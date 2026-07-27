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मौसम की मार से बिगड़ा घर का बजट, ट्रांसपोर्ट महंगा होने से पूरे देश में खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ीं

भारत के 58 प्रतिशत लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए खेती पर निर्भर हैं. ऐसे में जलवायु परिवर्तन ने नई चिंता पैदा कर दी है.

Climate Change, Rising Transport Costs Push Up Food Prices Across India
प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 7:38 PM IST

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नई दिल्ली: भारत में खाने की चीजों की महंगाई एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि सब्ज़ियों और फलों की बढ़ती कीमतों से घरों के बजट पर दबाव पड़ रहा है. खराब मानसून, लंबे समय तक चलने वाली हीटवेव और ज्यादा परिवहन लागत (ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट) ने सप्लाई में रुकावट डाली है, जबकि व्यापारी का कहना है कि ग्राहकों की घटती डिमांड उनकी परेशानियों को और बढ़ा रही है. एक्सपर्ट्स अब चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) खाने की चीजों की महंगाई का एक मुख्य कारण बन रहा है.

क्लाइमेट स्ट्रेस में खेती
जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षत्रों में से एक हमारा कृषि है. भारत के 58 प्रतिशत लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए खेती पर निर्भर हैं. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर जलवायु अनुकूलन के उपायों को मजबूत नहीं किया गया तो 2050 तक खेती से होने वाली आय लगभग 20 प्रतिशत तक कम हो सकती है.

HN-Climate Change, Rising Transport Costs Push Up Food Prices Across India
फल बेचता विक्रेता (ETV Bharat)

भारत का 52 फीसदी कृषि क्षेत्र बारिश पर निर्भर है. ऐसे में अनियमित मानसून, हीटवेव और बाढ़ से फसल की पैदावार कम हो रही है, जिससे सब्जियां, दालें और धान पर असर पड़ रहा है. यह मंदी सेक्टर के प्रदर्शन में भी दिख रही है. एग्रीकल्चर GVA ग्रोथ 2024-25 में घटकर 5.6 फीसदी हो गई, जो एक साल पहले 7.2 प्रतिशत थी, जो खाने की चीजों के उत्पादन और कीमतों पर खराब मौसम के बढ़ते असर को दिखाती है.

बाजार की सच्चाई, सेब और आम महंगे हो गए
होलसेल मार्केट में मौसमी फलों के ढेर आ रहे हैं, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि क्वालिटी और क्वांटिटी पहले जैसी नहीं है. फूड ट्रेडर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि प्रीमियम सेब 250 से 300 रुपये प्रति किलो के बीच बिक रहे हैं, जिससे कई मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए ये खरीदना मुश्किल हो गया है.

HN-Climate Change, Rising Transport Costs Push Up Food Prices Across India
फल बेचता विक्रेता (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए कम ग्रेड वाले या थोड़े खराब सेब भी सस्ते रेट पर बेचना शुरू कर दिया है. फ्रूट मार्केट में, अनार की अच्छी डिमांड है, प्रीमियम लॉट 750 से 1150 रुपये में बिक रहे हैं. अमरूद की कीमतें थोड़ी कम होकर 600 से 800 रुपये प्रति क्रेट हो गई हैं, जबकि अनानास की अच्छी डिमांड बनी हुई है.

मौसंबी की सप्लाई काफी है, 80 से 85 गाड़ियां मार्केट पहुंच रही हैं, जिससे कीमतें काफी हद तक स्थिर हैं. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सप्लाई चेन के हर चरण पर असर डाल रही है. फ्रूट ट्रेडर मोहम्मद जुबैर का कहना है कि बढ़ती रसद लागत व्यापारियों को कीमतें बढ़ाने पर मजबूर कर रही है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं. ट्रांसपोर्टर बहुत ज्यादा फ्रेट चार्ज कर रहे हैं. हम कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है.

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ट्रांसपोर्ट महंगा होने से पूरे देश में खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ीं (ETV Bharat)

ग्राहकों को लगता है कि व्यापारी ज्यादा पैसे ले रहे हैं, लेकिन उत्पाद के हम तक पहुंचने से बहुत पहले ही कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है. उनका कहना है कि महंगे फलों की डिमांड कम हो रही है क्योंकि कस्टमर्स अपनी मर्ज़ी से खर्च कम कर रहे हैं.

चिलचिलाती गर्मी में उपभोक्ता दूर रहें
तेज गर्मी की वजह से बाजारों में भी लोगों की संख्या कम हो गई है. फल बेचने वाले मोहम्मद हलीम ने बताया कि दोपहर का तापमान जल्दी खराब होने वाले फलों को नुकसान पहुंचा रहा है. उन्होंने बताया कि तेज गर्मी आम को बिकने से पहले ही खत्म कर रही है. ग्राहक दिन में बाहर निकलने से बच रहे हैं, इसलिए बिक्री कम हो गई है. अब हम अपना ज्यादातर काम सुबह ही निपटा लेते हैं.

फसल के नुकसान से गुणवत्ता कम होती है और कीमतें बढ़ती हैं. एक और व्यापारी का कहना है कि मौसम की वजह से फसल खराब होने से सप्लाई कम हो गई है. पहले जो फसल 100 से 120 रुपये में बिकती थी, वह अब 200 से 300 रुपेय में बिक रही है. फसल की पैदावार कम हुई है और गुणवत्ता पर असर पड़ा है, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से कीमतें दोगुनी हो गई हैं.

-Climate Change, Rising Transport Costs Push Up Food Prices Across India
ट्रांसपोर्ट महंगा होने से पूरे देश में खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ीं (ETV Bharat)

जलवायु परिवर्तन के कारण खाने की सप्लाई और कमजोर हो रही है. जलवायु एक्सपर्ट हुसैन हिश्मी का कहना है कि भारत की सब्जियों की सप्लाई चेन एक दशक पहले की तुलना में काफी ज्यादा कमजोर है. उनके अनुसार, कटाई के बाद 15 से 20 फीसदी फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं क्योंकि कोल्ड स्टोरेज ठीक से नहीं है और रसद भी ठीक से नहीं हैं. बार-बार आने वाली हीटवेव और बहुत ज्यादा बारिश से उत्पादन और परिवहन में और रुकावट आ रही है.

खाद्य महंगाई भी जलवायु की कहानी है
हिश्मी का कहना है कि खाने की महंगाई को अब सिर्फ आर्थिक नजरिए से नहीं देखा जा सकता. भारत के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) में खाने की चीजों का हिस्सा लगभग 46 फीसदी है. मौसम में कोई भी गड़बड़ी जिससे सब्जियां, अनाज या दालें प्रभावित होती हैं, वह तुरंत महंगाई में बदल जाती है और लाखों घरों पर असर डालती है.

आधारभूत संरचना अभी भी जलवायु जोखिम से मेल नहीं खाता
हालांकि हाईवे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत का कोल्ड-चेन नेटवर्क अभी भी काफी नहीं है. ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी आलू के लिए हैं, जबकि टमाटर, प्याज, पत्तेदार सब्जियां और दूसरी जल्दी खराब होने वाली चीजें अभी भी खराब होने के खतरे में हैं. पानी से भरी सड़कें, खराब ग्रामीण आधारभूत संरचना और अनियमित मानसून पैटर्न सप्लाई में रुकावट डाल रहे हैं.

बारिश पर निर्भर खेती को सबसे ज्यादा खतरा
एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के कुल बुआई वाले क्षेत्र का लगभग 52 प्रतिशत अभी भी बारिश पर निर्भर है. पूर्वी और मध्य भारत में उगाई जाने वाली सब्जियां, दालें, तिलहन और धान, साथ ही नॉर्थईस्ट और वेस्टर्न घाट में बागवानी वाली फसलें, सूखे और बाढ़ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा असुरक्षित हैं.

क्या बदलने की जरूरत है
एक्सपर्ट्स क्लाइमेट-स्मार्ट खेती को बढ़ाने, माइक्रो-इरिगेशन कवरेज बढ़ाने, डिस्ट्रिक्ट-लेवल पर मौसम की भविष्यवाणी को मजबूत करने, कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने और जलवायु-प्रतिरोधी फसलों की किस्मों को बढ़ावा देने की सलाह देते हैं. कटाई के बाद होने वाले नुकसान को 10 प्रतिशत से कम करने से खाने की कीमतों में काफी स्थिरता आ सकती है.

देश में बारिश पूरी कहानी नहीं बताती
एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि पूरे भारत में लगभग सामान्य मानसून का मतलब यह नहीं है कि खाने की चीजों की कीमतें स्थिर रहेंगी. जिले में बाढ़ और सूखा एक ही समय में उत्पादन, परिवहन और बाजार में सामान आने में रुकावट डाल सकते हैं. जैसे-जैसे मौसम में अचानक बदलाव ज्यादा होने लगेंगे, नीति बनाने वालों को किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों को बार-बार होने वाली खाने की चीजों की महंगाई से बचाने के लिए स्थानीय आधारभूत संरचना और सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा.

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