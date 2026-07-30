ETV Bharat / bharat

जलवायु-अनुकूल वास्तुकला: गर्मी से बेहाल भारतीय शहरों को बचाने का एकमात्र उपाय

इसके अलावा, कंक्रीट के बुनियादी ढांचे, कम हरियाली और मानव गतिविधियों से निकलने वाली गर्मी के कारण शहर लगातार गर्मी को सोखते और अपने अंदर बनाए रखते हैं.

जलवायु परिवर्तन वायुमंडल की नमी बनाए रखने की क्षमता को बढ़ा रहा है, जिससे कम समय में बहुत तेज बारिश की घटनाएं होती हैं, जिनके बीच लंबे सूखे और उमस भरे दौर होते हैं. सूखे की इन अवधियों के दौरान, शहरी ऊष्मा द्वीप (UHI) प्रभाव के कारण शहरी सतहें तेजी से गर्म हो जाती हैं. बारिश के बाद, उच्च आर्द्रता (उमस) पसीने के माध्यम से शरीर को ठंडा करने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे हवा के तापमान में थोड़ी कमी आने के बावजूद तापमान और अधिक कष्टदायक महसूस होता है.

एक विशेषज्ञ ने कहा कि भारी मानसूनी बारिश के बावजूद शहरों में गर्मी बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि भारी मानसूनी बारिश से यह जरूरी नहीं कि गर्मियां ठंडी हों, क्योंकि बारिश अधिक अनियमित और असमान होती जा रही है.

जलवायु-अनुकूल शहरी योजना, हीटवेव और शहरी बाढ़, दोनों के असर को कम करने के लिए सबसे प्रभावी दीर्घकालिक रणनीतियों में से एक है.

एक पर्यावरण विशेषज्ञ के अनुसार, तेजी से हो रहा शहरीकरण स्थानीय जलवायु को पूरी तरह बदल देता है, जिसे 'शहरी ताप द्वीप' (Urban Heat Island - UHI) प्रभाव के रूप में जाना जाता है. जब पेड़-पौधों की जगह कंक्रीट, डामर और इमारतें ले लेती हैं, तो वाष्पोत्सर्जन (evapotranspiration) से होने वाली प्राकृतिक ठंडक कम हो जाती है; वहीं, गर्मी सोखने वाली सतहें दिन के समय सौर ऊर्जा को जमा करती हैं और रात में धीरे-धीरे उसे छोड़ती हैं. इस वजह से शहर, आस-पास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में अत्यधिक गर्म रहते हैं.

दुनिया भर में बढ़ता तापमान अधिक बार और ज्यादा तेज हीटवेव (लू) का खतरा बढ़ा रहा है. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की रिपोर्ट के अनुसार, इस बात की 91% संभावना है कि 2026 और 2030 के बीच कम से कम एक साल का तापमान 1850-1900 के औसत से 1.5°C अधिक हो जाएगा. यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2026-2030 की पांच साल की औसत तापमान वृद्धि 1.5°C की सीमा को पार कर जाएगी, जिसकी 75% संभावना है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि लगातार बढ़ती गर्मी से लू अधिक लंबे समय तक चल सकती है, तेज और बार-बार आ सकती है. साथ ही सूखे, बहुत अधिक बारिश और समुद्र का जलस्तर बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है.

भारत सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने जोखिम कम करने के लिए हीटवेव की निगरानी, ​​शुरुआती चेतावनी प्रणालियों और जिला-स्तर पर प्रभाव-आधारित पूर्वानुमानों को मजबूत किया है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सिर्फ चेतावनी ही काफी नहीं है, क्योंकि हीटवेव से निपटने के लिए शहरों को व्यावहारिक समाधानों की जरूरत है.

हीटवेव (लू) अब मौसम की नई सच्चाई बन गई है और अधिक आबादी वाला भारत इस समय जलवायु संकट के प्रभाव को झेल रहा है. मानसून के दौरान कुछ इलाकों में मौसम अधिक गर्म हो रहा है और कुछ जगहों पर तापमान 45-50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच रहा है.

इन बातों से हम समझ सकते हैं कि बढ़ती उमस के लिए सिर्फ जलवायु परिवर्तन, परिवहन और उद्योग ही जिम्मेदार नहीं हैं; बल्कि भीड़-भाड़ वाली बस्तियां, घरों में हवा-पानी की ठीक व्यवस्था नहीं होना, पूरी चरह बंद कमरे और हवा को रोकने वाली ऊंची इमारतें भी इन चुनौतियों को और बढ़ा रही हैं.

रचना ने कहा, "पैसे कमाने के लिए इमारतों में और अधिक मंजिलें बना दी गई हैं, जिससे हवा के आने-जाने, पेड़ों या पौधों के लिए कोई जगह नहीं बची है. इससे आपात स्थिति में भी मुश्किलें आती हैं. मेरा दिल रोता है क्योंकि हवा की गुणवत्ता खराब है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे हमें प्रताड़ित किया जा रहा हो."

ऋषि की तरह ही, नर्सिंग की तैयारी कर रही रचना ने अपनी पीड़ा जाहिर की. वह कहती हैं, "शादी के बाद मैं दिल्ली आई. यहां आने के बाद से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है. कमरे इतने गर्म हो जाते हैं कि मुझे मतली महसूस होती है. घर पिंजरे की तरह लगते हैं. मुझे रोना आता है क्योंकि गर्मी से ऐसा लगता है मानो मेरा शरीर जल रहा हो. लेकिन सिर्फ इसलिए कि शहर हमें नौकरियां देते हैं, हमें यहीं रहना पड़ता है."

ऋषि ने कहा कि अभी मानसून का मौसम है, लेकिन बारिश कम हो रही है और उमस बढ़ गई है. गर्मी से परेशान छात्र ने आगे कहा, "सबसे दुख की बात यह है कि यहां टहलने के लिए कोई खुली जगह नहीं है. घर पूरी तरह बंद हैं और कॉलोनियां बहुत घनी बसी हैं. अगर मैं खिड़की खुली रखकर सोने की सोचता हूं, तो मच्छरों का डर सताता है. मेरा बिस्तर गीला हो जाता है और मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूं. मुझे सिरदर्द होता है और मेरी काम करने की क्षमता कम हो गई है. हर घर के साथ यही समस्या है. इसे ठीक करने की जरूरत है."

नई दिल्ली: महाराष्ट्र का रहने वाला 23 साल का ऋषि, जो अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली-NCR आया था, भीषण गर्मी से परेशान है. वह ऐसी जगह से आया है जहां वह पेड़ों और हरियाली से घिरी खुली जगहों पर रहने का आदी था. उसने बताया, "मैं यहां बेहतर मौकों की तलाश में आया था, लेकिन यहां रहना मेरे लिए आसान नहीं है. यहां के कमरे बहुत तंग हैं और हवा आने-जाने की कोई जगह नहीं है. ताजी हवा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है. मुझे यहां बहुत तनाव महसूस होता है. गर्मी की वजह से मैं थकान, सिरदर्द और मांसपेशियों में ऐंठन महसूस करता हूं, जो बर्दाश्त से बाहर होती है. हवा इतनी गर्म है कि पंखे से भी कोई राहत नहीं मिलती है."

नतीजतन, कई शहरों में अब तेज गर्मी, अधिक उमस और बीच-बीच में होने वाली तेज बारिश का मिला-जुला असर देखने को मिलता है, जो गर्म होते मौसम की एक पहचान है.

भविष्य के जलवायु अनुमानों को देखते हुए भारत के बिल्डिंग कोड में संशोधन की जरूरत

पर्यावरणविद हुसैन हिशमी ने कहा कि आज भी अधिकांश इमारतें पुराने मौसम के पैटर्न के आधार पर डिजाइन की जा रही हैं, जबकि जलवायु पहले की तुलना में बहुत तेजी से बदल रही है. हीटवेव (लू) अधिक बार आ रही हैं, बारिश बहुत तेज हो रही है और मौसम की चरम घटनाएं अब आम हो गई हैं. अगर हम पुरानी जलवायु के हिसाब से इमारतें बनाते रहे, तो हो सकता है कि वे भविष्य में सुरक्षित या कुशल न रहें. अब समय आ गया है कि बिल्डिंग कोड में भविष्य की जलवायु की वास्तविकताओं को शामिल किया जाए, ताकि आज बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले कई दशकों तक मजबूत और टिकाऊ बना रहे.

दिल्ली की तंग गलियां (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि शहर कंक्रीट, डामर और कांच से ढके होते हैं, जो दिन भर गर्मी सोखते हैं और रात में धीरे-धीरे उसे छोड़ते हैं. साथ ही, पेड़-पौधे और खुली जगहें खत्म हो जाती हैं और ज्यादा गाड़ियां, इमारतें और एयर कंडीशनर (AC) लगाए जाते हैं, जिससे और अधिक गर्मी पैदा होती है. इसी स्थिति को 'अर्बन हीट आइलैंड' प्रभाव कहा जाता है.

शहरी नियोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि सोच-समझकर बनाई गई योजना से हरित क्षेत्र बढ़ सकते हैं, हवा का आवागमन बेहतर हो सकता है, जल निकायों की रक्षा हो सकती है और गर्मी का जमाव कम हो सकता है, जिससे शहर लू के दौरान कहीं अधिक लचीले बन जाते हैं. इन उपायों से सतह का तापमान कम होता है और तापीय आराम (thermal comfort) में सुधार होता है.

भारतीय शहरों की बड़ी गलतियों से अधिक खतरनाक हो सकती है लू की स्थिति

सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जलवायु के प्रति लचीलेपन (climate resilience) को काफी महत्व दिए बिना शहरों का विस्तार करना. अक्सर पेड़ों, वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) और खुली जगहों का स्थान कंक्रीट ले रहा है, और इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि इससे स्थानीय तापमान पर क्या असर पड़ता है.

भारत में गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं. सरकारी निगरानी के आंकड़ों से पता चलता है कि हीट-स्ट्रोक (लू लगने) के 48,385 संदिग्ध मामले सामने आए और हीटस्ट्रोक से 185 मौतों की पुष्टि हुई. मामलों की संख्या 65 से बढ़कर 19,402 हो गई, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भीषण गर्मी के बढ़ते असर को दिखाता है. NCRB के आंकड़ों के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली आकस्मिक मौतों में गर्मी और सनस्ट्रोक से 1,832 मौतें दर्ज की गईं.

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन को पर्याप्त महत्व दिए बिना शहरों का विस्तार करना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है. पेड़, आर्द्रभूमि और खुले स्थान कंक्रीट से बदले जा रहे हैं, अक्सर इस बात पर विचार किए बिना कि इसका स्थानीय तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है.

आज भी कई इमारतें बिना पैसिव कूलिंग (प्राकृतिक तरीकों से घरों को ठंडा करना) सुविधाओं के बनाई जाती हैं और शहरी प्लानिंग में गर्मी से जुड़े खतरों पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है. अगर हम इस नजरिये को नहीं बदलते हैं, तो भविष्य में गर्मी की स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, जल स्रोतों और ऊर्जा सिस्टम पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा. अच्छी बात यह है कि हमें कई समाधान पहले से ही पता हैं; अब बस उन्हें लगातार लागू करने के लिए पक्के इरादे की जरूरत है.

नए भवन निर्माण कार्यों के लिए जलवायु-अनुकूल आर्किटेक्चर को अनिवार्य बनाना

स्क्वायर यार्ड्स की इंटीरियर डिजाइनर अपूर्वा श्रीवास्तव से बातचीत में उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी जगहें बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो प्राकृतिक रूप से ठंडी और आरामदायक रहें. इमारतों के अंदर की गर्मी कम करने के लिए सही वेंटिलेशन (वायु प्रवाह), शेडिंग, ग्रीन स्पेस और गर्मी-रोधी सामग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

दिल्ली में गर्मी से बेहाल रिक्शा चालक (ANI)

उनका कहना है कि मिट्टी के बर्तनों वाली 'फिलर स्लैब टेक्नोलॉजी' जैसे पारंपरिक तरीके गर्मी को कम करने और सूर्यातप (Insolation) को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. शहर के स्तर पर, तापमान कम करने और रहने के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए पेड़-पौधे, पार्क और खुली जगहें बढ़ाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि आधुनिक निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल तरीकों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जलवायु के हिसाब से मजबूत आर्किटेक्चर अब कोई विलासिता की चीज नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है.

जलवायु-अनुकूल स्थान बनाने में मदद कर सकता है एआई

अपूर्वा श्रीवास्तव के मुताबिक, डिजिटल दुनिया में, AI सोच-समझकर डिजाइन से जुड़े फैसले लेने में एक मददगार टूल है. यह बेहतर लेआउट, सामग्री और अनुकूलन (Orientation) का सुझाव देने के लिए सूरज की रोशनी, हवा के बहाव, तापमान के पैटर्न और मौसम के डेटा का विश्लेषण कर सकता है. इससे ऐसी जगहें बनाने में मदद मिलती है जो ऊर्जा की बचत करने वाली और आरामदायक होती हैं, और मौसम में बदलाव के हिसाब से बेहतर ढंग से तैयार रहती हैं.

टिकाऊ निर्माण के तरीके अपनाना जरूरी

उनका मानना ​​है कि भविष्य की जगहों में सूर्यातप, क्रॉस-वेंटिलेशन, छायादार ओपनिंग, ग्रीन रूफ, वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा सिस्टम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. स्थानीय और टिकाऊ सामग्री का इस्तेमाल आम बात होनी चाहिए. इमारतों के आस-पास पेड़-पौधे और हरियाली लगाना भी जरूरी है, क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से माहौल को ठंडा रखते हैं, हवा की गुणवत्ता सुधारते हैं और कुल मिलाकर आराम बढ़ाते हैं.

दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच परीक्षा के लिए तैयारी करती हुई एक छात्रा (ANI)

स्मार्ट सामग्रियां और हरियाली गर्मी के तनाव को कम करने में मददगार

उन्होंने कहा कि ऐसे लेआउट (नक्शा) पर ध्यान दिया जा रहा है जो हवा के बहाव में मदद करें और गर्मी को जमा होने से रोकें. इमारत की दिशा, खुली जगहें और हरियाली आसपास के माहौल को ठंडा रखने में मदद करते हैं. AAC ब्लॉक, मिट्टी की टाइलें और ऊष्मा परावर्तक कोटिंग जैसी सामग्री घर के अंदर गर्मी बढ़ने से रोकती हैं. इमारत के आसपास बागवानी और पेड़-पौधे लगाने से तापमान और कम होता है और 'अर्बन हीट आइलैंड' के असर को कम करने में मदद मिलती है.

सारांश

जलवायु परिवर्तन के कारण अब ऐसी इमारतें बनाने के बजाय, जो केवल प्रकृति के खिलाफ होती हैं, हमें ऐसे शहर बनाने की जरूरत है जो प्रकृति से सीखें. बायोमिमिक्री (प्रकृति-प्रेरित डिजाइन), रीजेनरेटिव आर्किटेक्चर और अनुकूली डिजाइन एक ऐसा दृष्टिकोण पेश करते हैं जहां शहरी क्षेत्र जीवित पारिस्थितिकी तंत्र की तरह काम करते हैं, जो पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करते हुए सक्रिय रूप से पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करते हैं.

जलवायु-अनुकूल शहरों का निर्माण न केवल आर्किटेक्चर से जुड़ी चुनौती है, बल्कि एक सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी है, जिसके लिए वास्तुकारों, पारिस्थितिकीविदों, योजनाकारों, नीति निर्माताओं और समुदायों के बीच सहयोग की जरूरत होती है. शहरी विकास का भविष्य प्रकृति के साथ काम करने में है, न कि उसके खिलाफ.

यह भी पढ़ें- लद्दाख: कारगिल में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल, बदलते मौसम और ग्लोबल वार्मिंग पर क्या बोले स्थानीय लोग?