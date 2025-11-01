महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर आत्महत्या मामले में एसआईटी गठित करने का निर्देश, बागडोर महिला आईपीएस के जिम्मे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सतारा में डॉक्टर महिला आत्महत्या मामले में डीजीपी को एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है.
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सतारा के फलटण उपजिला अस्पताल में एक डॉक्टर महिला की आत्महत्या के मामले में डीजीपी को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है. मामले की गंभीर आरोपों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी द्वारा जांच की जाएगी.
सूत्रों ने बताया है कि पीड़ित परिवार की राय जानने के बाद संबंधित जांच अधिकारी के नाम की घोषणा की जाएगी. संबंधित डॉक्टर महिला ने कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली थी. अपने हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में, डॉक्टर ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदने पर 4 बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है.
उसने प्रशांत बनकर पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया. पीड़िता के इस गंभीर आरोप से राज्य में हड़कंप मच गया कि पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदने ने उसके साथ चार बार बलात्कार किया.
पीड़िता के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव बनाया जा रहा था. इस मामले में बदने और पूर्व भाजपा सांसद के दो निजी सहायकों पर गंभीर आरोप लगने से राजनीति गरमा गई थी.
विपक्ष ने मामले को दबाए रखा और स्थानीय पुलिस पर रा'जब सत्ता अपराधियों को बचाती है तो न्याय की उम्मीद कौन करे', महाराष्ट्र लेडी डॉक्टर सुसाइड पर बोले राहुल गांधीजनीतिक दबाव की आशंका के चलते लगातार एसआईटी जांच की मांग की.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस महानिदेशक को एसआईटी गठित करने का आदेश दिया. इस मामले के दोनों मुख्य आरोपियों, प्रशांत बनकर और गोपाल बदने को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
अदालत ने उन्हें हिरासत में भी दे दिया है. सरकारी अभियोजकों ने अदालत में गहन जांच और सभी विवरणों की जांच करने की मांग की थी कि क्या इन दोनों आरोपियों का एक-दूसरे से कोई संबंध है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पांच दिन की हिरासत मंजूर कर ली.
इस बारे में भाजपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष विधायक चित्रा वाघ ने कहा, "मैं फलटण मामले में निर्भया के डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए तुरंत एसआईटी गठन का आदेश देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं. मुझे शुरू से ही भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा एसआईटी जांच में तेजी लाएगी और अपराधियों को जल्द सजा मिलेगी."
