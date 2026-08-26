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मुख्यमंत्री संगमा ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 'सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय' लॉन्च किया

मेघालय सरकार ने सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम लॉन्च किया. सीएम संगमा ने कहा कि इससे नागरिक बेहतर होंगे और मेघालय मजबूत होगा.

Chief Minister Conrad Sangma launched 'CM Impact Read and Rise Meghalaya'
मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने 'सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय' लॉन्च किया. (@SangmaConrad)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 2:54 PM IST

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शिलांग : मेघालय सरकार ने बुधवार को शिलांग में “सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय” कार्यक्रम लॉन्च किया. यह कार्यक्रम सीखने के नतीजे और एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए कोशिशें शुरू करता है. मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने राज्य की राजधानी में विधानसभा एनेक्सी हॉल में कार्यक्रम लॉन्च किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ, शिक्षा मंत्री लखमेन रिम्बुई ने भी भाग लिया.

इस बारे में मुख्यमंत्री संगमा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “सीएम इम्पैक्ट- रीड एंड राइज मेघालय, हमारे मेघालय यूनिवर्सल रीडिंग रेडीनेस मिशन को एक सरल लेकिन वैज्ञानिक लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया है. प्रत्येक बच्चा 7 वर्ष की आयु तक आत्मविश्वास से पढ़ और लिख सके.”

उन्होंने यह भी कहा, "यह हमारे बच्चों और मेघालय के भविष्य के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है. आज हम अपने युवा छात्रों में जो आत्मविश्वास और स्पष्टता देखते हैं, ठीक वैसा ही हम पूरे राज्य के हर बच्चे में देखना चाहते हैं. इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न पूरी तरह से मिलने में 10, 20 साल लग सकते हैं, लेकिन इससे लोग मजबूत होंगे, नागरिक बेहतर होंगे और मेघालय मजबूत होगा."

सीएम ने अपने शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को धन्यवाद देते हुए कहा, “इस मिशन को संभव बनाने में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद. हम रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, नतीजों से सीखेंगे और कार्यक्रम को लगातार बेहतर बनाएंगे."

रीड एंड राइज नाम के इस कार्यक्रम को आधिकारिक मेघालय सार्वभौमिक पठन तत्परता कार्यक्रम के तौर पर पहचाना जाता है. इस प्रोग्राम का मकसद स्कूली बच्चों में बेसिक पढ़ने के कौशल को मजबूत करना है. यह प्रोग्राम यह भी पक्का करेगा कि बच्चे सही ग्रेड स्तर पर पढ़ने और सीखने की काबिलियत विकसित करें.

शुरू किया गया प्रोग्राम सीएम-इम्पैक्ट- मुख्यमंत्री की पहल, अधिकतम उत्तीर्णता और कक्षा में सफलता का हिस्सा है. यह एक एजुकेशनल सुधार पहल है जिसका मकसद सीखने में लगातार आ रही कमियों को दूर करना, बोर्ड एग्जाम में पास होने का प्रतिशत सुधारना और स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक सपोर्ट को और आसान बनाना है.

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