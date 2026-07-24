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झारखंड के लाल आशीष कुमार दास बनेंगे इंफोसिस के CEO, सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई

सरायकेला के लाल आशीष कुमार दास इंफोसिस के CEO बनेंगे. जिस पर सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें बधाई दी.

Ashish Kumar Das honored by CM Hemant Soren
CM हेमंत सोरेन द्वारा सम्मानित आशीष कुमार दास (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 8:19 PM IST

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रांची/सरायकेला: शुक्रवार का दिन झारखंड के लिए गर्व का क्षण रहा. सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड के कृष्णापुर गांव से निकलकर वैश्विक आईटी जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाले आशीष कुमार दास को देश की अग्रणी आईटी कंपनी इंफोसिस का अगला CEO और MD नियुक्त किया गया है. कंपनी के निर्णय के अनुसार, वह 1 अप्रैल 2027 से यह जिम्मेदारी संभालेंगे. उनका कार्यकाल पांच वर्षों का होगा, जो शेयरधारकों की मंजूरी के बाद प्रभावी होगा.

CM ने दावोस मुलाकात के अनुभव को किया शेयर

आशीष कुमार दास की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इसे उनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता, नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान का सम्मान बताया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्व आर्थिक मंच की दावोस बैठक के दौरान आशीष कुमार दास के साथ हुई मुलाकात याद है, जिसमें झारखंड के खनन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के उपयोग, डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाने और युवाओं को भविष्य के अनुरूप कौशल देने जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा हुई थी.

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आशीष कुमार दास के नेतृत्व में झारखंड और इंफोसिस के बीच सहयोग और मजबूत होगा. इससे राज्य में तकनीकी नवाचार, कौशल विकास और समावेशी विकास के नए अवसर पैदा होंगे.

सरायकेला के सरकारी स्कूल से शिक्षा की शुरुआत

आशीष कुमार दास की सफलता की कहानी संघर्ष, मेहनत और लगन की मिसाल मानी जाती है. राजनगर के सरकारी एसएस प्लस टू हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने चाईबासा के टाटा कॉलेज में पढ़ाई की. 12वीं कक्षा के दौरान पिता के निधन जैसी कठिन परिस्थिति का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. बाद में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम भी पूरा किया.

ग्लोबल बिजनेस पोर्टफोलियो प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं आशीष कुमार

करीब तीन दशक से अधिक समय से इंफोसिस से जुड़े आशीष कुमार दास वर्तमान में कंपनी में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल बिजनेस पोर्टफोलियो प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. उन्होंने वैश्विक कारोबार, ग्राहक सेवाओं, डिलीवरी और टिकाऊ व्यावसायिक रणनीतियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नेतृत्व किया है.

वर्तमान में वह अमेरिका के लॉस एंजेलिस में रहकर कंपनी के वैश्विक कारोबार से जुड़े दायित्व निभा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास से जुड़े निवेशक गठबंधन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों से भी जुड़े रहे हैं.

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आशीष कुमार का आईटी कंपनी में चयन
सरायकेला के लाल आशीष कुमार दास
ASHISH DAS APPOINTED AS INFOSYS CEO

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