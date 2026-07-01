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जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटा, फसलें, बाग-बगीचे और संपत्ति को भारी नुकसान

जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से फसलें, बाग-बगीचे और संपत्ति को नुकसान पहुंचा.

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जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटा. (ANI video screenshot)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 1:51 PM IST

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श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) : भारी बारिश की वजह से बुधवार को डोडा जिले के भलेसा में काफी नुकसान हुआ है. वहीं बादल फटने से फसलों, बागों और संपत्तियों को नुकसान हुआ है. साथ ही कई सड़के अवरुद्ध हो गई है.

हालांकि स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है. डोडा जिले के भलेसा के खलजुगासर इलाके में बादल फटने की घटना हुई. इस वजह से अचानक आई बाढ़ ने कृषि भूमि को बुरी तरह प्रभावित किया है. साथ ही किसानों की खड़ी फसलें और फलदार बाग-बगीचे पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं. इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के कराण भूस्खलन और सड़क संपर्क बाधित होने की आशंका बढ़ गई है.

भारी बारिश के कारण भलेसा का भट्यास इलाका घंटों तक शेष इलाके से कटा रहा. एक तरफ बादल फटने से क्षेत्र में कई जल स्रोत उफान पर आ गए. इससे निचले इलाकों में पानी भर गया और मिट्टी का कटाव भी हुआ. सड़कों के बंद होने से आवश्यक सेवाओं की आवाजाही बाधित हुई है. वहीं स्थानीय लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

इस बीच, प्रशासन ने स्थानीय निवासियों को सलाह दी है कि जब तक सड़क संपर्क बहाल नहीं हो जाता, तब तक संवेदनशील इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचें और आधिकारिक दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें.

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