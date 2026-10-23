'ज्ञानेश कुमार के भाई कस्टम विभाग के प्रमुख हैं, उनके इशारे पर ही मुझे दिल्ली हवाई अड्डा पर रोका गया था': CM भगवंत मान
चुनाव आयोग के खिलाफ सदन में लाए प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने की घटना पर गंभीर आरोप लगाये.
Published : October 23, 2026 at 5:31 PM IST
चंडीगढ़: फ्रांस यात्रा से लौटते समय मुख्यमंत्री भगवंत मान को 21 अक्टूबर को दिल्ली हवाई अड्डे पर करीब दो घंटे तक रोका गया था, उनसे जुर्माना भी वसूला गया था. इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी चल रही थी. इस बीच भगवंत मान ने अपनी चुप्पी तोड़ी. भगवंत मान ने दावा किया कि उन्हें फ्रांस से लौटते समय दिल्ली हवाई अड्डे पर दो घंटे तक बंधक जैसी स्थिति में रखा गया. यह सब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के भाई के इशारे पर, राजनीतिक बदले की भावना से किया गया.
पंजाब विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये बातें कहीं. भारत निर्वाचन आयोग के कामकाज के खिलाफ सदन में लाए गए एक अहम सरकारी प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट पर खुद को रोके जाने की घटना का सनसनीखेज खुलासा किया.
"2 घंटे रोका, ऊपर के दबाव में वसूले 50,000 रुपये"
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन के भीतर अपनी आपबीती सुनाते हुए केंद्र सरकार पर राजनीतिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, "दुनिया के सबसे बड़े फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेकर जब मैं फ्रांस से लौट रहा था, तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दो घंटे तक इंतजार कराया. अधिकारियों ने कहा कि उन्हें मेरा सामान चेक करना है. जब मेरे सामान में कुछ भी नहीं मिला, तो अधिकारियों ने ऊपर से भारी दबाव होने का हवाला दिया. उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सामान में कुछ कमियां निकालीं और 50,000 रुपये का भुगतान करने को कहा. चूंकि वहां मौजूद ड्यूटी अधिकारियों की नौकरी दांव पर लगी थी, इसलिए हमने वह मांग मान ली."
मुख्य चुनाव आयुक्त के भाई और बेटी पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने इस पूरी कार्रवाई के पीछे सीधे कस्टम विभाग के प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने सदन में कहा, "वहां कस्टम विभाग के प्रमुख मनीष हैं- जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के भाई हैं. उन्हीं के जरिए मुझे राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बनाया गया है."
इतना ही नहीं, मान ने मुख्य चुनाव आयुक्त के परिवार के एक और कानूनी विवाद को सदन में उछाल दिया. उन्होंने आरोप लगाया, "ज्ञानेश कुमार की बेटी नोएडा में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाली एक 15 साल की बच्ची के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दी थी, जिसके लिए उन्हें प्रयागराज की अदालत से कड़ी फटकार भी मिल चुकी है. ये अधिकारी विपक्षी नेताओं और जनता को प्रताड़ित करने के लिए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं."
"लाखों के जूते, गुच्ची जैकेट और महंगी शराब लाए थे CM"
इस बीच, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन पर 'कस्टम ड्यूटी चोरी' का बड़ा आरोप मढ़ दिया है. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने पलटवार करते हुए दावा किया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने नियमों के तहत कार्रवाई की थी.
भाजपा प्रवक्ता के अनुसार, "फ्रांस यात्रा से लौटते समय मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने साथ लगभग 21 लाख रुपये की महंगी और लग्जरी चीजें बिना घोषित किए लाए थे. नियमों का उल्लंघन करने के कारण ही उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था."
भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के पास से 2.5 लाख रुपये के जूते, 5 लाख रुपये का लुई वुइटन हैंडबैग, गुच्ची जैकेट, वर्साचे शर्ट और विदेशी शराब की 8 से 10 बोतलें बरामद हुई थीं. भाजपा ने मांग की है कि मुख्यमंत्री इन सभी महंगी खरीदारियों की रसीदें जनता के सामने सार्वजनिक करें.
16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ LIVE ---------- 16वीं पंजाब विधानसभा के 13वें सेशन के दौरान चंडीगढ़ से LIVE https://t.co/VzGWWoATB1— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 23, 2026
"अब मतदाता सरकार नहीं चुन रहे, सरकार मतदाताओं को चुन रही है"
एयरपोर्ट विवाद से इतर, मुख्यमंत्री मान ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गहरी चिंता जताई. मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा- "पहले लोकतंत्र में मतदाता अपनी सरकार चुनते थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट गए हैं- अब सरकार खुद अपनी पसंद के हिसाब से मतदाताओं का 'चुनाव' कर रही है."
उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी प्रभाव वाले इलाकों से लाखों पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर हटाए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है.
पंजाब विधानसभा में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव पारित
यह पूरा घमासान तब शुरू हुआ जब पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन में चुनाव आयोग के खिलाफ एक सरकारी प्रस्ताव पेश किया. इस प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि हाल ही में मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के दौरान लाखों पात्र मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे गए हैं. वित्त मंत्री ने इसे केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा चुनाव आयोग के दुरुपयोग के जरिए की गई 'वोटों की खुली चोरी' करार दिया.
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