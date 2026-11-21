ETV Bharat / bharat

प्रोटोकॉल तोड़ खुद व्यवस्था संभालने उतरे सीएम धामी, योगी की मां के अंतिम संस्कार में दिखा अलग अंदाज

योगी आदित्यनाथ की मां के अंतिम संस्कार में सीएम धामी का अलग अंदाज ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई बड़े वीवीआईपी और राजनीतिक हस्तियां हरिद्वार पहुंचे. हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. पुलिस और प्रशासन की टीमें भीड़ को नियंत्रित करने में जुटी रही. लेकिन इस दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्मशान घाट पर भीड़ का दबाव बढ़ रहा है और व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं तो वह खुद व्यवस्था संभालने में जुट गए.

गौर हो कि हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक अनोखा और संवेदनशील रूप देखने को मिला. श्मशान घाट पर भीड़ का दबाव बढ़ते देखा, तो वे सुरक्षा प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना खुद आगे आकर व्यवस्था संभालते नजर आए.सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद लोगों को एक तरफ व्यवस्थित खड़े होने के लिए कहते दिखाई दिए.