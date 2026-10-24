ETV Bharat / bharat

'सबसे बड़े घुसपैठिए UP में उत्तराखंड के...', अखिलेश यादव के बयान पर भड़के धामी ने याद दिलाया रामपुर तिराहा कांड

सीएम पुष्कर सिंह धामी ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून (उत्तराखंड): समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के एक कथित बयान को लेकर उत्तराखंड में राजनीति तेज हो गई. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अखिलेश यादव के उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहे जाने वाले बयान पर कड़ा प्रहार किया है. सीएम धामी ने कहा कि अखिलेश यादव का उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना देवभूमि के स्वाभिमान और हमारे संघर्ष का अपमान है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. वहीं इसी बहाने सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने लिखा कि क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक सहयोगी अखिलेश यादव के इस बयान का समर्थन करती है? क्या उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना कांग्रेस को स्वीकार है? कांग्रेस को देवभूमि की जनता को जवाब देना चाहिए.

गौर हो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कथित बयान पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है. सीएम धामी ने अखिलेश यादव के बयान पर सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सीएम धामी ने अखिलेश यादव द्वारा उत्तराखंड के लोगों के संदर्भ में दिए गए बयान को देवभूमि के स्वाभिमान और राज्य के आंदोलनकारियों के संघर्ष का अपमान बताया. कहा कि अखिलेश यादव द्वारा उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना देवभूमि के स्वाभिमान और हमारे संघर्ष का अपमान है.