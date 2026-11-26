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दुनिया में क्लाइमेट चेंज से 1.5 अरब महिलाओं पर संकट; 14 करोड़ बच्चियां हो जाएंगी बेहद गरीब, भारत में सबसे ज्यादा रिस्क

जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : UN Women report : संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी एक ताजा चेतावनी के मुताबिक 2026-27 का अल-नीनो और अधिक मजबूत हो रहा है. इसके कारण सूखा, बाढ़ और खाने का संकट गहराएगा. 5 करोड़ लोगों पर इसका असर दिखेगा. वहीं कुछ दिनों पहले जारी यूएन वीमेन (संयुक्त राष्ट्र महिला शाखा) की रिपोर्ट बताती है कि विश्व की 1.5 अरब महिलाएं क्लाइमेट हॉटस्पॉट में रह रहीं हैं.

भारत दुनिया के 25% ज्यादा रिस्क वाले देशों में शामिल है. यदि जलवायु परिवर्तन से हालात और बिगड़े तो साल 2050 तक 14.1 करोड़ नई महिलाओं और लड़कियों के जीवन में ज्यादा गरीबी आ सकती है. इसके अलावा कई अन्य तरीकों से भी महिलाओं के जीवन पर जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिलेगा. दुनिया की 18.5 करोड़ महिलाओं को खाने-पीने की तंगी भी हो सकती है.