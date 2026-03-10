सीएम हेमंत सोरेन ने असम में राजनैतिक रैली को किया संबोधित, क्या वहां चुनाव लड़ने की है तैयारी!
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम में एक राजनीतिक रैली में हिस्सा लिया. इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि झामुमो असम चुनाव लड़ेगा.
Published : March 10, 2026 at 8:54 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 9:02 PM IST
तेजपुर: असम विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को बिस्वनाथ जिले के मिजिका चाय बागान में एक बड़ी राजनीतिक जागरूकता रैली में हिस्सा लिया और संबोधित किया. इस कार्यक्रम के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और जय भारत पार्टी के बीच नए राजनीतिक गठबंधन औपचारिक रूप से घोषित किया गया.
रैली का आयोजन हाल ही में गठित जय भारत पार्टी द्वारा किया गया था, जिसमें पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए. आयोजकों के अनुसार, यह कार्यक्रम राज्य भर में जनसमर्थन जुटाने की व्यापक मुहिम का हिस्सा था. कार्यक्रम में बोलते हुए जय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेहारू गौर ने घोषणा की कि पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ औपचारिक गठबंधन में प्रवेश करेगी. उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच समझौता अंतिम रूप ले चुका है और यह गठबंधन आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
गौर ने आगे बताया कि गठबंधन आगामी चुनावों में लगभग 40 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहा है और उन्हें विश्वास है कि यह साझेदारी महत्वपूर्ण चुनावी सफलता हासिल करेगी.
आदिवासी समुदायों में एकता की आवश्यकता- हेमंत सोरेन
रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समुदायों में एकता की आवश्यकता पर जोर दिया और सामाजिक न्याय तथा राजनीतिक जागरूकता के महत्व को रेखांकित किया. “हमारी जमीन, हमारा शासन” के नारे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह आदिवासी समुदायों का अपने अधिकारों, सम्मान और पहचान की रक्षा की आकांक्षा को दर्शाता है.
हेमंत सोरेन ने कहा कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए रणनीतियां और तैयारियां की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि यदि गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्ग एकजुट हो जाएं तो कोई भी ताकत उनकी आवाज दबा नहीं सकेगी. उन्होंने लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नागरिकों से जिम्मेदारीपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की. उनके अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक भी वोट किसी नेता को सत्ता में ला सकता है या सत्ता से हटा सकता है.
रसोई गैस की कीमत बढ़ने पर हेमंत सोरेन ने जताई चिंता
हेमंत सोरेन ने आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई और कहा कि महंगाई आम परिवारों पर भारी बोझ डाल रही है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से साहस और दृढ़ता का परिचय दिया है और उन्होंने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया. उन्होंने लोगों से लोकतांत्रिक और संवैधानिक माध्यमों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया.
असम में झामुमो की मौजूदगी
यह रैली असम के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण विकास का संकेत देती है, क्योंकि झारखंड आधारित क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम ने जय भारत पार्टी के साथ गठबंधन के माध्यम से राज्य में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने का इरादा जाहिर किया है. झारखंड के मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने इस आयोजन को अतिरिक्त महत्व प्रदान किया और विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाया.
क्या असम में चुनाव लड़ेगा झामुमो
हेमंत सोरेन से जब पत्रकारों में पूछा कि क्या उनकी पार्टी असम में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. इसपर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी इस पर आगे देखते हैं कि क्या होता है. उन्होंने कहा कि राजनीति अपने हिसाब से चलती है और निर्णय भी उसी हिसाब से लिए जाते हैं. उन्होंने ना ही असम में चुनाव लड़ने से सीधे इनकार किया और ना ही ये कहा कि वे असम में चुनाव लड़ने वाले हैं.
अपने संबोधन के समापन में सोरेन ने आदिवासी समुदायों से एक साझा मंच पर एकजुट होने और न्याय, सम्मान तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया. झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने तेजपुर विश्वविद्यालय के निकट झारोनी में नॉर्थ ईस्ट मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन (NEMSU) द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया.
