हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने ढाबे में बनाई चाय, सीएम ने वहीं लोगों के साथ लगाई बैठकी
बोकारो के कसमार में बरलंगा–नेमरा–कसमार रोड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निरीक्षण किया.
Published : October 20, 2026 at 4:49 PM IST
रामगढ़: झारखंड आंदोलन के संघर्षों की गवाह रहे जंगल-पहाड़ की राहों पर अब विकास की नई इबारत लिखी जा रही है. जिन दुर्गम रास्तों से कभी दिशोम गुरु शिबू सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा आया-जाया करते थे, उन्हीं रास्तों पर अब पक्की सड़क आकार ले रही है. संघर्ष के उन दिनों की यादों को समेटे इसी बरलंगा–नेमरा–कसमार सड़क का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो जिले के कसमार पहुंचे. उनके साथ उनकी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं.
बरलंगा–नेमरा–कसमार रोड का निरीक्षण
मां रूपी सोरेन के निधन के बाद करीब 14 दिनों तक अपने पैतृक गांव नेमरा में रहने के बाद मुख्यमंत्री का यह दौरा कई मायनों में खास रहा. रविवार को नेमरा में संस्कार भोज का आयोजन हुआ था, जबकि सोमवार को मुख्यमंत्री ने रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित दामोदर-भैरवी संगम पर अपनी दिवंगत माता की अस्थियों का विसर्जन किया. मंगलवार को वे विकास कार्यों का जायजा लेने निकले और अपने पैतृक गांव को जोड़ने वाली बरलंगा–नेमरा–कसमार सड़क का निरीक्षण करते हुए कसमार पहुंचे.
सीएम ने लिए चाय-पकौड़ी का आनंद
सड़क निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री बाजारटांड़ चौक स्थित कुणाल जायसवाल की चाय-पकौड़ी की दुकान पर रुके. यहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बैठकर चाय-पकौड़ी का आनंद लिया. खास बात यह रही कि कल्पना सोरेन ने खुद चाय बनाई. मुख्यमंत्री और विधायक का यह सहज अंदाज स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. इसके बाद मुख्यमंत्री सेवाती घाटी भी पहुंचे और वहां की स्थिति तथा विकास की संभावनाओं का जायजा लिया.
14 दिनों तक नेमरा में रहे मुख्यमंत्री
सीएम हेमंत सोरेन अपनी दिवंगत माता रूपी सोरेन के निधन के बाद पिछले करीब 14 दिनों से अपने पैतृक गांव नेमरा में थे. इस दौरान वे परिवार के साथ क्रियाकर्म और पारंपरिक रस्मों में शामिल रहे. रविवार को संस्कार भोज में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग नेमरा पहुंचे और दिवंगत रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की.
क्षेत्र की विकास योजनाओं का जायजा
इसके बाद सोमवार को मुख्यमंत्री अपनी माता की अस्थियां लेकर रजरप्पा पहुंचे. यहां दामोदर और भैरवी नदियों के पवित्र संगम पर अस्थि विसर्जन किया गया. इन पारिवारिक और धार्मिक रस्मों के संपन्न होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की विकास योजनाओं का जायजा लिया.
मातृ-वियोग के इस कठिन दौर के बीच मुख्यमंत्री का सड़क निरीक्षण और स्थानीय लोगों के बीच सहज रूप से समय बिताना उनके दौरे को अलग पहचान देता है. यह यात्रा किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के बजाय सड़क निर्माण और क्षेत्र की विकास संभावनाओं पर केंद्रित रही.
26.5 KM लंबी सड़क से बेहतर होगी कनेक्टिविटी
बरलंगा से नेमरा होते हुए कसमार तक लगभग 26.5 KM लंबी सड़क का निर्माण झारखंड राज्य उच्च पथ प्राधिकरण की ओर से कराया जा रहा है. यह सड़क रामगढ़ जिले के नेमरा और बोकारो जिले के कसमार क्षेत्र को जोड़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है. मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण कर इसकी स्थिति का जायजा लिया.
रोड बनने के बाद ग्रामीणों को मिलेगी राहत
सड़क निर्माण पूरा होने के बाद आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होने की उम्मीद है. ग्रामीणों को बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और कारोबार तक पहुंचने में सहूलियत मिल सकती है. नेमरा और आसपास के गांवों से कसमार, खैराचातर, पिरगुल तथा बोकारो जिले के अन्य प्रमुख क्षेत्रों तक पहुंच भी अधिक सुविधाजनक हो सकती है.
इस परियोजना का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसका जुड़ाव दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव और झारखंड आंदोलन के इतिहास से है. सड़क निर्माण से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है.
MLA कल्पना सोरेन ने खुद बनाई चाय
सड़क का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कसमार के बाजारटांड़ चौक स्थित कुणाल जायसवाल की चाय-पकौड़ी की दुकान पर पहुंचे. दोनों करीब 10 मिनट तक वहां रुके. मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ बैठकर चाय-पकौड़ी का स्वाद लिया और लोगों से मुलाकात की.
मुख्यमंत्री को देख उत्साहित हुए लोग
इस दौरान कल्पना सोरेन ने खुद चाय बनाई. मुख्यमंत्री और विधायक को अचानक अपने बीच देखकर स्थानीय लोग उत्साहित नजर आए. लोगों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई. किसी औपचारिक कार्यक्रम से अलग यह छोटा-सा पड़ाव दौरे का खास आकर्षण बन गया.
राजनीतिक और प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच मुख्यमंत्री का स्थानीय दुकान पर रुकना और आम लोगों के साथ बैठकर चाय-पकौड़ी का आनंद लेना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा.
गुरुजी के संघर्षों की गवाह रही हैं ये राहें
बरलंगा–नेमरा–कसमार सड़क का महत्व केवल आवागमन की सुविधा तक सीमित नहीं है. इसका जुड़ाव झारखंड आंदोलन के इतिहास और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्षपूर्ण जीवन से भी है. महाजनी शोषण के खिलाफ आंदोलन और अलग झारखंड राज्य की मांग के दौर में इस व्यापक जंगल-पहाड़ी क्षेत्र ने आंदोलन की गतिविधियों को करीब से देखा था.
पक्की सड़क का निर्माण
उस दौर में दुर्गम रास्तों और पगडंडियों के बीच आवाजाही करना बड़ी चुनौती थी. आज उसी क्षेत्र में पक्की सड़क का निर्माण स्थानीय लोगों के लिए बेहतर संपर्क और सुविधाओं की उम्मीद लेकर आया है. सड़क पूरी होने के बाद नेमरा और आसपास के गांवों से कसमार तथा बोकारो जिले के दूसरे प्रमुख क्षेत्रों तक पहुंचना आसान हो सकता है. ऐसे में यह परियोजना अतीत के संघर्षों की स्मृतियों और वर्तमान की विकास संबंधी जरूरतों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखी जा रही है.
सीएम ने घाटी की स्थिति का जायजा लिया
कसमार से लौटने के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सेवाती घाटी भी पहुंचे. उन्होंने घाटी की स्थिति का जायजा लिया और वहां विकास की संभावनाओं को लेकर चर्चा की. सूचना मिलने पर बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा भी मौके पर पहुंचे.
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