ETV Bharat / bharat

'वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूं', पंजाब CM भगवंत मान ने दी विवाद पर सफाई

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ( ANI )

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री अकाल तख्त के हालिया फैसले पर अपनी सफाई दी है. उन्होंने साफ किया कि वह उस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं हैं और उस वीडियो में जो व्यक्ति है, वह उनसे बिल्कुल भी मिलता-जुलता नहीं है. सिखों की शीर्ष धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त ने एक कथित आपत्तिजनक वीडियो में झूठ बोलने के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सोमवार को ‘गुरु द्रोही’ और ‘खालसा पंथ विरोधी’ घोषित किया और सिख समुदाय को निर्देश दिया कि वह मान से 'अपना संबंध तोड़ दे'. इस पर पंजाब सीएम भगवंत मान की प्रतिक्रिया सामने आई है. पंजाब सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि, हाल ही में, श्री अकाल तख्त साहिब के 'जत्थेदार' ने एक खास वीडियो के आधार पर उनके बारे में कुछ बयान जारी किए, जिसमें कहा गया कि वीडियो AI से बनाया गया या छेड़छाड़ किया गया वीडियो नहीं है. मान ने कहा कि, जब उन्हें अकाल तख्त साहिब बुलाया गया, तो उन्होंने साफ किया कि वह उस वीडियो में बिल्कुल नहीं है. उस वीडियो में जो शख्स है, वह उनसे मिलता-जुलता नहीं है. फिर भी, वह हैरान हैं कि इतने ऊंचे धार्मिक पदों पर बैठे लोग अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर कैसे झूठा प्रोपेगैंडा कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें बदनाम करने के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं... धर्म का फायदा उठाया जा रहा है... हालांकि वे श्री अकाल तख्त साहिब को सबसे ऊपर मानते हैं लेकिन पूरी 'संगत' वहां इन राजनीतिक रूप से प्रेरित नियुक्तियों वाले लोगों द्वारा दिए जा रहे फैसलों के प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ है. भगवंत मान ने कहा, इसलिए, वह उस वीडियो की सच्चाई को पूरी तरह से खारिज करते हैं. मान ने कहा कि, उन्हें बदनाम करने की कोशिशें, या यूं कहें कि अकाल तख्त साहिब में बैठे व्यवस्थापकों के राजनीतिक आकाओं द्वारा की जा रही ये छोटी-मोटी चालें, बिल्कुल गलत हैं. बता दें कि, अकाल तख्त ने धार्मिक बेअदबी रोधी कानून के सिलसिले में 29 जून को राज्य के सभी सिख विधायकों (चाहे वे किसी भी पार्टी के हों) और पंजाब मंत्रिमंडल को तलब किया है. अमृतसर में ‘पांच सिंह साहिबान’ (सिख धर्मगुरुओं) की बैठक के बाद, अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने अकाल तख्त की 'फसील' (मंच) से यह आदेश सुनाया. यह आदेश कई सिख संगठनों के साथ हुई एक बैठक के बाद जारी किया गया. इस बैठक में धार्मिक बेअदबी खिलाफ कानून ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक के दौरान, चार जनवरी को मान के खिलाफ शिकायत के हिस्से के तौर पर जमा किए गए एक 'आपत्तिजनक वीडियो' पर गंभीरता से चर्चा की गई. यह मामला इस साल जनवरी में अकाल तख्त द्वारा मान को समन किये जाने से जुड़ा है. उन पर 'गुरु की गोलक' (गुरुद्वारे का दान-पात्र) के बारे में कथित तौर पर टिप्पणी करने और एक वीडियो क्लिप में 'सिख गुरुओं' व मारे गए चरमपंथी जरनैल सिंह भिंडरांवाले की तस्वीरों के साथ 'आपत्तिजनक गतिविधियों' में शामिल होने का आरोप था. वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कथित तौर पर मान जैसा दिख रहा है. गड़गज ने बताया कि जब 15 जनवरी को मान को अकाल तख्त के सचिवालय में बुलाया गया, तो ‘सिंह साहिब’ ने उनसे उस वीडियो के बारे में सवाल किए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वीडियो फर्जी है और इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके बनाया गया था. उन्होंने कहा कि इसके बाद अकाल तख्त सचिवालय ने दो प्रयोगशालाओं से वीडियो की जांच करवाई. अकाल तख्त साहिब के सचिवालय से 27 जनवरी को मुख्यमंत्री को इस संबंध में एक औपचारिक पत्र भी भेजा गया था। गड़गज ने बताया कि हालांकि, मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने कहा कि इसके बाद अकाल तख्त सचिवालय ने केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त दो प्रयोगशालाओं से उस वीडियो की जांच करवाई. गड़गज ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को दो फोरेंसिक प्रयोगशालाओं ने 'असली' पाया है. गड़गज ने कहा कि वीडियो से न तो छेड़छाड़ की गई थी और न ही एआई से बनाया गया था.