सीएम धामी ने युवाओं के आंदोलन के पीछे अर्बन नक्सल गैंग का हाथ बताया, कहा राज्य में फैलाना चाहते हैं अराजकता

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति पिछले कुछ दिनों से गरमाई हुई है. ये राजनीतिक गर्माहट यूकेएसएसएससी पेपर लीक के बाद से बढ़ती चली गई. सीएम धामी द्वारा बेरोजगार संघ के नेतृत्व में 8 दिन तक देहरादून के परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन करने वाले युवाओं से मुलाकात और पेपर लीक की सीबीआई जांच का आश्वासन देने के बाद भी सियासी गर्मी कम नहीं हुई. इसके बाद सीएम धामी ने पेपर लीक वाली परीक्षा निरस्त करके उसे दोबारा कराने की घोषणा की. लेकिन सियासी दांवपेच जारी रहे. अब सीएम धामी ने इसके पीछे अर्बन नक्सल गैंग का हाथ बता दिया है.

सीएम धामी के अर्बन नक्सल गैंग वाले बयान पर राजनीति: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक मंच से अर्बन नक्सल गैंग को लेकर बड़ा बयान दिया है. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. लेकिन कुछ अर्बन नक्सल गैंग के लोग प्रदेश में जिहादी मानसिकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सीएम धामी के इस बयान पर विपक्षी दल कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर हो गई है.

पेपर लीक के खिलाफ धरना प्रदर्शन के बाद से शुरू हुई सियासत: दरअसल, यूकेएसएसएससी की ओर से 21 सितंबर को प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई गई थी. इसमें पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद बेरोजगार युवाओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था. जिसके चलते इस पूरे मामले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी गठित की. लेकिन बेरोजगार युवाओं का धरना समाप्त नहीं हुआ. उसी दौरान ये मामला भी उठा था कि कुछ लोग छात्रों के कंधे पर सवार होकर राजनीति करना चाहते हैं. ताकि प्रदेश का माहौल खराब किया जा सके. जिसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरना स्थल पहुंचे और पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की. फिर जाकर युवाओं ने अपने धरने को स्थगित किया.

सीएम धामी ने आंदोलन के पीछे अर्बन नक्सल गैंग का हाथ बताया: वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अर्बन नक्सल गैंग का जिक्र करने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हड़कंप मच गया है. दरअसल, प्रदेश के युवाओं को नौकरियां देने के लिए आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है और आगे भी लेती रहेगी. इसी दौरान मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामले में आठ दिनों तक चले छात्र आंदोलन के पीछे अर्बन नक्सल गैंग को जिम्मेदार ठहराया.

अर्बन नक्सल गैंग पर जिहादी मानसिकता पनपाने का आरोप: साथ ही सीएम ने कहा कि-