सीएम धामी ने अखिलेश-राहुल गांधी-तेजस्वी को पढ़ाया संस्कार का पाठ! कांग्रेस बोली- हमें ना सिखाएं

अखिलेश यादव के पीएम मोदी पर दिए बयान पर छिड़ा घमासान, सीएम धामी ने संस्कारहीन बताया तो कांग्रेस ने बयान को बताया संस्कृति के खिलाफ

Statement War
बयान पर घमासान! (फोटो सोर्स- Social Media Handle)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 25, 2025 at 7:52 PM IST

3 Min Read
देहरादून: समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीएम मोदी के 2047 वाले बयान पर दिए गए विवादित टिप्पणी पर राजनीतिक घमासान मच गया है. अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर एक विवादित टिप्पणी की थी. इसके बाद बीजेपी नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं. जिसके तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उधर, सीएम धामी की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस ने घेरा है.

सीएम धामी ने बताया संस्कारहीन: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारा गए. इस दौरान सीएम धामी ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को संस्कारहीन बताया. साथ ही कहा कि चुनावी राज्यों के नतीजे आने के बाद इस तरह की टिप्पणी करना अखिलेश यादव की हताशा को दर्शाता है.

बयान पर सियासी घमासान! (वीडियो- ETV Bharat)

"जिनके संस्कार ऐसे हों, चाहे राहुल गांधी, अखिलेश यादव हों या फिर तेजस्वी यादव हों, इनके माता-पिता को इन्हें अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे. हमारे यहां बड़ों का सम्मान करना संस्कृति का हिस्सा रहा है. अखिलेश यादव का बयान बताता है कि उनका मानसिक संतुलन किस स्तर पर पहुंच गया है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सीएम धामी को घेरा: उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के राहुल गांधी पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पलटवार कर तीखा हमला बोला. उन्होंने सीएम धामी से लेकर आरएसएस और बीजेपी को भी घेरा है.

"मुख्यमंत्री धामी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जब भी वो कुछ बोलें, उससे पहले उन्हें सोच समझ कर कुछ बोलना चाहिए. सीएम धामी आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हैं, आरएसएस के संस्कार मुखबरी और 60 रुपए की पेंशन लेकर अंग्रेजों के पिट्ठू बनने के रहे. यही वो आरएसएस थी, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस और गांधी परिवार के संस्कार बलिदान के रहे हैं."- आलोक शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस

संस्कारों का पाठ न पढ़ाने की सलाह: इसके अलावा कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने धामी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं. साथ ही सीएम धामी को संस्कारों का पाठ न पढ़ाने की सलाह भी दी है.

"इस देश की भूमि के लिए रक्त बहाकर लोकतंत्र को मजबूत करने के संस्कार हमारे रहे हैं. सीएम धामी कम से कम हमें संस्कारों का पाठ ना पढ़ाएं. उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन 10 सालों में उत्तराखंड आगे जाने के बजाए पीछे खिसक रहा है. इसलिए मुख्यमंत्री अगर संस्कार का पाठ ना पढ़ाएं तो बेहतर रहेगा."- आलोक शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस

हरदा ने सीएम धामी के बयान को बताया संस्कृति के खिलाफ: वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री धामी के बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सीएम धामी के बयान को उत्तराखंड की संस्कृति के खिलाफ बताया है.

"सीएम धामी ने जो कहा है, वो उत्तराखंड की संस्कृति खिलाफ है. हमारे यहां बाहर के सम्मानित लोगों का, भले ही वो दूसरे राजनीतिक दलों के क्यों ना हों, उनके लिए भी हमेशा सम्मानपूर्ण शब्दों का उपयोग किया जाता है. मुख्यमंत्री को एक बात समझनी चाहिए. राहुल गांधी और अखिलेश यादव का भारतीय राजनीति व संसदीय अनुभव मुख्यमंत्री धामी से ज्यादा रहा है."- हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री

CM PUSHKAR DHAMI ON CONGRESS
DEHRADUN HARISH RAWAT ON DHAMI
सीएम धामी कांग्रेस संस्कार बयान
अखिलेश यादव विवादित टिप्पणी
AKHILESH YADAV STATEMENT ON PM MODI

