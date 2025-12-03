ETV Bharat / bharat

ईडी समन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, MP-MLA कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए ट्रायल (MP-MLA) कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट दे दी है. अदालत ने मामले को मेरिट पर सुनकर सोरेन की याचिका का निपटारा करते हुए व्यक्तिगत पेशी की अनिवार्यता हटा दी है, हालांकि ट्रायल प्रक्रिया जारी रहेगी. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने केस की मेरिट पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को निष्पादित कर दिया है.



क्या है पूरा मामला

ईडी ने कथित जमीन घोटाले की जांच के संदर्भ में हेमंत सोरेन को कई समन जारी किए थे और समन का पालन नहीं करने के आरोप में 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर निचली अदालत ने संज्ञान लेकर व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया था. बाद में इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और अंतरिम रूप से व्यक्तिगत उपस्थिति पर लगी रोक नवंबर में हटने के बाद ट्रायल आगे बढ़ने लगा था.

अधिवक्ता धीरज कुमार का बयान (ETV Bharat)





हाईकोर्ट का ताजा आदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि सोरेन को अब MP-MLA कोर्ट में हर तारीख पर सशरीर उपस्थित रहने की जरूरत नहीं है और उनकी उपस्थिति से छूट दी जाती है, जबकि निचली अदालत में केस अपने नियमानुसार चलेगा. यह छूट ईडी समन अवहेलना से जुड़े उसी आपराधिक प्रकरण के संदर्भ में है, जिसे ट्रायल कोर्ट देख रही है.





राहत का दायरा