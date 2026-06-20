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आंध्र प्रदेश देश के लिए आध्यात्मिक केंद्र बनेगा: सीएम चंद्रबाबू नायडू

लगभग 1,600 साल पुरानी गुफाओं के सामने बैठकर बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को योग के कई आसन करके दिखाए.

CM Chandrababu Naidu and Baba Ramdev participating in the yoga program in front of Undavalli Caves.
उंदावली गुफाओं के सामने योग कार्यक्रम में भाग लेते सीएम चंद्रबाबू नायडू और बाबा रामदेव. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 1:13 PM IST

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उंदावली (अमरावती): आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और योग गुरु बाबा रामदेव ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अमरावती की उंदावली गुफाओं के सामने योगांधरा कार्यक्रम में भाग लिया.

मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव के मार्गदर्शन में आयोजित योग अभ्यास सत्र का अवलोकन किया. इस अवसर पर बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री को लगभग 1,600 साल पुरानी गुफाओं के सामने बैठकर बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री को योग के कई आसन करके दिखाए.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने कहा कि आंध्र प्रदेश देश के लिए आध्यात्मिक केंद्र बनने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने योग को बड़ी पहचान दिलाई है.

उन्होंने योग के अभ्यास से हो रहे चमत्कारों की तारीफ की और रामदेव की ट्रेनिंग में युवाओं द्वारा किए गए शानदार योग आसनों की तारीफ की. यह देखते हुए कि आज के समाज में युवा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, सीएम ने टेक्नोलॉजी को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया.

उन्होंने बताया कि दुनिया भर के 190 देश योग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में ग्रीन कवर को अभी के 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की कोशिशें चल रही हैं.

सीएम चंद्रबाबू विकास और विजन वाले नेता हैं: बाबा रामदेव
बाबा रामदेव ने सीएम चंद्रबाबू की तारीफ करते हुए कहा कि उनके पास विकास और विजन दोनों हैं. उन्होंने कहा कि सीएम प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के लक्ष्यों के हिसाब से काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू की तरह काम करें तो 'विकसित भारत' का लक्ष्य 2047 से पहले भी पूरा हो सकता है.

बाबा रामदेव ने सीएम चंद्रबाबू के लिए कहा कि वे प्रकृति, संस्कृति और योग के प्रेमी हैं, साथ ही वे सभी लोगों की बहुत परवाह करते हैं.

उन्होंने राजधानी में हरियाली बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की. कहा गया कि देवताओं की राजधानी अमरावती अब योग की राजधानी बन गई है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव और अन्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया.

ये भी पढ़ें- 'जैसे लोग मुझसे योग सीखते हैं, वैसे ही चंद्रबाबू से राजनीति सीखते हैं नेता': बाबा रामदेव

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