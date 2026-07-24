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झारखंड के लाल आशीष कुमार दास बनेंगे इंफोसिस के CEO, सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई

CM हेमंत सोरेन द्वारा सम्मानित आशीष कुमार दास ( Etv Bharat )