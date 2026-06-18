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भगवंत मान वीडियो विवाद, AAP का दावा, वीडियो में गड़बड़ी, 1191 एंगल से जांच

चीमा ने आरोप लगाया कि सीएम की बढ़ती पहचान से बौखलाकर शिरोमणि अकाली दल ने फर्जी वीडियो के जरिए उन्हें बदनाम करने की चाल चली.

CM Bhagwant Mann Video row
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 1:56 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित विवादित वीडियो को लेकर राजनीतिक गलियारों में अभी भी गहमागहमी बनी हुई है. अब आम आदमी पार्टी ने इस मामले में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वित्त मंत्री हरपाल चीमा और 'आप' प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने दो लैब की रिपोर्ट पेश की.

पार्टी का दावा

'1191 अलग-अलग एंगल से जांच'
हरपाल चीमा ने दावा किया कि इन रिपोर्टों में मुख्यमंत्री के शरीर का कुल 1191 अलग-अलग एंगल से विश्लेषण किया गया है. इसमें उनके चेहरे, शरीर और यहां तक ​​कि उनके चलने के तरीके की भी जांच शामिल है. दोनों लैब स्वतंत्र हैं, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और पंजाब के बाहर स्थित हैं. फोरेंसिक जांच से पता चला है कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के चेहरे की बनावट, साइड प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल मुख्यमंत्री भगवंत मान से मेल नहीं खाते हैं. जांच टीम को दोनों की पहचान से जुड़े कई अहम अंतर मिले हैं.'

हरपाल चीमा ने आगे कहा,'आप नेताओं के अनुसार रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि वीडियो में मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं, बल्कि एक एक्टर है. आप इस मामले को लेकर आज (गुरुवार) पंजाब के डीजीपी से भी मुलाकात करेगी.'

उन्होंने कहा,'मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता से मिल रहे भारी समर्थन से बौखलाकर शिरोमणि अकाली दल ने एक फर्जी वीडियो के जरिए उन्हें बदनाम करने की चाल चली. अकाली दल का इतिहास दागदार रहा है, जिसमें धार्मिक बेअदबी, सिख-विरोधी और पंथ-विरोधी काम किए गए हैं.'

'आप' की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें
जांच टीम को दोनों की पहचान से जुड़े कई अहम अंतर मिले हैं. लंबाई में भी बड़ा अंतर सामने आया. उन्होंने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की लंबाई का अनुमान लगभग 5 फीट 10 इंच लगाया गया है. जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान की लंबाई लगभग 5 फीट 8 इंच है. रिपोर्ट में दोनों की लंबाई में साफ अंतर दर्ज किया गया है. फोरेंसिक विशेषज्ञों को इन सभी पहलुओं में बड़ा अंतर मिला, जिसके कारण वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान मुख्यमंत्री भगवंत मान के तौर पर नहीं की जा सकी.

पंथ के खिलाफ बड़ी साजिश, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
नेताओं ने कहा, 'मुख्यमंत्री को बदनाम करने और पंथ की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए फर्जी वीडियो फैलाया गया. उन्होंने इसे पंथ के खिलाफ एक गंभीर साजिश बताया और कहा कि इसके पीछे शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.' दोषियों को दुनिया के किसी भी कोने से लाया जाएगा.'

हरपाल चीमा और बलतेज पन्नू ने दावा किया कि जांच एजेंसियां ​​दोषियों की पहचान करने के लिए काम कर रही है. अगर इस साजिश में शामिल लोग विदेश में भी हैं, तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर अदालत में लाया जाएगा.

लोगों से अफवाहों से बचने की अपील
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही बिना पुष्टि वाली और भड़काऊ पोस्ट से सावधान रहने की अपील की गई. नेताओं ने कहा कि कोई भी कंटेंट शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करना जरूरी है ताकि अफवाहों को रोका जा सके और पंजाब का शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखा जा सके.

ये भी पढ़ें- 'वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूं', पंजाब CM भगवंत मान ने दी विवाद पर सफाई

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