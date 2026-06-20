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आंध्र प्रदेश देश के लिए आध्यात्मिक केंद्र बनेगा: सीएम चंद्रबाबू नायडू

उंदावली गुफाओं के सामने योग कार्यक्रम में भाग लेते सीएम चंद्रबाबू नायडू और बाबा रामदेव. ( ETV Bharat )

उंदावली (अमरावती): आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और योग गुरु बाबा रामदेव ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अमरावती की उंदावली गुफाओं के सामने योगांधरा कार्यक्रम में भाग लिया. मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव के मार्गदर्शन में आयोजित योग अभ्यास सत्र का अवलोकन किया. इस अवसर पर बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री को लगभग 1,600 साल पुरानी गुफाओं के सामने बैठकर बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री को योग के कई आसन करके दिखाए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने कहा कि आंध्र प्रदेश देश के लिए आध्यात्मिक केंद्र बनने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने योग को बड़ी पहचान दिलाई है. उन्होंने योग के अभ्यास से हो रहे चमत्कारों की तारीफ की और रामदेव की ट्रेनिंग में युवाओं द्वारा किए गए शानदार योग आसनों की तारीफ की. यह देखते हुए कि आज के समाज में युवा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, सीएम ने टेक्नोलॉजी को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया.