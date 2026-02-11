ETV Bharat / bharat

इधर सीएम ले रहे थे कैबिनेट की बैठक, उधर चंद कदम दूर रिटायर्ड कर्नल के बेटे पर बदमाशों ने बरसा दी गोलियां

देहरादून तिब्बती मार्केट क्षेत्र में गोलीकांड पर सीएम धामी ने गृह सचिव को अहम निर्देश दिए. जानिए क्या है मामला?

DEHRADUN FIRING INCIDENT
तिब्बती मार्केट क्षेत्र में गोलीकांड पर सीएम धामी ने गृह सचिव को निर्देश दिए
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 11, 2026 at 2:47 PM IST

Updated : February 11, 2026 at 4:19 PM IST

देहरादून: सचिवालय में एक तरफ कैबिनेट की बैठक चल रही थी, तो दूसरी तरफ यहां से कुछ ही दूर अपराधी एक युवक पर गोलियां बरसा रहे थे. मामला देहरादून का है. जहां दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इस पॉश इलाके में हड़कंप मच गया. उधर, घटना के फौरन बाद इस घटना की गूंज सचिवालय तक भी सुनाई दी, जहां मुख्यमंत्री ने फौरन गृह सचिव को दिशा निर्देश जारी कर दिए.

देहरादून के सबसे संवेदनशील और वीवीआईपी मूवमेंट वाले इलाके में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी ने शहर की कानून-व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस समय सचिवालय में प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक चल रही थी, उसी दौरान उससे करीब एक किलोमीटर दूर तिब्बती मार्केट में बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी. घटना की गूंज सचिवालय तक पहुंची, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल गृह सचिव को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए.

Dehradun
सचिवालय से कुछ कदम दूर दिनदहाड़े गोलीकांड (PHOTO-ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे तिब्बती मार्केट क्षेत्र अचानक गोलियों की आवाज से थर्रा उठा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूटी सवार दो युवक मार्केट में पहुंचे और वहां फल खरीद रहे लगभग 40 वर्षीय अर्जुन शर्मा पर नजदीक से फायरिंग कर दी. हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. अर्जुन शर्मा परेड ग्राउंड से टेनिस खेलकर लौट रहे थे.

मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों की तलाश में पुलिस ने शहरभर में नाकाबंदी कर दी है.

इलाके में लगा रहता है वीआईपी मूवमेंट: घटनास्थल देहरादून का सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाला इलाका माना जाता है. तिब्बती मार्केट में रोजाना सैकड़ों लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. यही नहीं, यहां से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर सचिवालय और पुलिस मुख्यालय स्थित है, जिस कारण इस क्षेत्र में वीवीआईपी मूवमेंट भी लगातार बना रहता है. ऐसे हाई-सिक्योरिटी जोन में दिनदहाड़े हत्या की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है.

आपराधिक घटनाओं का क्रम: खास बात यह भी है कि घटनास्थल के पास ही प्रेस क्लब स्थित है. कुछ दिन पहले ही देहरादून में एक पत्रकार पर हमले की घटना सामने आई थी. वहीं इसी इलाके से कुछ दूरी पर स्थित पलटन बाजार में हाल ही में एक युवती पर चापड़ से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी. लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने आम लोगों के मन में भय का माहौल पैदा कर दिया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि देहरादून जिसे कभी शांत और सुरक्षित शहर के रूप में जाना जाता था, अब अपराध की घटनाओं से दहलता नजर आ रहा है. लोगों में यह सवाल उठने लगा है कि जब सचिवालय और पुलिस मुख्यालय के इतने करीब इस तरह की वारदात हो सकती है, तो आम इलाकों की सुरक्षा का क्या हाल होगा. देहरादून में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान प्रदेश की सबसे बड़ी डकैती की घटना भी सामने आ चुकी है. इससे साफ है कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान भी अपराधी बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने गृह सचिव के दिए निर्देश: इधर, घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल गृह सचिव शैलेश बगौली को सख्त निर्देश दिए. गृह सचिव ने बताया कि पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा. साथ ही अवैध हथियारों के खिलाफ नए सिरे से विशेष अभियान चलाने की भी बात कही गई है.

राजनीतिक स्तर पर भी घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि

मुख्यमंत्री स्वयं मामले पर नजर रखे हुए हैं और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.
-गणेश जोशी, मंत्री-

देहरादून जैसे शहर में इस तरह की वारदात बेहद चिंताजनक है और कानून-व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की जरूरत है.
-दिलीप रावत, भाजपा विधायक-

फिलहाल पुलिस टीमें हमलावरों की तलाश में जुटी हैं और विभिन्न एंगल से जांच की जा रही है. लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर देहरादून में बढ़ते अपराधों पर कब लगाम लगेगी? जब राजधानी का सबसे सुरक्षित इलाका भी अपराधियों के निशाने पर है, तो आम जनता की सुरक्षा को लेकर चिंता स्वाभाविक है.

