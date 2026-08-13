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MMDR संशोधन से झारखंड के 11 हजार करोड़ के राजस्व पर संकट, सीएम ने पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लिखा पत्र

सीएम द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने पत्र में खास तौर पर प्रस्तावित सेक्शन 9D का उल्लेख किया है. इसके तहत राज्य सरकारों के खनिज अधिकारों या खनिज-युक्त भूमि पर टैक्स, सेस या अन्य लेवी लगाने के अधिकार को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है. प्रस्तावित बदलाव में खनिज की मात्रा, मूल्य, रॉयल्टी अथवा किसी अन्य आधार पर लगाए जाने वाले ऐसे शुल्क को भी शामिल किया गया है. झारखंड सरकार का तर्क है कि इससे राज्य के उस वित्तीय अधिकार पर असर पड़ेगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2024 के ऐतिहासिक फैसले में मान्यता दी थी.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संशोधन विधेयक के प्रावधानों पर पुनर्विचार की मांग की है. मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव से झारखंड के खनिज-आधारित राजस्व और राज्य की वित्तीय स्वायत्तता पर बड़ा असर पड़ सकता है.

मुख्यमंत्री ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी पत्र लिखा है और इस संशोधन विधेयक से पड़ने वाले असर की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है.

रांचीः संसद से पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर झारखंड सरकार ने गंभीर चिंता जताई है. इसको लेकर सीएम ने राष्ट्रपति से लेकर पीएम और संसद में नेता तक को पत्र लिखकर गंभीर चिंता जताई है.

मुख्यमंत्री ने पत्र में Mineral Area Development Authority बनाम Steel Authority of India Ltd. मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया है. राज्य सरकार के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने की विधायी क्षमता को मान्यता दी थी और खनिज की उपज या मूल्य को टैक्स निर्धारण के आधार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी.

इसी संवैधानिक आधार पर झारखंड विधानसभा ने Jharkhand Mineral Bearing Land Cess Act, 2024 पारित किया. इसके बाद 15 अक्टूबर 2024 को Jharkhand Mineral Bearing Land Cess Rules, 2024 अधिसूचित हुआ. इन नियमों के तहत खनिज-युक्त भूमि पर सेस की वसूली और उससे जुड़े फंड के प्रबंधन की व्यवस्था की गई. नियमों में इस फंड से बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े प्रोजेक्ट संचालित करने का प्रावधान है.

सीएम द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

कितने राजस्व का हो सकता है नुकसान?

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि झारखंड के Economic Survey 2025-26 के मुताबिक, खनन से मिलने वाला राजस्व 2024-25 में राज्य के अपने गैर-कर राजस्व का करीब 84.9 प्रतिशत था. उसी सर्वे में Mineral Bearing Land Cess से करीब 11,000 करोड़ रुपये सालाना राजस्व मिलने का अनुमान जताया गया था.

मंईयां सम्मान और विधि व्यवस्था पर असर संभव

खनिज राजस्व में संभावित कमी का असर सिर्फ सरकारी खजाने तक सीमित नहीं रहने की आशंका है. मुख्यमंत्री के पत्र में कहा गया है कि खनिज से मिलने वाले राजस्व से राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका, पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं में खर्च करती है. इससे लोगों में असंतोष बढ़ेगा जो खनिज प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक तनाव पैदा करेगा. इसकी वजह से विधि व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है.

सीएम द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

पत्र में यह भी कहा गया है कि झारखंड में खनन गतिविधियों का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित है. राज्य का मानना है कि इन प्राकृतिक संसाधनों से पैदा होने वाले आर्थिक मूल्य का उचित हिस्सा स्थानीय लोगों के कल्याण, बुनियादी ढांचे और विकास पर खर्च होना चाहिए. हेमंत सोरेन ने संशोधन को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक संतुलन से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी बताया है.

सीएम द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

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