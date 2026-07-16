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रांची में रथ पर सवार होकर मौसीबाड़ी रवाना हुए भगवान जगन्नाथ, श्रद्धा के सागर में डूबे श्रद्धालु

रथयात्रा में सीएम, राज्यपाल और अन्य नेता ( Etv Bharat )