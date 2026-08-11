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CM हेमंत सोरेन का केंद्र सरकार पर हमला, बोले- इनकी नीतियों से छिन रहा है 'लोगों का रोजगार'

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा. मानसू सत्र की कार्यवाही तय समय से पहले स्थगित होने को लेकर भी भाजपा को जिम्मेदार ठहराया.

CM Hemant Soren statement
सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 6:51 PM IST

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रांची: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र पूर्व निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया. सदन की कार्यवाही समय से पहले समाप्त होने पर सदन के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोगों ने अथक प्रयास किया कि सदन चले लेकिन आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सदन में 'नोट' उड़ाए जा रहे थे.

ये लोग 'नोट' के बल पर यहां पहुंचे

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इसी 'नोट' के बल पर वे यहां तक पहुंचे हैं और राजनीति में हैं. उन्होंने कहा कि गरीब, गुरुवा और आप लोगों की जेब से पैसे कैसे निकालना है और वह पैसे कहां जा रहे हैं उसे आपने देख लिया है.

सदन की कार्यवाही और बीजेपी को लेकर सीएम का बयान (Etv Bharat)

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सांच को आंच क्या? जो सच है वो कभी ना कभी सामने आएगा ही, चाहे आप लाख बंदिश क्यों ना कर लें. सारी बंदिश लांघकर सामने आ ही जाएगी और वर्तमान में यही सच्चाई है. आज नौजवानों के भविष्य के साथ राज्य सरकार तत्परता के साथ अपनी इच्छाशक्ति को आगे बढ़ा रही है, वह आप लोगों के सामने भी है.

केंद्र सरकार की नीतियों से छिन रहा है लोगों का रोजगार: CM हेमंत सोरेन

इस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे नियमों से करोड़ों-करोड़ों छात्रों का रोजगार जा रहा है, नौकरियां जा रही हैं. सीएम ने कहा कि इन नीतियों के कारण छोटे- बड़े और मझौले प्रतिष्ठान बंद हो रहे हैं. सीएम के मुताबिक, आज इतने सारे घटनाक्रम के बीच में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हाल के दिनों में कई सारी नियुक्तियां हुई हैं. इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं और उनका जवाब भी दिया गया है लेकिन उन सभी परीक्षाओं में लगभग 75% से 100 % तक स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है.

सभी चयनित अभ्यर्थी यहां के मूल निवासी हैं जबकि बीजेपी के शासनकाल में देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्त किया गया था, ये भी किसी से छुपा नहीं है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर सवाल का जवाब हमारे पास है लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है और इस कदर है कि इनको सच से सामना करना बहुत कठिन होता है.

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