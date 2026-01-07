ETV Bharat / bharat

CM चंद्रबाबू ने ₹19,391 करोड़ के निवेश से 11,753 नौकरियां पैदा करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी

उन्होंने सुल्लुरपेटा के पास के द्वीपों को बीच टूरिज्म के तहत विकसित करने का सुझाव दिया और मालदीव की तरह आइलैंड टूरिज्म बनाने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने अधिकारियों को ऐसे प्लान तैयार करने का निर्देश दिया जिससे टूरिज्म कॉर्पोरेशन अगले 15 सालों में 1,000 करोड़ रुपये कमा सके. उन्होंने पापिकोंडालु-पोलावरम क्षेत्र में टूरिज्म डेवलपमेंट पर ध्यान देने पर भी जोर दिया.

क्लीन बीच फ्रंट और टूरिज्म डेवलपमेंट सूर्यलंका को सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक बताते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बीच टूरिज्म के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि 15 किलोमीटर का प्रदूषण-मुक्त क्लीन बीच फ्रंट बनाया जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने 14वीं स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (SIPB) की मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें 14 कंपनियों के 19,391 करोड़ रुपये के निवेश और 11753 नौकरियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. अधिकारियों ने बताया कि अब तक 874705 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे 8,35,675 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंत्रियों और अधिकारियों को 2025 की तरह ही 2026 में भी उसी जोश और टीम भावना के साथ काम करने का निर्देश दिया है, जिससे निवेश आकर्षित करने में अच्छे नतीजे मिले हैं. उन्होंने अधिकारियों को सूर्यलंका बीच के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने का भी निर्देश दिया.

त्योहारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अवकाया फेस्टिवल, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, गंडिकोटा फेस्टिवल, विजाग अराकू उत्सव, सी-टू-स्काई इवेंट और एपी ट्रैवल मार्ट जैसे बड़े इवेंट बड़े पैमाने पर किए जाएं. उन्होंने अधिकारियों को विशाखापत्तनम और अमरावती में होटल, अस्पताल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट पक्का करने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी बताया कि मानसस ट्रस्ट जाने-माने शिक्षण संस्थानों के लिए जमीन दान करने को तैयार है और अधिकारियों से उसी हिसाब से प्लान तैयार करने को कहा.

टीमवर्क से नतीजे मिलते हैं

मुख्यमंत्रत्री चंद्रबाबू ने कहा कि टाटा, जिंदल, बिड़ला, अडानी, रिलायंस, टीसीएस और कॉग्निजेंट जैसी बड़ी कंपनियों ने राज्य में इन्वेस्ट किया है. इस बात पर जोर दिया कि मंत्रियों और अधिकारियों को बिना किसी कमी के सही तरीके से लागू करना पक्का करना चाहिए. उन्होंने याद दिलाया कि 2025 में टीमवर्क से बहुत अच्छे नतीजे मिले, खासकर पावर सेक्टर में, जहाँ बिजली के चार्ज 13 पैसे कम किए गए.

उन्होंने ऐलान किया कि सरकार ने जनता पर बोझ डालने के बजाय 4500 करोड़ रुपये के ट्रू-अप चार्ज खुद उठाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि बिजली खरीदने की लागत को और कम करने के प्लान पर काम चल रहा है और 2029 तक बिजली खरीदने की कीमत को 3.70 रुपये तक लाने का टारगेट बताया. उन्होंने खुशी जताई कि लोगों को एक्स्ट्रा बिजली चार्ज से छुटकारा मिला और कहा कि पावर सेक्टर के अधिकारियों के अच्छे काम की वजह से राज्य में डेटा सेंटर आए.

आंध्र प्रदेश को फ़ूड प्रोसेसिंग में चैंपियन बनना चाहिए

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तिरुपति इलाके में फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगानी चाहिए, क्योंकि इससे किसानों को सीधा फायदा होगा. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि फ़ूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स की एक बड़ी वैरायटी ग्लोबल मार्केट तक पहुंचनी चाहिए. उन्होंने साफ किया कि सिर्फ वैल्यू एडिशन से ही किसानों को ज़्यादा से ज्यादा फ़ायदा मिल सकता है और भरोसा जताया कि आंध्र प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में चैंपियन बनना चाहिए. उन्होंने देखा कि किसान अभी बागवानी फसलों की तरफ जा रहे हैं और कहा कि भविष्य में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के हिसाब से प्रोसेसिंग यूनिट्स लगानी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि पॉलिसी को लागू करने में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और सभी को बराबर मौके मिलने चाहिए. उन्होंने कोप्पर्थी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर के पास इंडस्ट्रीज के लिए और जमीन तैयार करने का सुझाव दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि एम्प्लॉयमेंट पोर्टल जल्द ही उपलब्ध कराया जाए और कहा कि स्पेस सिटी के लिए कम से कम 5,000 एकड़ जमीन की जरूरत होगी. उन्होंने बताया कि फ़ूड पार्क के साथ-साथ एल्युमीनियम डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को आकर्षित करने के लिए मकावरापालेम के पास एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाना चाहिए. एसआईपीबी मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश आईटी इंफ़्रा पोर्टल लॉन्च किया.

सफलता से मिलने वाली किक अविश्वसनीय है

मुख्यमंत्री ने कहा कि दावोस समिट में शामिल होकर राज्य आंध्र प्रदेश ब्रांड को प्रमोट करने और विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने में कामयाब रहा. उन्होंने आंध्र प्रदेश में गूगल सेंटर लाने के लिए मंत्री नारा लोकेश की बड़ी कोशिशों की तारीफ की. यह कहते हुए कि 'सफलता से मिलने वाली किक अविश्वसनीय है,' मुख्यमंत्री ने सभी से उस सफलता को पाने की दिशा में काम करने की अपील की. ​

​उन्होंने अधिकारियों को तेजी से शासन देकर बेहतर नतीजे पाने पर ध्यान देने की सलाह दी. मीटिंग में मंत्री नारा लोकेश, अत्चन्नायडू, पय्यावुला केशव, गोट्टीपति रवि, अनागनी सत्य प्रसाद, नारायण, टीजी भारत, कंडुला दुर्गेश, बीसी जनार्दन रेड्डी, वामसेट्टी सुभाष, मुख्य सचिव विजयानंद, अलग-अलग विभागों के सीनियर अधिकारी और दूसरे लोग शामिल हुए.