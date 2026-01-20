ETV Bharat / bharat

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम: सीएम हेमंत सोरेन ने किया झारखंड पवेलियन का उद्घाटन, 2050 तक समृद्ध राज्य के संकल्प को दोहराया

दावोस/रांचीः वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के वैश्विक मंच पर झारखंड ने पहली बार अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराते हुए अंतरराष्ट्रीय निवेश और आर्थिक विकास की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की वैश्विक ब्रांडिंग को नई मजबूती मिली है, जिससे राज्य के विकास विजन को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल रही है.

WEF दावोस में आयोजित INDIA PAVILION के उद्घाटन समारोह में केंद्र सरकार और देश के विभिन्न राज्यों के माननीय प्रतिनिधियों के साथ झारखंड की सहभागिता राज्य के लिए गौरव का क्षण रहा. इसी क्रम में Jharkhand Pavilion का भी विधिवत उद्घाटन किया गया, जो वैश्विक निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ झारखंड के संवाद का एक सशक्त मंच बनेगा.

WEF में सीएम हेमंत सोरेन का संबोधन (सौ. IPRD झारखंड)

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर सोशल मीडिया एक्स (X) पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है और ग्रीन एनर्जी सहित अन्य उभरते क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने 2047 तक विकसित भारत और 2050 तक समृद्ध झारखंड के संकल्प को दोहराते हुए विश्वास जताया कि दावोस में विभिन्न देशों और वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों के साथ हो रही सार्थक चर्चाएं राज्य को निवेश और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगी.