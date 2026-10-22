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दलेर मेहंदी विवाद: सीएम धामी ने की सिंगर मीका सिंह से फोन पर बात, जानें क्या कहा

सीएम धामी ने की सिंगर मीका सिंह से फोन पर बात ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और गायक दलेर मेहंदी के बीच टिहरी के कुंजापुरी मेले में हुई कथित लिप-सिंक घटना को लेकर छिड़ा विवाद अब बॉलीवुड और संगीत जगत तक पहुंच गया है. दलेर मेहंदी के पक्ष में तमाम कलाकार आ गए हैं. साथ ही फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयीज की भी विवाद में एंट्री हो गई है. वहीं, विवाद को शांत करने के लिए सीएम धामी ने खुद स्टैंड लेना शुरू कर दिया. सीएम ने सिंगर मीका सिंह से फोन पर बातकर मामले को सुलझाने की कोशिश की है.

गुरुवार 22 अक्टूबर को सीएम धामी ने गायक मीका सिंह से फोन पर बातचीत कर दलेर मेहंदी से जुड़े विवाद के संबंध में चर्चा की. सीएम धामी ने कहा कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी या मतभेद को आपसी संवाद और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दूर किया जाना चाहिए. उत्तराखंड सदैव 'अतिथि देवो भवः' की भावना से कार्य करता आया है. देवभूमि उत्तराखंड में देश-दुनिया के सभी कलाकारों का हृदय से स्वागत और सम्मान है. प्रदेश सरकार कला, संस्कृति और कलाकारों के सम्मान के लिए सदैव प्रतिबद्ध है.