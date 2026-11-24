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भाजपा-अकाली गठबंधन से चढ़ा पंजाब का सियासी तापमान: मान ने बताया 'ठग-जोड़', तो कांग्रेस ने कहा - '0 + 0 = 0'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और BJP पंजाब के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों मंगलवार, 24 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली स्थित BJP मुख्यालय में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान. ( IANS )

चंडीगढ़: पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुए गठबंधन के बाद राज्य का सियासी तापमान अचानक चढ़ गया है. इस नए राजनीतिक समीकरण को लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने दोनों पार्टियों पर तीखा हमला बोला है. एक ओर जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे सत्ता के लालच में किया गया 'ठग-जोड़' करार दिया है, वहीं कांग्रेस ने इसे पंजाब के लिए खतरनाक और बेअसर गठबंधन बताया.

सत्ता के लिए एक हुए पारंपरिक नेता: भगवंत मान