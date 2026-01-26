ETV Bharat / bharat

हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जताया गर्व, दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण, झारखंड के संघर्ष को मिला राष्ट्रीय सम्मान

दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया.

PADMA BHUSHAN AWARD TO SHIBU SOREN
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 26, 2026 at 12:27 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड आंदोलन के पायनियर और आदिवासी पहचान और सामाजिक न्याय के महान प्रतीक, दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा के बाद पूरे झारखंड में गर्व और भावनाओं की लहर है.

हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने किया आभार व्यक्त

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने एक्स पर अलग-अलग संदेश जारी कर इसे झारखंड की जनता के ऐतिहासिक संघर्ष को मिला राष्ट्रीय सम्मान बताया और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन राजनीति की सीमाओं से परे, समता, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के विराट संघर्ष का प्रतीक रहा है.

उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आदिवासी पहचान, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और शोषित-वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया. यही संघर्ष दशकों की लड़ाई के बाद झारखंड राज्य के गठन का आधार बना और झारखंड वासियों को अपनी पहचान पर गर्व करने का अवसर मिला.

दिशोम गुरु भारत माता के सच्चे सपूत- सीएम हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड ही नहीं, बल्कि लद्दाख से केरल और राजस्थान से असम तक देशभर के आदिवासी समाज के दिलों में दिशोम गुरु शिबू सोरेन भारत माता के सच्चे सपूत के रूप में प्रतिष्ठित हैं. उनके अनुसार, जनमानस में गुरुजी भारत रत्न के समान सम्मान के अधिकारी रहे हैं और सदैव रहेंगे.

वहीं, कल्पना सोरेन ने अपने संदेश में कहा कि उनके बाबा, हम सभी के अभिभावक स्व. दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान की घोषणा झारखंड के लिए गर्व का क्षण है. उन्होंने कहा कि यह सम्मान गुरुजी के जीवन भर के संघर्ष, आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय और देशहित में किए गए कार्यों को मिली राष्ट्रीय पहचान है.

दिशोम गुरु शिबू सोरेन सदा विचार, संघर्ष और चेतना में जीवित रहेंगे- कल्पना सोरेन

कल्पना सोरेन ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपना संपूर्ण जीवन शोषित-वंचित समाज के अधिकार, समानता और आत्मसम्मान के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने झारखंड की जनता की ओर से केंद्र सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन सदा झारखंड के विचार, संघर्ष और चेतना में जीवित रहेंगे.

पद्म भूषण सम्मान की यह घोषणा केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि झारखंड के संघर्ष, अस्मिता और सामाजिक न्याय की विचारधारा को मिली राष्ट्रीय स्वीकृति के रूप में देखी जा रही है.

