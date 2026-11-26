दुनिया में क्लाइमेट चेंज से 1.5 अरब महिलाओं पर संकट; 14 करोड़ बच्चियां हो जाएंगी बेहद गरीब, भारत में सबसे ज्यादा रिस्क
World Climate Hotspots : यूएन वीमेन की रिपोर्ट, बढ़ते तापमान के कारण पुरुषों की तुलना में घट रही महिलाओं की कमाई.
Published : November 26, 2026 at 5:01 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : UN Women report : संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी एक ताजा चेतावनी के मुताबिक 2026-27 का अल-नीनो और अधिक मजबूत हो रहा है. इसके कारण सूखा, बाढ़ और खाने का संकट गहराएगा. 5 करोड़ लोगों पर इसका असर दिखेगा. वहीं कुछ दिनों पहले जारी यूएन वीमेन (संयुक्त राष्ट्र महिला शाखा) की रिपोर्ट बताती है कि विश्व की 1.5 अरब महिलाएं क्लाइमेट हॉटस्पॉट में रह रहीं हैं.
भारत दुनिया के 25% ज्यादा रिस्क वाले देशों में शामिल है. यदि जलवायु परिवर्तन से हालात और बिगड़े तो साल 2050 तक 14.1 करोड़ नई महिलाओं और लड़कियों के जीवन में ज्यादा गरीबी आ सकती है. इसके अलावा कई अन्य तरीकों से भी महिलाओं के जीवन पर जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिलेगा. दुनिया की 18.5 करोड़ महिलाओं को खाने-पीने की तंगी भी हो सकती है.
UN Women की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की हर तीन में से एक से ज्यादा लड़कियां जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील इलाकों में रहती हैं. ऐसी जगहों पर मौसम की मार के साथ-साथ सुरक्षित रोजगार का भी संकट है. इसके अलावा महिला-पुरुषों में भेदभाव की भी समस्या है. ये सभी समस्याएं मिलकर महिलाओं की मुश्किलें बढ़ा रहीं हैं. 73% देशों को इस तरह की परेशानियों की जानकारी है. जबकि 3 में से केवल एक देश ही समाधान के बारे में सोचते हैं.
बढ़ते तापमान का सबसे गंभीर असर महिलाओं पर : UN Women की रिपोर्ट के मुताबिक धरती के लगातार बढ़ते तापमान (ग्लोबल हीटिंग) का सबसे गंभीर असर महिलाओं-लड़कियों पर पड़ रहा है. जबकि इस संकट के लिए वे सबसे कम जिम्मेदार होती हैं. दुनिया का तापमान कम से कम 1.8 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ रहा है. इससे भयंकर सूखा, बाढ़, जंगल की आग और तूफान जैसी आपदाओं में इजाफा होगा.
जलवायु संकट से निपटने के लिए 168 लाख करोड़ जुटे : UN Women की रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में दुनियाभर में जलवायु संकट से निपटने के लिए कुल 168.01 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए. इसका सबसे बड़ा हिस्सा अमीर देशों को मिला. कुल पैसे का करीब 78% हिस्सा विकसित देशों और चीन को मिला. इसी तरह कम विकसित देश यानी सबसे गरीब देशों को 11.44 लाख करोड़ में से केवल 17.3% की हिस्सेदारी मिली. इन्हीं रकम में से छोटे द्वीपीय देशों की हिस्सेदारी 2.8% रही.
1.5 अरब महिलाएं क्लाइमेट चेंज के सबसे खतरनाक इलाकों में : रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 95 देशों की करीब 1.5 अरब (150 करोड़) महिलाओं और लड़कियों पर क्लाइमेट चेंज का ज्यादा खतरा है. सब-सहारा अफ्रीका और सेंट्रल और दक्षिण एशिया में ऐसी महिलाओं की संख्या ज्यादा है. इसके पीछे की वजह ये है कि वे मौजूदा समय जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील इलाकों में रहती हैं. ऐसे में क्लाइमेट चेंज उनके जीवन पर कई तरह से असर डाल सकता है. इससे उबरना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा.
पर्यावरण की अनदेखी से गहरा रहा जलवायु संकट : रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में पर्यावरण की अनदेखी कर किसी भी कीमत पर विकास को रफ्तार देने की होड़ मची है. यही व्यवस्था जलवायु संकट को और गंभीर बना रही है. इस सोच के कारण धरती के कीमती प्राकृतिक संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं. सारी दौलत मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास सिमटती जा रही है, जबकि अरबों महिलाएं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी जूझ रहीं हैं.
हालात बिगड़े तो 14 करोड़ नई महिलाएं हो जाएगी गरीब : रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में यदि जलवायु परिवर्तन के हालात और बिगड़ते हैं तो साल 2050 तक दुनिया की 14.1 करोड़ नई महिलाएं और लड़कियां बेहद गरीबी के दलदल में फंस सकती हैं. जलवायु परिवर्तन के ये दुष्परिणाम समाज में पहले से मौजूद भेदभाव को और बढ़ा रहे हैं. महिलाओं की जिंदगी के हर हिस्से इससे प्रभावित हो रहे हैं.
तापमान बढ़ने पर कम हो जाती है महिलाओं की कमाई : रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कुल 95 देशों में से करीब 25% देश ऐसे हैं जहां जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा खतरा है. ऐसे देशों में दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के देशों की संख्या सबसे ज्यादा है. भारत भी इसी का हिस्सा है. वहीं रिपोर्ट बताती है कि 24 गरीब और विकसित देशों में अगर औसत तापमान में मात्र 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कुल कमाई में 34% से ज्यादा की गिरावट आ जाती है.
जलवायु परिवर्तन से महिलाओं पर बढ़ रहा बोझ : यूएन वीमेन की रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण महिलाओं-लड़कियों पर घर के बिना वेतन वाले कामों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. दूर-दराज़ से पीने का पानी और ईंधन वाली लकड़ी लाना, बाढ़ या सूखे जैसी आपदाओं के बाद परिवार के बीमार और बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी महिलाओं के ही कंधे पर आ जाती है.
पानी भरने में महिलाओं को लगेगा 30% ज्यादा समय : रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के जिन 1.8 अरब लोगों के घरों में पानी की सुविधा नहीं है, उनमें से दो-तिहाई घरों में पानी भरकर लाने का काम महिलाएं ही करती हैं. अगर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो साल 2050 तक महिलाओं को पानी भरकर लाने में लगने वाला औसत समय 30% तक बढ़ जाएगा.
भुखमरी की ज्यादा मार झेल रहीं महिलाएं : रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के अन्य गंभीर प्रभावों के बारे में भी बताया गया है. कहा गया है कि समाज में पहले से ही पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को भरपेट भोजन न मिलने का खतरा रहा है. ऐसे हैं साल 2050 तक जलवायु संकट बढ़ा तो 18.5 करोड़ महिलाओं के सामने खाने-पीने के चीजों की कमी भी आ सकती है. इसी दौरान तक इस तरह की समस्या झेलने वाले पुरुषों की संख्या 14.7 करोड़ होगी. यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर भूखमरी की ज्यादा मार पड़ेगी.
क्लाइमेट चेंज से महिलाओं पर बढ़ सकता है जुल्म : रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण रोजगार छिन जाता है. तमाम लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ जाते हैं. संसाधनों की कमी भी हो जाती है. इस तरह के संकट आने पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और बढ़ सकती है. 14 देशों में लंबे समय तक बहुत ज्यादा सूखे के संपर्क में रहने वाली नई उम्र की लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की संभावना 21% तक बढ़ गई.
बाल विवाह रोकने में भी रुकावट बन रहा क्लाइमेट चेंज : पिछले 10 साल में दुनिया में कम उम्र में शादी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दोगुने रफ्तार से काम हुआ है. हालांकि जलवायु परिवर्तन इसमें रुकावट बन रहा है. 46 देशों के डेटा की जांच में सामने आया कि 24 देशों में नमी वाले इलाकों के मुकाबले सूखे से प्रभावित इलाकों में बाल विवाह के मामले ज्यादा थे. कैमरून, नेपाल और नाइजीरिया जैसे देशों में सूखे और सामान्य इलाकों में बाल विवाह की दर ज्यादा थी.
ग्रीन एनर्जी और महिलाओं पर निवेश से बढ़ेंगे रोजगार : यूएन वीमेन की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण के अनुकूल बदलाव (लो-कार्बन ट्रांजिशन) के साथ-साथ महिलाओं के कौशल विकास, शिक्षा, देखभाल सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा पर निवेश करने पर साल 2035 तक दुनियाभर में 10.37 करोड़ नए रोजगार पैदा हो सकते हैं. इनमें 66 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की हो सकती है. जबकि आधे से ज्यादा उप-सहारा अफ्रीका और मध्य व दक्षिणी एशिया की होगी.
विकासशील देशों को कर्ज के रूप में मिलती है सहायता : रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को मिलने वाली अधिकांश जलवायु वित्तीय सहायता (क्लाइमेट फाइनेंस) अनुदान के बजाय कर्ज के रूप में मिलती है. 2025 में विकासशील देशों को बाहरी कर्ज चुकाने पर 451 अरब डॉलर खर्च करने पड़े. यह उन्हें मिली जलवायु सहायता का तीन गुना है. कर्ज के इस भारी बोझ के कारण सरकारें जलवायु अनुकूलन और लैंगिक समानता पर कम खर्च कर पाती हैं. इसका सीधा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है. इससे महिला रोजगार में 10.6% की गिरावट आई है.
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