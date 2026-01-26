ETV Bharat / bharat

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेंट जॉन्स व सोमरविल कॉलेज का किया दौरा, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की विरासत से लेकर जलवायु नीति तक सहयोग पर हुई चर्चा

कॉलेज के प्रिंसिपल व अन्य लोगों के साथ सीएम हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )