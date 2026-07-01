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जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटा, फसलें, बाग-बगीचे और संपत्ति को भारी नुकसान

जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटा. ( ANI video screenshot )

श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) : भारी बारिश की वजह से बुधवार को डोडा जिले के भलेसा में काफी नुकसान हुआ है. वहीं बादल फटने से फसलों, बागों और संपत्तियों को नुकसान हुआ है. साथ ही कई सड़के अवरुद्ध हो गई है. हालांकि स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है. डोडा जिले के भलेसा के खलजुगासर इलाके में बादल फटने की घटना हुई. इस वजह से अचानक आई बाढ़ ने कृषि भूमि को बुरी तरह प्रभावित किया है. साथ ही किसानों की खड़ी फसलें और फलदार बाग-बगीचे पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं. इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के कराण भूस्खलन और सड़क संपर्क बाधित होने की आशंका बढ़ गई है.