आंध्र प्रदेश में लॉन्च होंगे क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेड, CM चंद्रबाबू नायडू 14 अप्रैल को करेंगे उद्घाटन
उद्घाटन के साथ ही आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसके पास क्वांटम टेस्ट रेफरेंस फैसिलिटी होगी.
Published : April 13, 2026 at 1:36 PM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर देश की क्वांटम प्रौद्योगिकी क्रांति का केंद्र बनने के लिए तैयार है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 14 अप्रैल को अमरावती क्वांटम वैली के हिस्से के तौर पर एसआरएम यूनिवर्सिटी और मेधा टावर्स में दो अलग-अलग क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेड का उद्घाटन करेंगे.
अमरावती में शुरू की जा रही क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी टेक युग में एक नया अध्याय शुरू करेगी. शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि विजन से लेकर क्यूबिट्स तक, आंध्र प्रदेश भारत का क्वांटम भविष्य बना रहा है.
#QuantumCapitalAmaravati— Lokesh Nara (@naralokesh) April 12, 2026
From vision to qubits - #AndhraPradesh is building India’s quantum future.
On April 14 (World Quantum Day), our Chief Minister @ncbn garu will inaugurate India’s first indigenous, open-access quantum computers - #Amaravati 1S & 1Q - at SRM University,… pic.twitter.com/15mql75fxS
नारा लोकेश ने कहा कि, 14 अप्रैल वर्ल्ड क्वांटम डे के अवसर पर सीएम चंद्रबाबू नायडू SRM यूनिवर्सिटी में भारत के पहले स्वदेशी, ओपन-एक्सेस क्वांटम कंप्यूटर 1S और 1Q का अमरावती में उद्घाटन करेंगे. इसके साथ, अमरावती क्वांटम वैली एक वर्ल्ड-क्लास सेंटर के तौर पर उभरने वाली है. उन्होंने कहा कि भविष्य यहीं है. लोकेश ने एक्स पर क्वांटम उद्घाटन समारोह का एक वीडियो पोस्ट किया.
कल, मुख्यमंत्री 1S और 1Q नाम की दो अलग-अलग क्वांटम टेस्टिंग रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे, जिन्हें गन्नवरम में मेधा टावर्स और राजधानी में SRM यूनिवर्सिटी कैंपस में बनाया जा रहा है. इसके साथ, आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसके पास क्वांटम टेस्ट रेफरेंस फैसिलिटी होगी.
इस देश में बनी क्वांटम रेफरेंस टेस्ट फैसिलिटी के साथ, क्वांटम कंप्यूटर हार्डवेयर को टेस्ट और सर्टिफाई करने की क्षमता अमरावती क्वांटम वैली में आ जाएगी. ये क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी टेस्ट बेड, जिन्हें क्यूबिटेक और SRM यूनिवर्सिटी मेधा टावर्स में बना रहे हैं, क्वांटम हार्डवेयर बनाने में बहुत जरूरी होंगे.
ये मिनी क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेड, दोनों जगहों पर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर काम करेंगे, क्वांटम डिवाइस को टेस्ट करने में मदद करेंगे. शोधकर्ताओं, छात्रों और प्रोफेशनल्स के साथ-साथ क्वांटम कंप्यूटर डिवाइस बनाने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए SRM यूनिवर्सिटी में एक ओपन एक्सेस रेफरेंस फैसिलिटी बनाई गई है.
अमरावती में बन रही दोनों क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी पूरी तरह से देसी उपकरणों से लैस होंगी. क्यूबिटेक ने मेधा टावर्स में 1Q नाम का एक क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेड लगाया है. SRM यूनिवर्सिटी में सुपरकंडक्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 1S नाम का एक क्वांटम टेस्ट बेड बनाया गया है.
इन क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी को बनाने में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और DRDO ने मिलकर काम किया है. देश में पहली बार बनने वाले इन टेस्ट बेड के उद्घाटन समारोह में IIT के प्रोफेसर, क्वांटम फील्ड में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट, क्वांटम इनोवेशन स्टार्टअप के रिप्रेजेंटेटिव, रिसर्च स्कॉलर और एक्सपर्ट शामिल होंगे. आंध्र प्रदेश की अलग-अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए प्रोग्राम को वर्चुअली देखने का इंतजाम किया जा रहा है.
अमरावती में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट क्वांटम कंप्यूटर लगाने के अलावा, सरकार का इरादा आने वाले दिनों में वहां पूरी तरह से क्वांटम कंप्यूटर और कंपोनेंट बनाकर निर्यात करने का है. पिछले साल 9 सितंबर को हार्डवेयर कंपोनेंट बनाने वालों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक में, उन्होंने क्वांटम कंपोनेंट की टेस्टिंग, सत्यापन, बेंचमार्किंग और सर्टिफिकेशन के लिए रेफरेंस फैसिलिटी की मांग की थी.
अमरावती में रेफरेंस फैसिलिटी लगाने का फैसला तभी लिया गया था. इन फैसिलिटी के आने से हो सकता है कि देश की कई कंपनियां अमरावती में ही क्वांटम डिवाइस बनाने के लिए आगे आएं. हालांकि हमारे देश में कुछ कंपनियां अभी क्वांटम घटक बना रही हैं, लेकिन उन्हें प्रोसेसर जैसी चीजें टेस्टिंग के लिए विदेश भेजनी पड़ती हैं. अमरावती रेफरेंस फैसिलिटी के साथ भारत क्वांटम हार्डवेयर बनाने के क्षेत्र में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा.
जानकारों का कहना है कि अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी के लिए बनाए गए क्रायोजेनिक्स, प्रिसिजन, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम और क्वांटम ग्रेड फैब्रिकेशन इक्विपमेंट और फैसिलिटी न सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए, बल्कि डिफेंस, हेल्थकेयर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) जैसे सेक्टर के लिए भी काम आएंगे.
क्रायोजेनिक सिस्टम का इस्तेमाल MRI मशीनों और स्पेस एप्लीकेशन में होता है. प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स... डिफेंस सेंसिंग, रडार सिस्टम और एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए काम आते हैं. क्वांटम ग्रेड फैब्रिकेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डीप टेक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में होता है.
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