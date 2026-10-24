'सबसे बड़े घुसपैठिए UP में उत्तराखंड के...', अखिलेश यादव के बयान पर भड़के धामी ने याद दिलाया रामपुर तिराहा कांड
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान के बाद उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ गया है. सीएम धामी ने उनके बयान पर पलटवार किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2026 at 1:39 PM IST
देहरादून (उत्तराखंड): समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के एक कथित बयान को लेकर उत्तराखंड में राजनीति तेज हो गई. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अखिलेश यादव के उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहे जाने वाले बयान पर कड़ा प्रहार किया है. सीएम धामी ने कहा कि अखिलेश यादव का उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना देवभूमि के स्वाभिमान और हमारे संघर्ष का अपमान है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. वहीं इसी बहाने सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने लिखा कि क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक सहयोगी अखिलेश यादव के इस बयान का समर्थन करती है? क्या उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना कांग्रेस को स्वीकार है? कांग्रेस को देवभूमि की जनता को जवाब देना चाहिए.
गौर हो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कथित बयान पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है. सीएम धामी ने अखिलेश यादव के बयान पर सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सीएम धामी ने अखिलेश यादव द्वारा उत्तराखंड के लोगों के संदर्भ में दिए गए बयान को देवभूमि के स्वाभिमान और राज्य के आंदोलनकारियों के संघर्ष का अपमान बताया. कहा कि अखिलेश यादव द्वारा उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना देवभूमि के स्वाभिमान और हमारे संघर्ष का अपमान है.
उत्तराखंड देवभूमि भी है और वीरभूमि भी। इस पावन धरती ने देश को संत, सैनिक और राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित अनेक व्यक्तित्व दिए हैं। अखिलेश यादव जी, उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना देवभूमि के स्वाभिमान और हमारे संघर्ष का अपमान है। उत्तराखंड के लोग यह भी नहीं भूले हैं कि जब अखिलेश यादव जी के पिता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में गोलियाँ चली थीं। पिता के शासनकाल में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर गोलियाँ चलीं और आज पुत्र उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं! उत्तराखंड के लोग अपने संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक सहयोगी अखिलेश यादव जी के इस बयान का समर्थन करती है? क्या उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना कांग्रेस को स्वीकार है? कांग्रेस को देवभूमि की जनता को जवाब देना चाहिए।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 24, 2026
सीएम धामी ने कहा कि अखिलेश यादव का उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना देवभूमि के स्वाभिमान और हमारे संघर्ष का अपमान है. उत्तराखंड के लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. सीएम धामी ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोग यह भी नहीं भूले हैं कि जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में गोलियां चलाई गई. उस दौरान आंदोलनकारियों पर अत्याचार हुआ था.
उन्होंने आगे कहा कि, "पिता के शासनकाल में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर गोलियां चलीं और आज पुत्र उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं. उत्तराखंड के लोग अपने संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल सकते. सीएम धामी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी जमकर घेरा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक सहयोगी अखिलेश यादव के इस बयान का समर्थन करती है? क्या उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना कांग्रेस को स्वीकार है? कांग्रेस को देवभूमि की जनता को जवाब देना चाहिए. बता दें कि अखिलेश यादव का यह बयान कथित तौर पर उत्तर प्रदेश में रह रहे उत्तराखंड मूल के लोगों को लेकर दिया, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर है.
वही, इस पूरे मामले पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि अखिलेश यादव का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने उत्तराखंड की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम किया है. 1994 के आंदोलन को याद दिलाते हुए जोशी ने कहा कि,
उस दौरान अखिलेश यादव के पिताजी ने उत्तराखंड के लोगों पर गोली चलाने का काम किया था. उत्तराखंड की महिलाओं की अस्मिता से खेला गया था. इस आग में घी डालने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं. इसके गंभीर परिणाम होंगे और उन परिणाम को भुगतने के लिए अखिलेश यादव को तैयार रहना चाहिए. अखिलेश यादव के इस बयान पर उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन होगा, और उनका पुतला फूंका जाएगा.
- मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी -
उधर, कांग्रेस ने भी ऐसे बयान से नाराजगी जताई है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल का कहना है कि उत्तराखंड के बारे में इस तरह का बयान देने का किसी को अधिकार नहीं है. उत्तराखंड में सभी का स्वागत है, लेकिन उन्होंने क्या सोच कर इस तरह का बयान दिया है, ये बड़ा सवाल है. उनके इस बयान के अनुसार, उनके घर के अंदर भी घुसपैठिया घुस गए हैं क्योंकि उनकी पत्नी उत्तराखंड से हैं और उनके भाई की पत्नी भी उत्तराखंड से हैं. ऐसे में उनसे यह पूछना चाहिए कि उन्होंने इस तरह की बातें क्यों कही हैं. यह देश सभी का ऐसे में सभी का सम्मान करना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिएं.
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