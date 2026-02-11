ETV Bharat / bharat

इधर सीएम ले रहे थे कैबिनेट की बैठक, उधर चंद कदम दूर रिटायर्ड कर्नल के बेटे पर बदमाशों ने बरसा दी गोलियां

तिब्बती मार्केट क्षेत्र में गोलीकांड पर सीएम धामी ने गृह सचिव को निर्देश दिए ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: सचिवालय में एक तरफ कैबिनेट की बैठक चल रही थी, तो दूसरी तरफ यहां से कुछ ही दूर अपराधी एक युवक पर गोलियां बरसा रहे थे. मामला देहरादून का है. जहां दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इस पॉश इलाके में हड़कंप मच गया. उधर, घटना के फौरन बाद इस घटना की गूंज सचिवालय तक भी सुनाई दी, जहां मुख्यमंत्री ने फौरन गृह सचिव को दिशा निर्देश जारी कर दिए. देहरादून के सबसे संवेदनशील और वीवीआईपी मूवमेंट वाले इलाके में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी ने शहर की कानून-व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस समय सचिवालय में प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक चल रही थी, उसी दौरान उससे करीब एक किलोमीटर दूर तिब्बती मार्केट में बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी. घटना की गूंज सचिवालय तक पहुंची, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल गृह सचिव को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए. सचिवालय से कुछ कदम दूर दिनदहाड़े गोलीकांड (PHOTO-ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे तिब्बती मार्केट क्षेत्र अचानक गोलियों की आवाज से थर्रा उठा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूटी सवार दो युवक मार्केट में पहुंचे और वहां फल खरीद रहे लगभग 40 वर्षीय अर्जुन शर्मा पर नजदीक से फायरिंग कर दी. हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. अर्जुन शर्मा परेड ग्राउंड से टेनिस खेलकर लौट रहे थे. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों की तलाश में पुलिस ने शहरभर में नाकाबंदी कर दी है. इलाके में लगा रहता है वीआईपी मूवमेंट: घटनास्थल देहरादून का सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाला इलाका माना जाता है. तिब्बती मार्केट में रोजाना सैकड़ों लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. यही नहीं, यहां से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर सचिवालय और पुलिस मुख्यालय स्थित है, जिस कारण इस क्षेत्र में वीवीआईपी मूवमेंट भी लगातार बना रहता है. ऐसे हाई-सिक्योरिटी जोन में दिनदहाड़े हत्या की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है.