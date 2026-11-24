भाजपा-अकाली गठबंधन से चढ़ा पंजाब का सियासी तापमान: मान ने बताया 'ठग-जोड़', तो कांग्रेस ने कहा - '0 + 0 = 0'
बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है. नई दिल्ली में अमित शाह ने इसकी घोषणा की.
Published : November 24, 2026 at 8:27 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुए गठबंधन के बाद राज्य का सियासी तापमान अचानक चढ़ गया है. इस नए राजनीतिक समीकरण को लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने दोनों पार्टियों पर तीखा हमला बोला है. एक ओर जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे सत्ता के लालच में किया गया 'ठग-जोड़' करार दिया है, वहीं कांग्रेस ने इसे पंजाब के लिए खतरनाक और बेअसर गठबंधन बताया.
सत्ता के लिए एक हुए पारंपरिक नेता: भगवंत मान
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाली-भाजपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह समझौता पंजाब के हित में नहीं, बल्कि अपने परिवारों और सत्ता पर पकड़ बचाने के लिए किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो दल कल तक तीन कृषि कानूनों, पंजाब के नदी जल, चंडीगढ़ और सिख संस्थानों पर कब्जे जैसे मुद्दों पर एक-दूसरे को कोसते थे, वे अब सत्ता के लालच में एक ही मंच पर आ गए हैं. मान ने तंज कसते हुए कहा कि 2007 से 2017 के बीच इन्हीं दोनों दलों के शासन में राज्य में नशा फैला और बेअदबी की घटनाएं हुईं.
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब की जनता इनके झांसे में नहीं आएगी. अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन सिर्फ पंजाब के सवा तीन करोड़ लोगों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ है, जिन्हें बिना रिश्वत के 78 हजार से ज्यादा नौकरियां, मुफ्त बिजली और बेहतर शिक्षा मिल रही है. उन्होंने दावा किया कि इस गठबंधन को साथ लड़ने पर अलग-अलग लड़ने से भी कम वोट मिलेंगे.
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ 'ਠੱਗ ਜੋੜ' ਹੈ... ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ... 20 ਸਾਲ ਆਪਸ 'ਚ 'ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ' ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ... ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2007-2017 ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ... ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ... ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ... ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਠੱਗ ਜੋੜ' ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ...— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 24, 2026
भगवंत मान ने कहा- " भाजपा दावा करती है कि वह दिसंबर 2029 तक पंजाब से नशे को खत्म कर देगी. अब, जब अमित शाह और बिक्रमजीत सिंह मजीठिया एक ही मंच साझा कर रहे हैं, तो हर कोई अच्छी तरह जानता है कि यह नशा कैसे 'खत्म' होगा. अब कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, केवल ढिल्लों, मनप्रीत बादल, रवनीत बिट्टू, सुखबीर बादल, अमित शाह और तरुण चुघ जैसे नेता एक ही मंच पर साथ दिखाई देंगे. बताइए, इनमें से पंजाब को कौन बचाएगा? इनमें से आधे तो कांग्रेस के ही हैं, और अब भाजपा ने अकाली दल के साथ भी गठबंधन कर लिया है. अब ये सब एक हो गए हैं."
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगे कहा, "अब तक के दौर में, 2002 तक प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री रहे; 2002 से 2007 तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह पद संभाला. और इसके बाद 2007 से 2012 तक अकाली-भाजपा गठबंधन के तहत प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री रहे. बाद में, 2017 से 2022 तक कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे. पिछले 20 वर्षों तक इन्होंने ही मुख्यमंत्री का पद संभाला, और अब ये सब एक साथ मिल गए हैं. अगर वे सचमुच पंजाब की भलाई के लिए काम करना चाहते, तो उसी समय कर देते. उनके पास कोई रोडमैप नहीं है, उन्हें केवल अपने पदों की चिंता है."
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "Over the past three months, extensive discussions have taken place between Nitin Nabin and Sukhbir Singh Badal regarding the challenges faced by Punjab’s farmers, concerns over the state’s economic development, and the employment issues confronting its youth. These deliberations have culminated in a roadmap, which will serve as the guiding framework for the NDA government that we intend to form..."— ANI (@ANI) November 24, 2026
यह पंजाब के लिए बेहद खतरनाक : चरणजीत सिंह चन्नी
कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए इसे राज्य के लिए बेहद खतरनाक बताया. चन्नी ने कहा कि भाजपा में ऐसे नेताओं की टीम है जिन्हें कांग्रेस और जनता दोनों नकार चुके हैं, जबकि अकाली दल में वे लोग हैं जिन्हें सिख समुदाय ने बेअदबी और नशे के मुद्दे पर खारिज कर दिया है. उन्होंने इसे एक बेमेल गठबंधन बताते हुए इसकी तुलना केजरीवाल और भगवंत मान के तालमेल से की. साथ ही, उन्होंने अमित शाह से सवाल किया कि सीमा पार से रोजाना आ रहे ड्रोन और नशे को रोकने से उन्हें किसने रोका था.
नतीजा शून्य रहेगा : प्रताप सिंह बाजवा
पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इस गठबंधन को दोनों पार्टियों की राजनीतिक मजबूरी और सुविधा का समझौता करार दिया. बाजवा ने कहा कि पंजाब की जनता दोनों दलों को नकार चुकी है और अब वे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए साथ आए हैं. उन्होंने दोहराया कि इस गठबंधन का नतीजा '0 + 0 = 0' ही रहेगा. सुखबीर बादल पर निशाना साधते हुए बाजवा ने कहा कि पंथक विरासत वाली एक क्षेत्रीय पार्टी ने अपना पूरा राजनीतिक एजेंडा दिल्ली के चरणों में समर्पित कर दिया है, जिससे उन्हें पहले भी कुछ हासिल नहीं हुआ था और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा.
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