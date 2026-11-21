प्रोटोकॉल तोड़ खुद व्यवस्था संभालने उतरे सीएम धामी, योगी की मां के अंतिम संस्कार में दिखा अलग अंदाज
श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम धामी ने जब घाट पर भीड़ का दबाव देखा, तो वो खुद व्यवस्था संभालने में जुट गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 21, 2026 at 12:44 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 12:55 PM IST
हरिद्वार: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई बड़े वीवीआईपी और राजनीतिक हस्तियां हरिद्वार पहुंचे. हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. पुलिस और प्रशासन की टीमें भीड़ को नियंत्रित करने में जुटी रही. लेकिन इस दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्मशान घाट पर भीड़ का दबाव बढ़ रहा है और व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं तो वह खुद व्यवस्था संभालने में जुट गए.
गौर हो कि हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक अनोखा और संवेदनशील रूप देखने को मिला. श्मशान घाट पर भीड़ का दबाव बढ़ते देखा, तो वे सुरक्षा प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना खुद आगे आकर व्यवस्था संभालते नजर आए.सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद लोगों को एक तरफ व्यवस्थित खड़े होने के लिए कहते दिखाई दिए.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई बड़े वीवीआईपी और राजनीतिक हस्तियां हरिद्वार पहुंचीं. इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री @pushkardhami खुद व्यवस्था संभालने में जुट गए. #YogiAdityanathMother https://t.co/CztpELN65i— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 21, 2026
कहीं भीड़ को पीछे हटाया तो कहीं लोगों को रास्ता देने के लिए समझाते दिखाई दिए. मुख्यमंत्री धामी को इस तरह व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. दरअसल यह मौका केवल एक राजनीतिक शख्सियत की मां के अंतिम संस्कार का नहीं था, बल्कि उत्तराखंड की धरती से जुड़े दो मुख्यमंत्रियों के बीच पारिवारिक आत्मीयता का भी था.
गौरतलब है कि महज दो दिन पहले ही लखनऊ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी. श्मशान घाट पर मौजूद लोगों के बीच मुख्यमंत्री धामी का यह अंदाज चर्चा का विषय बना रहा. बड़े-बड़े वीवीआईपी की मौजूदगी सुरक्षा का घेरा और प्रशासनिक अमले के बीच मुख्यमंत्री का खुद लोगों को व्यवस्थित करना एक अलग तस्वीर पेश कर गया. कई लोगों की निगाहें सीएम धामी पर टिकी रही.
वहीं हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर अंतिम विदाई देने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, सांसद रवि किशन के साथ ही प्रदेश के कई नेता और साधु-संत मौजूद हैं.
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