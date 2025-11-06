ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव को लेकर उत्तराखंड सीएम ने किया बड़ा दावा, जानिए क्या कहा

रामनगर (उत्तराखंड): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को नैनीताल जिले के दौरे पर रहे. रामनगर पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाएगी. पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में जिस तेजी से विकास कार्य हुए हैं, उसी का परिणाम है कि हर राज्य में जनता भाजपा और एनडीए गठबंधन को प्राथमिकता दे रही है.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है. सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हवाई सेवाओं के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं. बिहार की जनता अब जंगलराज से पूरी तरह छुटकारा पा चुकी है और अब सुशासन और विकास को ही आगे बढ़ाना चाहती है.

बिहार चुनाव को लेकर उत्तराखंड सीएम ने किया बड़ा दावा (VIDEO-ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकारें तेजी से काम कर रही हैं और यही कारण है कि देशभर के लोग विकास और सुशासन के लिए भाजपा की सरकारों पर भरोसा जता रहे हैं. बिहार के युवा, रोजगार और बेहतर भविष्य की उम्मीद में है और यह तभी संभव है जब राज्य में एनडीए की सरकार बने. उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में इस बार भी बड़े बहुमत से एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनेगी.