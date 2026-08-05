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राज्यपाल से मिले सीएम हेमंत सोरेन, बैठक के बाद कहा- आंदोलनरत छात्रों को खुला ऑफर, मांगों पर गंभीरता से होगा विचार

सीएम हेमंत सोरेने ने राज्यपाल से मुलाकात की जिसमें उन्होंने छात्र आंदोलन और आयोग की अनियमितताओं पर चर्चा की.

CM Hemant Soren meets Governor
राज्यपाल के साथ सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 4:14 PM IST

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रांची: राज्य में चल रहे छात्रों के आंदोलन पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक कर पूरी जानकारी ली है. राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के साथ लोकभवन पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भेंट कर झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं तथा इसके विरोध में रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के संबंध में अवगत कराया.

राज्यपाल का जोर, पारदर्शिता और युवाओं का विश्वास जरूरी

राज्यपाल ने छात्रहित को सर्वोपरि बताते हुए परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं युवाओं के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कथित अनियमितताओं को अत्यंत गंभीर विषय बताया. उन्होंने कहा कि आयोग इस प्रकार कार्य करें कि उनकी पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता पर किसी भी प्रकार का प्रश्नचिह्न न लगे.

सीएम हेमंत सोरेन का बयान (ETV Bharat)

आंदोलनरत छात्रों को सीएम का खुला ऑफर, मांगों पर गंभीरता से होगा विचार

राज्यपाल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज भवन में वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले वह दिल्ली गए थे और झारखंड के संदर्भ में इसकी चर्चा हुई होगी. सीएम ने कहा कि इस संबंध में जो कार्रवाई हो रही है वह आप सभी लोगों को मालूम है ही. जो जांच चल रहा है और अनुसंधान हो रहा है इसकी विस्तृत रिपोर्ट लेने की आवश्यकता है.

CM Hemant Soren meets Governor
राज्यपाल के साथ सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)

कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं कई लोग के यहां जांच एजेंसी के द्वारा दविस दी जा रही है. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरी मजबूती के साथ जांच एजेंसी काम कर रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम निर्णय लेने की स्थिति में होंगे. एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में हमें कोई बाद गृह मंत्री से नहीं हुई है और आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे.

छात्रों से मिलने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का दरवाजा सभी के लिए खुले हुए हैं और जिनकी मांगे सरकार से है वह अपनी बातें रख सकते हैं उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से हमारे संज्ञान में तो है ही वह अपनी बातों को जब रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार गंभीरता से विचार करेगी. एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की बहुत सारी मांगे हैं देश में कई तरह की एजेंसी है सब की अलग-अलग जांच के तरीके और कौन किस स्थिति में है सबको पता है जिस तरह से सरकार ने इसमें संज्ञान लिया है और कदम बढाई है और कई राज्यों में इस तरह की घटना हमारे कानों तक आती है मगर वहां ऐसी घटना तो हो रही है मगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है.

मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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