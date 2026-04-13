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आंध्र प्रदेश में लॉन्च होंगे क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेड, CM चंद्रबाबू नायडू 14 अप्रैल को करेंगे उद्घाटन

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दो अलग-अलग क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेड का उद्घाटन करेंगे (फाइल फोटो) ( IANS AND ANI )

अमरावती: आंध्र प्रदेश 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर देश की क्वांटम प्रौद्योगिकी क्रांति का केंद्र बनने के लिए तैयार है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 14 अप्रैल को अमरावती क्वांटम वैली के हिस्से के तौर पर एसआरएम यूनिवर्सिटी और मेधा टावर्स में दो अलग-अलग क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेड का उद्घाटन करेंगे. अमरावती में शुरू की जा रही क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी टेक युग में एक नया अध्याय शुरू करेगी. शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि विजन से लेकर क्यूबिट्स तक, आंध्र प्रदेश भारत का क्वांटम भविष्य बना रहा है. नारा लोकेश ने कहा कि, 14 अप्रैल वर्ल्ड क्वांटम डे के अवसर पर सीएम चंद्रबाबू नायडू SRM यूनिवर्सिटी में भारत के पहले स्वदेशी, ओपन-एक्सेस क्वांटम कंप्यूटर 1S और 1Q का अमरावती में उद्घाटन करेंगे. इसके साथ, अमरावती क्वांटम वैली एक वर्ल्ड-क्लास सेंटर के तौर पर उभरने वाली है. उन्होंने कहा कि भविष्य यहीं है. लोकेश ने एक्स पर क्वांटम उद्घाटन समारोह का एक वीडियो पोस्ट किया. कल, मुख्यमंत्री 1S और 1Q नाम की दो अलग-अलग क्वांटम टेस्टिंग रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे, जिन्हें गन्नवरम में मेधा टावर्स और राजधानी में SRM यूनिवर्सिटी कैंपस में बनाया जा रहा है. इसके साथ, आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसके पास क्वांटम टेस्ट रेफरेंस फैसिलिटी होगी. इस देश में बनी क्वांटम रेफरेंस टेस्ट फैसिलिटी के साथ, क्वांटम कंप्यूटर हार्डवेयर को टेस्ट और सर्टिफाई करने की क्षमता अमरावती क्वांटम वैली में आ जाएगी. ये क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी टेस्ट बेड, जिन्हें क्यूबिटेक और SRM यूनिवर्सिटी मेधा टावर्स में बना रहे हैं, क्वांटम हार्डवेयर बनाने में बहुत जरूरी होंगे. ये मिनी क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेड, दोनों जगहों पर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर काम करेंगे, क्वांटम डिवाइस को टेस्ट करने में मदद करेंगे. शोधकर्ताओं, छात्रों और प्रोफेशनल्स के साथ-साथ क्वांटम कंप्यूटर डिवाइस बनाने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए SRM यूनिवर्सिटी में एक ओपन एक्सेस रेफरेंस फैसिलिटी बनाई गई है.