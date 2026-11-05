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अंतरराष्ट्रीय धोरोमगाढ़ महासम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लोगों में उत्साह

गिरिडीह: मरांग बुरु पारसनाथ की पावन धरती मधुबन में संथाल आदिवासियों का दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय धोरोमगाढ़ महासम्मेलन आयोजित हुआ. इस सम्मेलन के दूसरे दिन सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे. जहां उन्होंने शहीदों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया. फिर मंच पर आए और सभी का अभिवादन किया.

इस दौरान आयोजक समिति ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन भी मौजूद रहीं. उनका भी स्वागत किया गया. कल्पना मुर्मू ने भी मंच से सभी का अभिनंदन किया. इस दौरान मरांग बुरु बचाओ संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष फागु बेसरा के अलावा कई नेताओं के साथ दिवंगत मंत्री सुदिव्य सोनू की पत्नी श्वेता शर्मा के साथ कई अन्य नेता भी मौजूद रहे.

धोरोमगाढ़ महासम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Etv Bharat)

बता दें कि संथाल आदिवासियों का दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय धोरोमगाढ़ महासम्मेलन मधुबन में आयोजित है. इस सम्मेलन का आरंभ बुधवार को दिशोम मांझीथान में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विधिवत पूजा-अर्चना कर की गई और फिर धर्मध्वज फहराया गया. इस आयोजन में झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों से संथाल समाज के प्रतिनिधि, धर्मगुरु और बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए हैं.

धोरोमगाढ़ महासम्मेलन में कल्पना सोरेन (Etv Bharat)

बुधवार को मरांग बुरु बचाओ संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष फागु बेसरा ने विषय प्रवेश कराते हुए संथाल समाज की धार्मिक परंपराओं, आस्था और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया. इसके पश्चात, ढोल-मांदर की थाप और पारंपरिक धुनों के साथ एक भव्य जुलूस निकाला गया, जो तीर्थ धर्मशाला पहुंचा, जहां मुख्य मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

महासम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने मरांग बुरु (बड़ा पहाड़) के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि संथाल समाज की आत्मा है. उन्होंने बताया कि सेंदरा की परंपरा से लेकर जल, जंगल और जमीन के पारंपरिक अधिकारों के लिए समाज ने उच्च न्यायालय से लेकर प्रिवी काउंसिल तक कानूनी लड़ाइयां लड़ी हैं. इको-सेंसिटिव जोन और वन्यजीव संरक्षण नियमों से उत्पन्न व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए कानूनी प्रयास अभी भी जारी हैं.