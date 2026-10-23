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'ज्ञानेश कुमार के भाई कस्टम विभाग के प्रमुख हैं, उनके इशारे पर ही मुझे दिल्ली हवाई अड्डा पर रोका गया था': CM भगवंत मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान. (File) ( ANI )

चंडीगढ़: फ्रांस यात्रा से लौटते समय मुख्यमंत्री भगवंत मान को 21 अक्टूबर को दिल्ली हवाई अड्डे पर करीब दो घंटे तक रोका गया था, उनसे जुर्माना भी वसूला गया था. इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी चल रही थी. इस बीच भगवंत मान ने अपनी चुप्पी तोड़ी. भगवंत मान ने दावा किया कि उन्हें फ्रांस से लौटते समय दिल्ली हवाई अड्डे पर दो घंटे तक बंधक जैसी स्थिति में रखा गया. यह सब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के भाई के इशारे पर, राजनीतिक बदले की भावना से किया गया.

पंजाब विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये बातें कहीं. भारत निर्वाचन आयोग के कामकाज के खिलाफ सदन में लाए गए एक अहम सरकारी प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट पर खुद को रोके जाने की घटना का सनसनीखेज खुलासा किया.