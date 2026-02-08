Alwar International Tiger Marathon : एक्टर रणदीप हुड्डा भी हुए शामिल, कहा- फिल्म जगत की नजर भी अलवर पर टिकी
मैराथन में करीब 70 विदेशी धावकों के साथ साढ़े 18 हजार से ज्यादा लोगों ने दौड़ लगाकर इतिहास रचा.
Published : February 8, 2026 at 1:00 PM IST
अलवर : सांसद खेल महोत्सव के तहत रविवार को अलवर में अंतरराष्ट्रीय मैराथन को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रताप आडिटोरियम के बाहर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि केन्द्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने दौड़ को बाघ, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यटन से जोड़कर टूरिज्म मैप पर अलवर को पहचान दिलाने का कार्य किया है. आने वाले समय में राज्य सरकार ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी. मैराथन में करीब 70 विदेशी धावकों के साथ साढ़े 18 हजार से ज्यादा लोगों ने दौड़ लगाकर इतिहास रचा. इस मौके पर आयोजन के ब्रांड एंबेसेडर फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा एवं प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुबह 6 बजे अलवर के प्रताप आडिटोरियम के बाहर हरी झंडी दिखाकर 21 किलोमीटर की मैराथन को रवाना किया. मैराथन के प्रति महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवा एवं बच्चों में गजब का उत्साह दिखाई दिया. सुबह हल्की सर्दी के बावजूद सुबह करीब तीन बजे से लोगों का प्रताप आडिटोरियम पहुंचना शुरू हो गया. सुबह बच्चे, बुजुर्ग, महिला एवं युवाओं को सड़कों पर दौड़ लगाते देख एक बार अहसास हुआ कि अलवर में मानों किसी बड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा हो.
पढे़ं. जैसलमेर में 'द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन' का आगाज, 1100 धावक लोंगेवाला की ओर दौड़े
मैराथन की खास बात यह रही कि अलवर ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही आद देशों के अंतरराष्ट्रीय धावक भी दौड़ते दिखाई दिए. मैराथन में शामिल लोगों का सड़कों के दोनों ओर खड़े अलवरवासियों ने तिरंगा झंडी दिखाकर एवं हाथ हिलाकर अभिवादन किया. करीब तीन घंटे चली मैराथन के दौरान अलवर में मेले जैसा माहौल दिखाई दिया. इतना ही नहीं स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं अलवर टाइगर मैराथन के ब्रांड एंबेसेडर एवं फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा भी धावकों का उत्साहवर्धन करते दिखाई दिए.
राज्य सरकार देगी बजट में खेलों को बढ़ावा : राज्य की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने इस मौके पर कहा कि मैराथन के जरिए अलवर में त्योहार जैसा भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 18 हजार से ज्यादा धावकों ने भाग लिया. इस कारण यह मैराथन आयोजन अलवर ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए ऐतिहासिक क्षण बन गया. अलवर में आयोजित होने वाली टाइगर मैराथन अब सालाना कार्यक्रम बन गया है, जो कि अब हर साल बड़ा रूप लेते जा रहा है. राज्य सरकार आने वाले समय में ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देगी, इसके लिए बजट में खेलों को प्रोत्साहन देने का कार्य करेगी. ऐसे आयोजनों को लोग पसंद करते हैं और उनसे जुड़ते हैं.
February 8, 2026
पढ़ें. अल्बर्ट हॉल से जवाहर सर्किल तक दौड़े हजारों धावक, मुख्यमंत्री ने कहा - 'फिट रहोगे तो हिट रहोगे'
ऐसे आयोजन निरंतर किए जाएंगे : उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर साल बजट हर क्षेत्र में विकास के लिए कुछ न कुछ दिया है और इस साल भी बजट अच्छा रहेगा. इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि अलवर में आयोजित टाइगर मैराथन में धावक बाघ, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, फिटनेस के लिए दौड़े. इस आयोजन से अलवर को देश एवं विदेशों में पहचान मिलेगी. यह उनके लिए भी भावुक क्षण है, जब अलवर में इतना बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है. अलवर को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन निरंतर किए जाएंगे, जिससे जिले की प्रतिभा निखर सके.
February 8, 2026
अलवर विश्व पटल पर छाया : अलवर टाइगर मैराथन के ब्रांड एंबेसेडर एवं फिल्म अभिनेता रणवीर हुड्डा ने इस मौके पर कहा कि यह आयोजन अलवर के लिए खास मौका है, जहां खेल का इतना बड़ा आयोजन किया गया है. इससे अलवर का नाम विश्व पटल पर पहुंचा है. अलवर में फिल्म की आखिरी शूटिंग करण अर्जुन की हुई थी, लेकिन अब टाइगर मैराथन से अलवर का नाम विश्व पटल पर छाया है, जिससे फिल्म जगत की नजर भी अलवर पर टिकी है. आने वाले समय में फिल्मों के लिए भी अलवर अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा. अलवर के पर्यटन स्थलों एवं खान का आनंद लेने के लिए देश भर के लोगों को अलवर आना चाहिए. आखिरी में हुई पैरा मैराथन में भी भाग लेने वाले पैरा एथलीट में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. इस दौरान करीब 500 पैरा एथलीट एक दूसरे को कड़ी प्रतिस्पर्धा देते नजर आए.