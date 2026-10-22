दलेर मेहंदी विवाद: सीएम धामी ने की सिंगर मीका सिंह से फोन पर बात, जानें क्या कहा
दलेर मेहंदी विवाद को सुलझाने के लिए सीएम धामी ने सिंगर मीका सिंह से फोन पर बात की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 22, 2026 at 8:45 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और गायक दलेर मेहंदी के बीच टिहरी के कुंजापुरी मेले में हुई कथित लिप-सिंक घटना को लेकर छिड़ा विवाद अब बॉलीवुड और संगीत जगत तक पहुंच गया है. दलेर मेहंदी के पक्ष में तमाम कलाकार आ गए हैं. साथ ही फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयीज की भी विवाद में एंट्री हो गई है. वहीं, विवाद को शांत करने के लिए सीएम धामी ने खुद स्टैंड लेना शुरू कर दिया. सीएम ने सिंगर मीका सिंह से फोन पर बातकर मामले को सुलझाने की कोशिश की है.
गुरुवार 22 अक्टूबर को सीएम धामी ने गायक मीका सिंह से फोन पर बातचीत कर दलेर मेहंदी से जुड़े विवाद के संबंध में चर्चा की. सीएम धामी ने कहा कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी या मतभेद को आपसी संवाद और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दूर किया जाना चाहिए. उत्तराखंड सदैव 'अतिथि देवो भवः' की भावना से कार्य करता आया है. देवभूमि उत्तराखंड में देश-दुनिया के सभी कलाकारों का हृदय से स्वागत और सम्मान है. प्रदेश सरकार कला, संस्कृति और कलाकारों के सम्मान के लिए सदैव प्रतिबद्ध है.
उधर, दलेर मेहंदी के सपोर्ट में उतरे मीका सिंह को लेकर मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि, मीका सिंह, दलेर मेहंदी के भाई हैं और बॉलीवुड में उनकी वर्षों पुरानी लिगेसी है. इसलिए उनके मित्र भी होंगे. ऐसे में जो मित्र यार का धर्म निभा रहे हैं, वे अच्छा कर रहे हैं.
ये है मामला: 18 अक्टूबर की शाम टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के दौरान दलेर मेहंदी के लाइव परफोर्मेंस के बीच बैक ग्राउंड में रिकॉर्डेड आवाज सुनाई देने का आरोप लगा था. मंच पर मौजूद मंत्री सुबोध उनियाल ने गायक से सवाल किया और कहा कि, 'लोग उन्हें लाइव सुनने आए हैं, डबिंग या रिकॉर्डेड आवाज सुनने नहीं'.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंच पर कलाकार से टकराने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं. तमाम कलाकारों की ओर से दलेर मेहंदी का समर्थन किए जाने के बीच इस विवाद में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) की एंट्री हो गई है.
प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर @dalermehndi विवाद मामले पर सीएम @pushkardhami ने गायक @MikaSingh से फोन पर बात की.दलेर मेहंदी से जुड़े विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी को आपसी संवाद व सौहार्द से दूर किया जाना चाहिए.#uttarakhand #dalermehndi #MikaSingh #subodhuniyal https://t.co/UWd7hq1jCp— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 22, 2026
फेडरेशन ने दलेर मेहंदी का सपोर्ट किया है और इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मंत्री सुबोध उनियाल की शिकायत की है.
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