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उत्तराखंड: आज रात से बंद होगी गंगनहर, यूपी के इन इलाकों में जलापूर्ति पर पड़ेगा असर, जानें कारण

हरिद्वार में गंगनहर का पानी मंगलवार रात से बंद कर दिया जाएगा ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: हर वर्ष की तरह हरिद्वार से निकलने वाली गंगनहर का पानी मंगलवार रात 20 अक्टूबर से बंद हो जाएगा. गंगनहर की वार्षिक बंदी का असर नोएडा, एनसीआर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पड़ सकता है. जहां पेयजल और सिंचाई के लिए नहर के पानी पर निर्भरता है. गंगनहर बंदी के दौरान हरिद्वार से लेकर कानपुर तक साफ सफाई और मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा. वहीं, हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले की तैयारियों के लिहाज से भी यह बंदी महत्वपूर्ण है. पानी का बहाव रुकने से गंगनहर किनारे करीब पांच किलोमीटर क्षेत्र में प्रस्तावित घाटों के निर्माण कार्यों में भी तेजी आएगी.

हर साल यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा दशहरे से लेकर दीपावली तक गंगनगर के पानी को पूरी तरह से रोक दिया जाता है. गंगनहर की वार्षिक बंदी के दौरान नहर की सफाई, सिल्ट निकालने और मरम्मत समेत दूसरे जरूरी काम किए जाते हैं. पानी का बहाव लगातार बने रहने के कारण नहर के कई हिस्सों में सफाई और निर्माण कार्य करना मुश्किल होता है. ऐसे में बंदी की अवधि का इस्तेमाल इन कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है.