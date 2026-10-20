उत्तराखंड: आज रात से बंद होगी गंगनहर, यूपी के इन इलाकों में जलापूर्ति पर पड़ेगा असर, जानें कारण
हरिद्वार में गंगनहर का पानी मंगलवार रात से बंद कर दिया जाएगा. पानी बंद होने से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर असर पड़ेगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2026 at 1:21 PM IST
हरिद्वार: हर वर्ष की तरह हरिद्वार से निकलने वाली गंगनहर का पानी मंगलवार रात 20 अक्टूबर से बंद हो जाएगा. गंगनहर की वार्षिक बंदी का असर नोएडा, एनसीआर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पड़ सकता है. जहां पेयजल और सिंचाई के लिए नहर के पानी पर निर्भरता है. गंगनहर बंदी के दौरान हरिद्वार से लेकर कानपुर तक साफ सफाई और मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा. वहीं, हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले की तैयारियों के लिहाज से भी यह बंदी महत्वपूर्ण है. पानी का बहाव रुकने से गंगनहर किनारे करीब पांच किलोमीटर क्षेत्र में प्रस्तावित घाटों के निर्माण कार्यों में भी तेजी आएगी.
हर साल यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा दशहरे से लेकर दीपावली तक गंगनगर के पानी को पूरी तरह से रोक दिया जाता है. गंगनहर की वार्षिक बंदी के दौरान नहर की सफाई, सिल्ट निकालने और मरम्मत समेत दूसरे जरूरी काम किए जाते हैं. पानी का बहाव लगातार बने रहने के कारण नहर के कई हिस्सों में सफाई और निर्माण कार्य करना मुश्किल होता है. ऐसे में बंदी की अवधि का इस्तेमाल इन कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है.
इस बार कुंभ मेले की तैयारियों के तहत गंगनहर किनारे घाटों के निर्माण पर भी विशेष जोर रहेगा. कुंभ मेले के बजट से करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबे नए गंगा घाट गंग नहर के किनारे ही बनाए जा रहे हैं. निर्माण कार्य तो चल रहा है लेकिन पानी के कारण जिन कामों की रफ्तार धीमी थी, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.
दिल्ली, पश्चिमी यूपी के कई इलाकों तक पड़ सकता है असर: हरिद्वार से निकलकर करीब साढ़े सात हजार किलोमीटर लंबी गंगनहर यूपी के कानपुर तक जाती है. गंगनहर बंद होने से गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित होने की आशंका है. इसलिए सिंचाई विभाग द्वारा पेयजल की उपलब्धता पहले से ही सुनिश्चित कर लेता है. बकायदा इसके लिए संबंधित विभागों को अवगत भी कराया जाता है.
हर की पैड़ी पर कम हो जाती है गंगाजल की मात्रा: हर साल यूपी सिंचाई विभाग की ओर से गंग नहर का पानी रोक दिया जाता है. भीमगोडा बैराज की ओर से आने वाली गंगा की धारा में भी असर पड़ता है. शुरुआती दिनों में तो हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लायक भी गंगाजल नहीं होता. इसलिए इस बार अधिकारियों की ओर से तैयारी की गई है कि हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए जलापूर्ति बनी रहे.
दशहरे की रात्रि से गंगनहर के पानी रोका जाएगा. इस दौरान साफ सफाई, सिल्ट निकालने और मेंटेनेंस के कार्य किए जाएंगे. सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है. सभी कार्य पूर्ण करने के बाद हर वर्ष की तरह दीपवाली की मध्य रात्रि सात अक्टूबर को फिर गंगनगर में पानी छोड़ा जाएगा.
-विकास त्यागी, अधिशासी अभियंता, यूपी सिंचाई विभाग-
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