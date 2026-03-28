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मार्च में लू और अक्टूबर तक AC... क्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी बसंत ऋतु? वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

नागपुर में गर्मी के दौरान युवतियां खुद को चिलचिलाती धूप से बचाती हुईं, यह तस्वीर सोमवार, 16 मार्च, 2026 की है. ( IANS )

हैदराबाद के पुराने शहर में शनिवार, 28 मार्च, 2026 को चारमीनार के पास चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए छाते और स्कार्फ से खुद को ढके हुए लोग. (IANS)

उन्होंने आगे कहा, "मार्च का पहला पखवाड़ा असामान्य रूप से गर्म था, जबकि दूसरा पखवाड़ा मौसम की गतिविधियों के कारण अपेक्षाकृत ठंडा रहा. इस तरह का उतार-चढ़ाव अब और भी आम होता जा रहा है."

पालावत ने यह भी गौर किया कि मार्च की शुरुआत में गुजरात, राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से बहुत पहले है. साथ ही, प्री-मानसून गतिविधियाँ जैसे कि गरज के साथ बौछारें और धूल भरी आंधियां उम्मीद से पहले शुरू हो गईं, जिससे अस्थायी राहत मिली.

वे कहते हैं, "सर्दियों की ठंड अब देरी से शुरू होती है और बहुत कम समय के लिए अपने चरम पर पहुंचती है, जबकि जनवरी की शुरुआत के तुरंत बाद ही तापमान बढ़ने लगता है. हम लगभग सीधे सर्दियों से गर्मियों की ओर बढ़ रहे हैं."

मौसम वैज्ञानिकों ने भारत के मौसमी चक्र में एक स्पष्ट संरचनात्मक बदलाव की ओर भी इशारा किया है. महेश पालावत इस बात पर जोर देते हैं कि सर्दियां अब छोटी और कम तीव्र हो गई हैं, जबकि बसंत का संक्रमण काल लगभग गायब होता जा रहा है.

डॉ. राजेश पॉल कहते हैं, "ऐसा महसूस हो सकता है कि मौसम एक या दो महीने खिसक रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से बड़ा बदलाव यह है कि मौसमों की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं. सर्दियां छोटी हो रही हैं, गर्मियां और भीषण होती जा रही हैं, और एक मौसम से दूसरे मौसम का बदलाव अब बहुत अचानक हो रहा है." उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के तेज़ उतार-चढ़ाव गर्म होते वातावरण से जुड़े हैं, जो अधिक नमी सोखता है.

खुद मार्च 2026 जलवायु की अस्थिरता का एक केस स्टडी बन गया है. महीने के पहले पखवाड़े में तापमान सामान्य से 3–6 डिग्री सेल्सियस ऊपर देखा गया, जो भारत के कुछ हिस्सों में चरम गर्मियों जैसा था. हालांकि, महीने के अंत तक, सक्रिय 'पश्चिमी विक्षोभ' के कारण हुई बारिश ने तापमान को नीचे गिरा दिया, जिससे कुछ समय के लिए फिर से ठंडक लौट आई.

बेंगलुरु में बढ़ते तापमान और तेज़ गर्मी की वजह से पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं, इसलिए विधान सौध परिसर में एक पेड़ बिना पत्तों के खड़ा है. यह तस्वीर 26 फरवरी, 2026 की है. (IANS)

टेरी (TERI) स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज में जलवायु परिवर्तन सलाहकार एस. एन. मिश्रा बताते हैं, "सर्दियां धीरे-धीरे छोटी हो रही हैं और गर्मियां लंबी खिंच रही हैं, जिससे मौसमों के बीच का अंतर धुंधला होता जा रहा है. मार्च की शुरुआत में लू चलने के बाद अचानक आई हालिया ठंड यह दर्शाती है कि जलवायु परिवर्तन किस तरह अप्रत्याशित रूप से सामने आ रहा है." इसलिए, 'मौसमी बदलाव' की यह धारणा कैलेंडर के महीनों के बदलने के बजाय, मौसम की तीव्रता और उसकी अनिश्चितता के बारे में अधिक है.

विशेषज्ञों का कहना है कि लोग जो अनुभव कर रहे हैं वह वास्तव में महीनों का खिसकना नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसमों का आपस में मिलना और एक-दूसरे पर हावी होना है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, इस साल मार्च की शुरुआत में कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 4-8 डिग्री सेल्सियस अधिक था. साथ ही, मार्च से मई के बीच सामान्य से अधिक गर्मी और लू के दिनों में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया था. एक तरफ जब देश भीषण गर्मी के लिए तैयार हो रहा था, तभी 'पश्चिमी विक्षोभ' के कारण उत्तर भारत में अचानक बारिश हुई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई. तपती गर्मी से अचानक बारिश और ठंड में आए इस बड़े बदलाव ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत के मौसम स्थायी रूप से बदल रहे हैं.? महीनों का बदलाव नहीं

नई दिल्लीः भारत के मौसम चक्र में बदलाव साफ तौर पर देखे जा सकते हैं. एक साथ एक से अधिक मौसमों का असर नजर आ रहा है. अक्टूबर 2025 तक एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल जारी रहा. मार्च 2026 तक आते-आते असामान्य तापमान के कारण लू (हीटवेव) चलने लगी और फिर मार्च 2026 के अंत में अचानक हुई बारिश की वजह से हल्की ठंड लौट आई. इसलिए, ऐसा लग रहा है कि भारत के मौसम का मिजाज 'नाटकीय' रूप से बदल रहा है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम में हो रहे ये बदलाव भविष्य में गंभीर परिणाम ला सकते हैं, क्योंकि मानसून का मिजाज तेजी से अनिश्चित होता जा रहा है. अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बारिश का वितरण अब असंतुलित और अनियमित रहने की संभावना है.

पालावत के अनुसार, जो क्षेत्र आमतौर पर सूखे रहते थे, वहां अब अधिक बारिश हो रही है, जबकि भारत-गंगा के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति है. वे कहते हैं, "मौसम प्रणालियां जो पहले उत्तर-पश्चिम की ओर चलती थीं, अब पश्चिम की ओर खिसक रही हैं, जिससे बारिश का वितरण प्रभावित हो रहा है. यही कारण है कि कुछ क्षेत्रों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है जबकि अन्य जगहों पर सूखा पड़ता है."

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्व महानिदेशक डॉ. लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने भी इन चिंताओं को दोहराया है. वे कहते हैं, "चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं, और मानसून अधिक अनिश्चित होता जा रहा है. यह अक्सर देरी से आता है और इसकी वापसी का भी कोई निश्चित समय नहीं रह गया है."

उन्होंने एक व्यापक वैश्विक रुझान पर भी प्रकाश डाला. "ग्लोबल वार्मिंग से कुल वर्षा तो बढ़ रही है, लेकिन यह और अधिक अनियमित हो जाएगी. बिना बारिश के लंबे या गंभीर दौर उन फसलों पर बुरा असर डालेंगे जो केवल वर्षा पर निर्भर हैं. कृषि क्षेत्र पर इन बदलावों के प्रभाव के कारण, सिंचाई और फसल उत्पादन के लिए पानी का उपयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा."

राठौड़ ने भारत में कृषि के बढ़ते महत्व के संदर्भ में इस मुद्दे पर जोर दिय. उन्होंने कहा, "पानी की मांग में कोई भी और वृद्धि न केवल खेती के लिए, बल्कि उद्योग और मानव उपभोग के लिए भी संकट पैदा करेगी."

यूपी के मुरादाबाद में चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए एक आदमी खुद पर पानी डाल रहा है. (फाइल) (IANS)

जलवायु परिवर्तन हमारे मौसमों को फिर से लिख रहा

पर्यवारणविद मनु सिंह इस स्थिति को "पारिस्थितिक लय (ecological rhythm) में एक गहरा व्यवधान" बताते हैं. सिंह कहते हैं, "जब अक्टूबर तक एसी चलते हैं, मार्च में लू चलने लगती है और अचानक बारिश फिर से सर्दियों जैसी ठंड ले आती है, तो प्रकृति असंतुलन का संकेत दे रही होती है. जलवायु परिवर्तन हमारे मौसमों को फिर से लिख रहा है और इसका असर जैव विविधता, जल प्रणालियों और मानव कल्याण पर पड़ रहा है."

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि बारिश के अनिश्चित पैटर्न और बढ़ते तापमान से मरुस्थलीकरण (रेगिस्तान का बढ़ना) की गति बढ़ सकती है. भूजल पुनर्भरण (groundwater recharge) में कमी आ सकती है और लू से जुड़ी बीमारियों व जलवायु परिवर्तन की चिंताओं के रूप में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं.

जलवायु विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या भी इसके प्रमुख कारणों में से एक है. जय धर गुप्ता जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है, हरियाली की जगह तेजी से कंक्रीट ले रहा है, जो चरम मौसम की घटनाओं के दौरान गर्मी को और बढ़ा देता है.

वे कहते हैं, "अधिकांश भारतीय शहर अपनी वहन क्षमता से बाहर हो चुके हैं. इससे 'अर्बन हीट आइलैंड' (शहरी ताप द्वीप) बन रहे हैं, जिससे जलवायु परिस्थितियां अधिक चरम और अस्थिर हो रही हैं."

क्या भारत का कैलेंडर बदल रहा है?

कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या मौसम एक या दो महीने खिसक रहे हैं. यह सवाल जितना सरल है, उतना ही जटिल भी. टेरी (TERI) स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के जलवायु विशेषज्ञ एस. एन. मिश्रा के अनुसार, "भले ही ऐसा महसूस हो कि मौसम खिसक रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह 'ओवरलैप' (मौसमों का आपस में मिलना) है जो बढ़ रहा है. सर्दियाँ सिकुड़ रही हैं, गर्मियां लंबी हो रही हैं और एक मौसम से दूसरे मौसम का बदलाव अब बहुत अचानक हो रहा है."

मार्च 2026 की शुरुआत में चली लू के बाद महीने के अंत में आई अचानक ठंड इसी 'ओवरलैप' का उदाहरण है. मिश्रा ने चेतावनी दी, "हमें मौसम के इन अप्रत्याशित झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए."

पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ. राजेश पॉल भी इस बात से सहमत हैं. वे कहते हैं, "शुरुआती हीटवेव और उसके बाद अचानक हुई बारिश उस गर्म होते वातावरण का परिणाम है, जिसमें नमी और ऊर्जा सोखने की क्षमता अधिक होती है. मौसमों की सीमाएं अब धुंधली होती जा रही हैं. सर्दियां छोटी हो रही हैं, गर्मियां और भी भीषण हो रही हैं और बदलाव बहुत अचानक हो रहे हैं."

उन्होंने आगाह किया कि छोटे-छोटे उतार-चढ़ाव भी मानसून चक्र को अस्थिर कर सकते हैं. डॉ. पॉल ने कहा, "जलवायु परिवर्तन केवल बढ़ते तापमान के बारे में नहीं है, बल्कि उन अप्रत्याशित प्रणालियों के बारे में है जो हमारे मौसमों को निर्धारित करती हैं."

किन-किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है असर

भारत में मौसम का हालिया मिजाज एक बड़े वैश्विक बदलाव को दर्शाता है. बढ़ता तापमान, बारिश के चक्र में बदलाव, गर्म होते महासागर और अधिक शक्तिशाली तूफान. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका सबसे बुरा असर इन क्षेत्रों पर पड़ेगा.

वर्षा पर निर्भर कृषि (खेती-बाड़ी)

(खेती-बाड़ी) जल संकट वाले क्षेत्र

शहरी इलाके (जहां कंक्रीट की वजह से गर्मी ज़्यादा रुकती है)

(जहां कंक्रीट की वजह से गर्मी ज़्यादा रुकती है) कमज़ोर आबादी (जिनके पास कूलिंग की सुविधा नहीं है)

(जिनके पास कूलिंग की सुविधा नहीं है) हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र (जहां तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है)

अब मौसम समय पर न तो आते हैं और न ही जाते हैं. उनकी सीमाएं समाप्त हो रही हैं. जो हमें कभी-कभार होने वाली एक सामान्य घटना लगती है, वह वास्तव में एक दीर्घकालिक पैटर्न का हिस्सा है. एक ऐसी जलवायु जो गर्म हो रही है, बदल रही है और अधिक अनिश्चित होती जा रही है. जैसा कि डॉ. राठौड़ ने संक्षेप में कहा, "चरम घटनाएं बढ़ रही हैं और मानसून अप्रत्याशित होता जा रहा है." या पर्यावरणविद् मनु सिंह के शब्दों में, "यदि हम अब भी नहीं चेते, तो हम केवल निश्चित मौसम ही नहीं खोएंगे, बल्कि उस पर्यावरणीय सामंजस्य को भी जोखिम में डाल देंगे जो स्वयं जीवन का आधार है."

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