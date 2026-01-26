ETV Bharat / bharat

हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जताया गर्व, दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण, झारखंड के संघर्ष को मिला राष्ट्रीय सम्मान

रांची: झारखंड आंदोलन के पायनियर और आदिवासी पहचान और सामाजिक न्याय के महान प्रतीक, दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा के बाद पूरे झारखंड में गर्व और भावनाओं की लहर है.

हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने किया आभार व्यक्त

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने एक्स पर अलग-अलग संदेश जारी कर इसे झारखंड की जनता के ऐतिहासिक संघर्ष को मिला राष्ट्रीय सम्मान बताया और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन राजनीति की सीमाओं से परे, समता, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के विराट संघर्ष का प्रतीक रहा है.

उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आदिवासी पहचान, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और शोषित-वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया. यही संघर्ष दशकों की लड़ाई के बाद झारखंड राज्य के गठन का आधार बना और झारखंड वासियों को अपनी पहचान पर गर्व करने का अवसर मिला.

दिशोम गुरु भारत माता के सच्चे सपूत- सीएम हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड ही नहीं, बल्कि लद्दाख से केरल और राजस्थान से असम तक देशभर के आदिवासी समाज के दिलों में दिशोम गुरु शिबू सोरेन भारत माता के सच्चे सपूत के रूप में प्रतिष्ठित हैं. उनके अनुसार, जनमानस में गुरुजी भारत रत्न के समान सम्मान के अधिकारी रहे हैं और सदैव रहेंगे.