ETV Bharat / bharat

झारखंड को हर साल 13 हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान! CM हेमंत सोरेन ने MMDR संशोधन के खिलाफ विधानसभा में पेश किया राजकीय संकल्प

सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( (सौ. जेवीएसटीवी) )

रांची: झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे और अंतिम दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार द्वारा माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2026 में किए गए संशोधन के खिलाफ सदन में राजकीय संकल्प का प्रस्ताव पेश किया. मुख्यमंत्री ने इस संशोधन से झारखंड को हर साल करीब 13 हजार करोड़ रुपये के संभावित राजस्व नुकसान का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की. उन्होंने सदन से आग्रह किया कि विशेष चर्चा के बाद इस राजकीय संकल्प को पारित कर केंद्र सरकार के पास भेजा जाए, ताकि केंद्र सरकार इस संशोधन पर पुनर्विचार करें.

संशोधन से राज्यों के अधिकार सीमित होने का आरोप