झारखंड को हर साल 13 हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान! CM हेमंत सोरेन ने MMDR संशोधन के खिलाफ विधानसभा में पेश किया राजकीय संकल्प
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने MMDR 2026 में किए गए संशोधन के खिलाफ सदन में राजकीय संकल्प का प्रस्ताव पेश किया. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह
Published : November 26, 2026 at 12:49 PM IST
रांची: झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे और अंतिम दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार द्वारा माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2026 में किए गए संशोधन के खिलाफ सदन में राजकीय संकल्प का प्रस्ताव पेश किया. मुख्यमंत्री ने इस संशोधन से झारखंड को हर साल करीब 13 हजार करोड़ रुपये के संभावित राजस्व नुकसान का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की. उन्होंने सदन से आग्रह किया कि विशेष चर्चा के बाद इस राजकीय संकल्प को पारित कर केंद्र सरकार के पास भेजा जाए, ताकि केंद्र सरकार इस संशोधन पर पुनर्विचार करें.
संशोधन से राज्यों के अधिकार सीमित होने का आरोप
खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में संकल्प पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि MMDR एक्ट में संशोधन के जरिए खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर सेस लगाने की राज्य सरकारों की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है, इससे झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्य को हर साल लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने की आशंका है, इसका सीधा असर राज्य की विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर पड़ेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज संपदा से प्राप्त आर्थिक लाभ का एक हिस्सा खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और दलितों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान से जुड़ी योजनाओं पर खर्च किया जाता है. ऐसे में राज्य के राजस्व पर इस तरह की रोक लगने से इन क्षेत्रों के विकास और वहां रहने वाले लोगों के हित प्रभावित होंगे.
SC के फैसले के बाद झारखंड ने बनाया था कानून
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के संकल्प में जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि मिनरल्स एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टेट ऑफ इंडिया लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सरकारों को खनिज युक्त भूमि पर सेस लगाने का अधिकार प्राप्त है, इसी फैसले के आलोक में झारखंड सरकार ने विधानसभा से झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड सेस विधेयक, 2024 पारित कराया था.
मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस कानून के माध्यम से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष करीब 13 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से MMDR एक्ट में किए गए नए संशोधन के बाद राज्य सरकारों के इस अधिकार को सीमित कर दिया गया है. संशोधन की वजह से राज्य सरकारें केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित शर्तों के बिना खनिज अधिकारों अथवा खनिज युक्त भूमि पर किसी प्रकार का सेस नहीं लगा सकेगी.
केंद्र सरकार से संशोधन वापस लेने का आग्रह
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से झारखंड के राजस्व को बड़ा नुकसान होगा, इससे न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी, बल्कि खनन प्रभावित इलाकों में संचालित विकास योजनाओं और वंचित वर्गों के कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा. उन्होंने सदन से राज्य सरकार के संकल्प संख्या 2671, दिनांक 23 नवंबर 2026 को विशेष चर्चा के बाद पारित करने और इसे केंद्र सरकार को भेजने की सहमति देने का आग्रह किया. संकल्प के माध्यम से केंद्र सरकार से MMDR एक्ट में किए गए संशोधन पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की मांग की गई.
गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को भी राज्य सरकार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर राजकीय संकल्प पेश किया था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में चल रही SIR प्रक्रिया के तौर-तरीकों पर सवाल उठाते हुए निर्वाचन आयोग से नए सिरे से और नए एसओपी के साथ SIR कराने का आग्रह किया था.
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