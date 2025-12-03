ईडी समन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, MP-MLA कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट
ईडी समन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें MP-MLA कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट दी है.
Published : December 3, 2025 at 8:38 PM IST
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए ट्रायल (MP-MLA) कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट दे दी है. अदालत ने मामले को मेरिट पर सुनकर सोरेन की याचिका का निपटारा करते हुए व्यक्तिगत पेशी की अनिवार्यता हटा दी है, हालांकि ट्रायल प्रक्रिया जारी रहेगी. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने केस की मेरिट पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को निष्पादित कर दिया है.
क्या है पूरा मामला
ईडी ने कथित जमीन घोटाले की जांच के संदर्भ में हेमंत सोरेन को कई समन जारी किए थे और समन का पालन नहीं करने के आरोप में 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर निचली अदालत ने संज्ञान लेकर व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया था. बाद में इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और अंतरिम रूप से व्यक्तिगत उपस्थिति पर लगी रोक नवंबर में हटने के बाद ट्रायल आगे बढ़ने लगा था.
हाईकोर्ट का ताजा आदेश
हाईकोर्ट ने कहा कि सोरेन को अब MP-MLA कोर्ट में हर तारीख पर सशरीर उपस्थित रहने की जरूरत नहीं है और उनकी उपस्थिति से छूट दी जाती है, जबकि निचली अदालत में केस अपने नियमानुसार चलेगा. यह छूट ईडी समन अवहेलना से जुड़े उसी आपराधिक प्रकरण के संदर्भ में है, जिसे ट्रायल कोर्ट देख रही है.
राहत का दायरा
राहत का केंद्र बिंदु केवल व्यक्तिगत पेशी की अनिवार्यता है, केस क्वैश करने की मांग पर ट्रायल जारी रहने का संकेत स्पष्ट है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाईकोर्ट के इस आदेश से मुख्यमंत्री को नियमित कोर्ट उपस्थिति के दबाव से राहत मिली है.
दरअसल, नवंबर के अंत में हाईकोर्ट ने पहले दी गई अंतरिम राहत (पर्सनल अपीयरेंस पर रोक) वापस ले ली थी, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने अगली तारीख तय की थी. ईडी समन मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में 12 दिसंबर को सुनवाई होनी है. बता दें की आईडी कैसे स्टैंड डायरेक्टर देवव्रत झा की शिकायत पर यह मामला चल रहा है. उनकी दलील थी कि तथाकथित जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किया गया था लेकिन उन्होंने सिर्फ दो समन पर उपस्थिति दर्ज कराई थी और शेष को नजरअंदाज किया था.
ये भी पढ़ें:
झारखंड हाईकोर्ट की दो टूक, रिम्स कैंपस को 72 घंटे में करें अतिक्रमण मुक्त, बहाना या देरी स्वीकार नहीं
JSSC-CGL पेपर लीक मामले की CBI जांच से इनकार, HC ने खारिज की याचिका. नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश