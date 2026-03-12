मदरसों की आड़ में आतंक की फैक्ट्री नहीं चलने देंगे, शिक्षा की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं पनपने देंगे- सीएम धामी
सीएम धामी ने विधानसभा में कहा कि कांग्रेस के लिए सिर्फ मुस्लिम हैं अल्पसंख्यक, हमने बाकी अल्पसंख्यकों को भी दिलाया समान अधिकार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 12, 2026 at 10:18 AM IST
गैरसैंण: बुधवार को बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर भड़के. उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता हमें मदरसा विरोधी कहते हैं. सीएम ने बताया कि उन्होंने अवैध मदरसों पर क्यों कार्रवाई की. सीएम धामी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के लालच में अन्य अल्पसंख्यकों की अनदेखी की. उन्होंने भू कानून लाने का औचित्य भी बताया.
कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को हमेशा टूलकिट बनाकर रखा- सीएम धामी: सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय को हमेशा अपनी राजनीति का टूलकिट समझा है. उनको हमेशा वोट बैंक बनाकर रखा. अल्पसंख्यक समुदाय उनके टूलकिट तक ही सीमित रहा और उनका हाथ थामे रहा. हमारी सरकार चाहती है कि अल्पसंख्यक सिर्फ टूलकिट नहीं रहे बल्कि उनके हाथ में अच्छी किताब हो.
कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को अपनी टूलकिट बनाया pic.twitter.com/wYaYR9NGrO— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 11, 2026
कांग्रेस ने बदरसा अधिनियम से अन्य अल्पसंख्यकों से भेदभाव किया- सीएम: इसके साथ ही सीएम धामी ने मदरसा अधिनियम पर भी कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में कांग्रेस सरकार के समय में उत्तराखंड मदरसा अधिनियम लागू किया गया था. कांग्रेस का मानना था कि अल्पसंख्यक समाज में सिर्फ मुस्लिम ही हैं. उन्होंने बाकी अल्पसंख्यकों को इससे दूर रखने का प्रयास किया. हमारी सरकार ने इसमें सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन को भी नए कानून के अंतर्गत समान अधिकार देने का काम किया है. वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण ने देवभूमि की जिस पहचान को कलंकित किया था, हमने उस कलंक को मिटाने का काम किया है.
कांग्रेस मतलब विश्वासघात और वोट बैंक की राजनीति ! pic.twitter.com/rWzEkyuoln— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 11, 2026
मदरसों की आड़ में आतंक की फैक्ट्री नहीं चलने देंगे- सीएम: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिपक्ष के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार को हमको मदरसा शब्द से परेशानी है. इसलिए हम अवैध मदरसों पर कार्रवाई करते हैं. यदि किसी मदरसे की आड़ में आतंक की फैक्ट्री चलाई जाएगी, यदि कहीं भी शिक्षा की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सिखाई जाएंगी, तो हां हमें परेशानी होगी. हम ऐसे किसी भी राष्ट्र विरोधी तत्व को देवभूमि उत्तराखंड में संकल्प लेकर पनपने नहीं देंगे.
हमारी सरकार ने जहां एक ओर जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भू-कानून को और अधिक सशक्त बनाया है, वहीं छद्म वेश धारण कर सनातन को बदनाम करने वाले तत्वों के विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमि के माध्यम से कड़ी कार्रवाई भी की है। pic.twitter.com/7kfYuoUw1j— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 11, 2026
कांग्रेस विश्वासघात और वोट बैंक की राजनीति करती है- सीएम: अपने भाषण में काफी आक्रामक नजर आए सीएम धामी ने कहा कि हम जन-जन के विकास और विश्वास की राजनीति करते हैं. कांग्रेस विश्वासघात और वोट बैंक की राजनीति करती है. आज पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से उत्तराखंड के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की विकास योजनाओं पर काम किया जा रहा है. हमारी सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास जनता के कल्याण और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है. हमार संकल्प विकल्प रहित संकल्प है. ये संकल्प इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच समन्वय स्थापित करने का. हमारा विकल्प रहित संकल्प है अंतिम व्यक्ति को विकास की धारा से जोड़ने का. हमारा विकल्प रहित संकल्प है उत्तराखंड को विश्व की पर्यटन और आध्यात्मिक राजधानी बनाने का. हमारा संकल्प है मातृशक्ति के सशक्तिकरण का.
अतिक्रमण पर कार्रवाई से कांग्रेस को पीड़ा क्यों ? pic.twitter.com/HZP2eSvy42— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 11, 2026
कालनेमियों जहां से आए हैं उन्हें वहीं भेज रहे- सीएम : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि प्रदेश के बाहर से आकर लोग कह रहे हैं कि हम बड़ा उद्योग स्थापित करेंगे, कोई कह रहा है इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, कोई कहता है सामाजिक काम करेंगे. कोई कहता है अस्पताल बनाएंगे. कोई स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर बड़ी-बड़ी जमीनें खरीद रहे थे. ऐसे लोग बड़ी-बड़ी जमीनें खरीद रहे थे. उनका प्रयोजन कुछ और होता था. इसलिए हमने राज्य के अंदर सख्त भू कानून लागू किया. हमने ऑपरेशन कालनेमि चलाकर उन असामाजिक तत्वों और जिहादियों पर सख्त कार्रवाई की है, जिन्होंने छद्म वेश धारण करके सनातन धर्म के पालन के लिए धार्मिक यात्रा पर आने वाले लोगों से ठगी की है. नाम बदलकर, वेश बदलकर, अपनी पहचान छिपाकर वो लोगों को भरमाने का काम करते हैं. हमने ऐसे विधर्मियों और घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम उन्हें वहीं वापस भेज देंगे, जहां से वो आए हुए हैं.
विकल्प रहित संकल्प... pic.twitter.com/yhIF95rVpE— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 11, 2026
- बढ़ सकती है बजट सत्र की समय अवधि, सीएम ने दिए संकेत, आज भी जारी रहेगी चर्चा
- गैरसैंण विधानसभा को वेडिंग-कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बनाने के सतपाल के बयान से उबाल, कांग्रेस ने सीएम से मांगा स्पष्टीकरण
- कितना बदला गैरसैंण! 12 साल का सफर, 10 विधानसभा सत्र, बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर भी जनता मायूस
- भराड़ीसैंण में विधायकों ने याद किया चुनावी नतीजों का दिन, आज ही के दिन 4 साल पहले सजा था जीत का सेहरा