम ने कहा कि आज लोकतंत्र को खत्म करने के लिए एक ताकत पूरी तरह लगी हुई है. लेकिन झारखंड सिर्फ झारखंड नहीं, वीरों की भूमि है. यह वह राज्य है जहां देश आजादी का सपना भी नहीं देख रहा था, तब संघर्ष हो रहा था. राज्य बने 26 साल हो गए, फिर भी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है. पहले इसे चारागाह की तरह इस्तेमाल किया गया. आज राज्य आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को पच नहीं रहा. चेहरा छिपाकर गलत संदेश दिए जा रहे हैं.

उन्होंने जोर दिया कि हर समस्या का समाधान बातचीत से होगा, लाठी-गोली से नहीं. लाठी-गोली का इस्तेमाल सीमाओं पर दुश्मनों के साथ होता है, अपने देशवासियों के साथ नहीं. लाठी-डंडों के इस्तेमाल से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि समस्या और बढ़ती है.

नौजवानों को संदेश

मंच से नौजवानों को संदेश देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, “मैं भी बूढ़ा नहीं हूं. आपकी समस्या हमारी समस्या है. आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि आपके साथ न्याय होगा. पारदर्शी तरीके से न्याय होगा.” उन्होंने कहा कि सिर्फ आंदोलन के जरिए नहीं, बल्कि घर में जो बात होती है, उसे भी सुना जाएगा और उसके अनुरूप चीजें तैयार होंगी. युवाओं का आंदोलन सरकार की नीतियों और लोकतांत्रिक माहौल की वजह से ही आगे बढ़ सका है. सरकार इस मामले में पीछे नहीं हटेगी और युवाओं को न्याय दिलाने का प्रयास जारी रहेगा.

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Last Updated : August 9, 2026 at 3:51 PM IST

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