रांची में रथ पर सवार होकर मौसीबाड़ी रवाना हुए भगवान जगन्नाथ, श्रद्धा के सागर में डूबे श्रद्धालु
रांची में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा श्रद्धाभाव के साथ निकाली गई. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : July 16, 2026 at 8:44 PM IST
रांची: राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में गुरुवार को आयोजित भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा आस्था, परंपरा और उत्साह के माहौल में निकाली गई. सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में खड़े होकर पूजा-अर्चना की. मंदिर परिसर में "जय जगन्नाथ" के जयघोष, शंखनाद और घंटियों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा.
रथयात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब
वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुसज्जित रथ पर विराजमान कराया गया. इसके बाद हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान का रथ मौसीबाड़ी स्थित गुंडिचा मंदिर के लिए रवाना हुआ. ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपने विग्रहों के साथ नौ दिनों तक मौसीबाड़ी में विश्राम करते हैं और वहां भक्तों को दर्शन देते हैं. इसके बाद घूरती रथ यात्रा के माध्यम से भगवान दोबारा अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं.
रथ खींचने के लिए लगी रही श्रद्धालुओं में होड़
रथयात्रा में शामिल होने के लिए सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई थी. भगवान के रथ को खींचने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और प्रतिस्पर्धा देखने को मिली. लोग इसे सौभाग्य का अवसर मानते हुए रथ की रस्सी पकड़ने के लिए आगे बढ़ते नजर आए. महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए.
'रथ यात्रा' के पावन अवसर पर आज धुर्वा, राँची स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुँचकर रथ यात्रा में सम्मिलित हुआ तथा पूजा-अर्चना कर राज्य एवं देशवासियों के सुख, समृद्धि एवं मंगलमय जीवन हेतु भगवान श्री जगन्नाथ से प्रार्थना की। pic.twitter.com/4zXUqlFVzE— Governor of Jharkhand (@jhar_governor) July 16, 2026
रथयात्रा में मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी हुए शामिल
रथयात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए. उनके साथ विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं. मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ की पूजा-अर्चना कर राज्यवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की. इस अवसर पर उन्होंने सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को रथयात्रा की शुभकामनाएं दीं.
चतुर्भुज जगन्नाथ, कंठ शोभित कौस्तुभः।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) July 16, 2026
पद्मनाभ, बेडगरवहस्य, चन्द्र-सूरज्या बिलोचनः॥
आज रांची की ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन कर राज्य की सुख, शांति, समृद्धि और सभी के मंगल की कामना… pic.twitter.com/caidEPnWkR
पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा जगन्नाथपुर मंदिर परिसर: CM
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जगन्नाथपुर मंदिर परिसर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा तथा यहां भव्य तोरण द्वार का निर्माण कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह मंदिर झारखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है और इसके समग्र विकास के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी.
भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर मांगी सुख-समृद्धि
रथयात्रा में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी भाग लिया और भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. इसके अलावा विधायक नवीन जायसवाल, सांसद संजय सेठ सहित कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी आयोजन में शामिल हुए. रथयात्रा के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.
रथयात्रा के दौरान प्रशासन अलर्ट
पुलिस और प्रशासन की निगरानी में पूरी यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चिकित्सा, पेयजल, यातायात और नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था भी की गई थी. आस्था, संस्कृति और परंपरा का यह महापर्व एक बार फिर राजधानी में धार्मिक एकता और सामाजिक समरसता का संदेश देकर संपन्न हुआ.
आस्था में सराबोर हुए श्रद्धालु
पश्चिम बंगाल से पहली बार जगन्नाथपुर रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि यहां का आयोजन उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक भव्य है. उन्होंने बताया, "हमने पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा भी देखी है लेकिन रांची के जगन्नाथपुर मंदिर का माहौल भी किसी मायने में कम नहीं है. यहां पूरी की तर्ज पर रथ यात्रा का आयोजन बेहद शानदार और मनमोहक तरीके से किया जाता है. मंदिर परिसर की व्यवस्था, श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का वातावरण मन को छू लेने वाला है.
भक्तों की रथयात्रा को लेकर प्रतिक्रिया
वहीं अन्य श्रद्धालुओं ने कहा, "जगन्नाथपुर पहुंचते ही एक अलग तरह की आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है. भगवान जगन्नाथ के दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होकर मन को अपार सुकून मिलता है. यहां का भक्तिमय वातावरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है. हर साल इस आयोजन में शामिल होने की इच्छा और भी प्रबल हो जाती है.
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