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'अडानी के पोर्ट से आ रहे नशे को क्यों नहीं रोक पाए?', भगवंत मान ने अमित शाह से पूछे कई सवाल

चंडीगढ़: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे पर हैं. ड्रग्स के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को घेर रहे हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उस प्रचार को आड़े हाथों लिया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री पंजाब को 'बचाने' आए हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, "आप अपनी मर्ज़ी से पंजाब आएं, लेकिन ऐसी गंदी राजनीति न करें. जब 2007 से 2017 तक अकाली दल के साथ आपकी पार्टनरशिप वाली सरकार थी, तो आप पंजाब को बचाने क्यों नहीं आए? जब ड्रग्स का खतरा बढ़ा, तो आपने पंजाब को बचाने की चिंता क्यों नहीं की? आपने उस समय मजीठिया परिवार की CBI जांच क्यों नहीं करवाई? सिर्फ इसलिए क्योंकि वे आपके पार्टनर हैं."

अमित शाह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा- "पाकिस्तान से लगी पंजाब की 532 किमी की बॉर्डर पर एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाने के लिए मैंने आपके साथ कई बैठकें की थीं, लेकिन आपने उन्हें लगने नहीं दिया. इसके बावजूद हमने बीएसएफ (BSF) के साथ मिलकर अपना ड्रोन सिस्टम लगाया है, लेकिन बतौर गृह मंत्री आपने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया. आज आप केवल वोट बैंक के नाम पर पंजाब में राजनीति कर रहे हैं."

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री को घेरते हुए कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी पूरी तरह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन पंजाब सरकार ने पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए भेजे जा रहे ड्रग्स और हथियारों को रोकने के लिए खुद के प्रयासों से एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाया है.

"गुजरात से लगातार ड्रग्स आ रहे हैं. इसके अलावा, पंजाब सरकार ने अंडानी के पोर्ट से आ रहे ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की है, जो आपका (अमित शाह) दोस्त है. फिर केंद्र सरकार वहां से आ रहे ड्रग्स को क्यों नहीं रोक पाई? पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 50 किलोमीटर का दायरा पूरी तरह से BSF के कंट्रोल में है. आप देश के होम मिनिस्टर हैं, फिर आप पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स को रोकने के लिए कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं?"

गुजरात का नाम लेते हुए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर उद्योगपति अडानी का नाम घसीटा और कहा:

ड्रग्स के मुख्य स्रोतों को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अन्य राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि आज राजस्थान में ड्रग्स का प्रसार सबसे ज़्यादा है और हरियाणा गैंगस्टरों की नर्सरी बन चुका है.

भगवंत मान ने पूछा- "अमित शाह जी, आप तब उन शहीद किसानों के घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? जबकि पंजाब की हमारी सरकार ने उन सभी शहीद किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी और उचित मुआवज़ा दिया है."

दिल्ली की सीमाओं पर हुए ऐतिहासिक किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ साल तक काले कानूनों के खिलाफ चले किसानों के आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान मारे गए और शहीद हुए.

मुंबई में फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर पर हुई फायरिंग के मामले का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा शासित राज्यों की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "जिन आरोपियों ने फायरिंग की, उन्हें राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया है, जिनका सीधा कनेक्शन हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है. कोटा राजस्थान में है और कुरुक्षेत्र हरियाणा में, और इन दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है. इसके बावजूद अमित शाह जी पंजाब में आकर कानून-व्यवस्था पर राजनीति की बात करते हैं."

हत्याओं की जिम्मेदारी लेने वाले सभी गैंगस्टर केंद्र की जेलों में हैं

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमित शाह द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए गैंगस्टरों की कस्टडी और जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीधे केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए. उन्होंने बेहद आक्रामक लहजे में कहा:

"हम कभी किसी से पूछताछ नहीं करते, लेकिन आप गैंगस्टरों से पूछताछ करते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन बड़े गैंगस्टरों ने देश में हुई बड़ी हत्याओं की ज़िम्मेदारी ली है, वे सभी गैंगस्टर केंद्र सरकार की जेलों में हैं. इसलिए (आरोप लगाने से पहले) आपको पहले अपने बिस्तर के नीचे देखना चाहिए."

मुख्यमंत्री ने अमित शाह को नसीहत देते हुए कहा कि पंजाब में उन्हें डंडा लेकर आना था, राज्य सरकार उन्हें पंजाब आने से कभी नहीं रोकेगी. वे पंजाब आएं और पीड़ित परिवारों का दर्द बांटें, लेकिन इस पर गंदी राजनीति न करें.

मुंद्रा पोर्ट का मुद्दा और 'चूहे खा गए ड्रग्स' वाले बयान पर तीखा तंज

गुजरात से देश भर में फैल रहे नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुंद्रा पोर्ट से हजारों किलोग्राम (3,000 किलो) हेरोइन जब्त होने की घटना को लेकर केंद्र को घेरा. उन्होंने पूछा कि देश में ड्रग्स की इस विशाल सप्लाई चेन का असली सरगना (मास्टरमाइंड) कौन है?

गुजरात के एक मामले पर तंज कसते हुए सीएम मान ने कहा, "गुजरात पुलिस और वहां की होम मिनिस्ट्री का कहना है कि 2,200 किलोग्राम चिट्टा चूहे खा गए यानी उसे नष्ट कर दिया गया. लेकिन असलियत यह है कि वह चिट्टा देश के अलग-अलग हिस्सों जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में सप्लाई हुआ है. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों को सब पता है."

'केंद्र सरकार सख्त करे कमजोर NDPS कानून'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाइयों का ब्योरा दिया. उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने हजारों ड्रग स्मगलरों को जेल भेजा है, उनकी संपत्तियां जब्त की हैं और घर तक गिराए हैं. एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत बड़ी संख्या में केस दर्ज किए गए हैं.

कानून की ढिलाई पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा: "NDPS एक्ट पूरी तरह से केंद्र सरकार का कानून है, जिसे सुधारने की जिम्मेदारी भी केंद्र की है. मौजूदा समय में यह NDPS कानून बेहद कमजोर है, जिसके कारण हर स्मगलर को थाने से ही आसानी से जमानत (बेल) मिल जाती है. केंद्र सरकार को तुरंत इस कानून में बदलाव कर इसे और अधिक सख्त करना चाहिए."

मुख्यमंत्री ने अंत में चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जब पंजाब से चंडीगढ़ छीनने की बात होती है या पानी का हक देने की बात होती है, तब भाजपा को पंजाब की चिंता नहीं होती. चुनाव आते ही वे राजनीति करने आ जाते हैं, लेकिन पंजाब की जनता किसानों पर हुए जुर्म को कभी नहीं भूलेगी.

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