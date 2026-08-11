एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ मानसून सत्र, छात्रों के मुद्दे पर गरमाया सदन, सीएम ने BJP को बताया ‘परजीवी’
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया. सदन में सीएम ने परीक्षा धांधली का यूपी कनेक्शन बताया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट
Published : August 11, 2026 at 5:08 PM IST
रांची: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र तय कार्यक्रम से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. छात्रों के आंदोलन और जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव के बाद संसदीय कार्यमंत्री के आग्रह पर स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की. स्पीकर ने कहा कि भारी मन से उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है.
छात्रों के मुद्दे पर आक्रामक रहा विपक्ष
कार्यवाही के दौरान छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा. सदन के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सरकार का पक्ष रख रहे थे, उस वक्त भी भाजपा विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करते रहे. हंगामे के बावजूद मुख्यमंत्री ने करीब 15 मिनट तक छात्रों और भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की.
सीपी सिंह के तंज से भड़का सत्ता पक्ष
भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक सीपी सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है. उनके इतना कहते ही सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया. इसके बाद भाजपा विधायक भी वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे.
विपक्ष में बचा हुआ रस भी खत्म हो जाएगा - सीएम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें गलतफहमी थी कि विपक्ष में कोई रस बचा नहीं है. उन्होंने भाजपा की तुलना ‘परजीवी’ से करते हुए कहा कि ये लोग छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि, समय के साथ विपक्ष में बचा हुआ रस भी खत्म हो जाएगा.
परीक्षा गड़बड़ी के लिए यूपी की कंपनी पर आरोप
हेमंत सोरेन ने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाली कंपनी टीडीपीएल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है. उन्होंने आरोप लगाया कि वहीं से साजिश रचकर बिहार और यूपी के लोगों के साथ मिलकर झारखंड के युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है.
तिरंगे को लेकर भी भाजपा और RSS पर निशाना
मुख्यमंत्री ने भाजपा और आरएसएस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में कभी तिरंगा नहीं ढोने वाले भाजपा और आरएसएस के लोग आज कंधों पर तिरंगा लेकर देश को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं.
नोटों का बंडल लहराकर सीपी सिंह ने साधा निशाना
मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान जब विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा था, उसी दौरान भाजपा विधायक सीपी सिंह ने 500 रुपये के नोटों का बंडल लहराया. उन्होंने सरकार पर पैसे लेकर नौकरी बेचने का आरोप लगाया. इस पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए भाजपा को ‘व्यापारियों की जमात’ बताया और कहा कि ये लोग पैसे के दम पर लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इन लोगों ने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा. उन्होंने सदन की गरिमा तार-तार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोग लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं. मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि सभी के घरों में छापा मारा जाए तो उनके घरों से भी नोटों के बंडल मिलेंगे.
छात्रों की मांगों पर सरकार की मंशा साफ -सीएम
छात्रों के आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है. सरकार 14वीं जेपीएससी परीक्षा के साथ 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को लेकर अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी है. उन्होंने कहा कि टीडीपीएल ने जिन-जिन परीक्षाओं का आयोजन किया है, सरकार उन सभी की जांच कराने के लिए तैयार है.
JPSC-JSSC में रिफॉर्म के सुझाव से छात्र सहमत
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार को लेकर सरकार ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर आंदोलनकारी छात्र भी सहमत हैं. सरकार का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार करना और युवाओं के हितों की रक्षा करना है.
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने हूबनाथ पांडेय की कविता ‘गिरो’ की कुछ पंक्तियां पढ़कर विपक्ष पर तंज कसा. उन्होंने कहा “अभी और गिरने की संभावनाएं भरपूर हैं, इतना गिरो कि गुरुत्वाकर्षण बल भी शर्म के मारे गिर पड़े.” इसके बाद उन्होंने कविता की पंक्तियों के जरिए विपक्ष पर रुपए, चरित्र और गर्व के साथ गिरने का कटाक्ष किया.
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