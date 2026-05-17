ETV Bharat / bharat

क्लाइमेट चेंज इंसानों को बना देगा बौना; 120 देशों पर खतरा, बच्चों की लंबाई में 13% की गिरावट, 35 लाख की लंबाई रह जाएगी कम

11- नीदरलैंड में दुनिया के सबसे लंबे लोग रहते हैं. वहां के लोगों की औसत हाइट में हाल के समय में गिरावट देखी गई है. बढ़ती गर्मी और नमी ग्रोथ में रुकावट का कारण बन सकती है.

10- साउथ कोरिया और ईरान के लोगों की लंबाई 20वीं सदी में काफी बढ़ी. मौजूदा समय कुछ देशों में इंसानों की लंबाई में ठहराव या कुछ गिरावट देखी जा रही है.

9- 20वीं सदी में बेहतर हालातों की वजह से पुरुषों और महिलाओं की औसत हाइट में काफी बढ़ोतरी हुई. दुनिया भर में मर्दों की हाइट लगभग 162 से 171 सेंटीमीटर जबकि औरतों की 151 से 159 सेंटीमीटर बढ़ गई.

7- पुराने समय में जब यूरोप के देशों में कोई महामारी या बीमारी फैलती थी तो उस दौरान पैदा हुए बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता था. बड़े होने पर उनकी लंबाई कम रह जाती थी.

4- वैज्ञानिकों के अनुसार बचपन में बच्चे की लंबाई केवल उसकी बाहरी बनावट (कद) को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह उसके भीतरी के अंगों, दिमाग और पूरी सेहत का एक आईना भी होती है.

3- मौसम का उतार-चढ़ाव यानी बहुत तेज गर्मी या ठंड हर तिमाही में गर्भ में पल रहे बच्चे के अंगों के विकास और वजन को सीधे प्रभावित कर सकता है.

2- साउथ एशिया में बड़े पैमाने पर घरों में एसी की कमी है, बहुत ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं. गर्मी से बचाव का उनके पास कारगर साधन नहीं है. इसकी वजह से लंबाई में गिरावट आने का रिस्क बढ़ जाता है.

1- लीड रिसर्चर केटी मैकमोहन के अनुसार जिन बच्चों की माताएं प्रेग्नेंसी के दौरान 35°C से ज्यादा तापमान और ज्यादा ह्यूमिडिटी के संपर्क में आईं, उनके बच्चे उम्मीद से 13% तक छोटे पाए गए.

दक्षिण एशिया के देशों को पर्यावरण के लिहाज से 'हाई-रिस्क' माना गया है. इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल हैं. इसी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने स्टडी के लिए इन देशों के 5 साल से कम उम्र के 2 लाख बच्चों को चुना. स्टडी में इस बात का भी जिक्र है कि करीब 10 हजार साल पहले खेती में आए बदलाव के कारण भी लोगों की औसत हाइट में गिरावट देखी गई थी. अब फिर से यही पैटर्न देखने को मिला है.

स्टडी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से इंसानों की हाइट कम हो सकती है. सबसे लंबे लोगों वाले देश नीदरलैंड में अभी से इसके इंपैक्ट दिखने लगे हैं. वहां के लोगों की लंबाई पहले की तुलना में कम पाई गई है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने पाया कि प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत ज्यादा तापमान और ह्यूमिडिटी की वजह से जन्म से पहले ही बच्चे की नैचुरल ग्रोथ में रुकावट आ सकती है.

हैदराबाद : क्लाइमेट चेंज से दुनियाभर के लोगों को बाढ़, बेमौसम बारिश, हीटवेट और भयंकर गर्मी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. यह ग्लोबल संकट गंभीर खतरा बना हुआ है. पूर्व में इस पर हुए कई शोध बहस का विषय बनते रहे हैं. अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की नई रिसर्च ने विश्व को हैरान किया है. इसमें जलवायु परिवर्तन की वजह से इंसानों की हाइट घटने की बात कही गई है. भविष्य में 120 देशों पर इसका असर देखने को मिल सकता है.

सबसे छोटे कद वाले लोगों का देश. (Photo Credit; ETV Bharat)

लंबाई तय करने में आनुवंशिक के साथ माहौल भी जिम्मेदार : pmc.ncbi.nlm.nih.gov और pnas.org के डेटा के अनुसार किसी भी इंसान की लंबाई आनुवंशिक कारणों के अलावा उसके वातावरणीय माहौल पर भी निर्भर करता है. काफी हद तक इंसान का कद माता-पिता से मिलने वाले आनुवंशिक गुणों पर आधारित होता है. गरीबी, कम पोषण और बहुत ज्यादा गर्मी, जहरीले रसायन आदि बचपन के विकास पर प्रभाव डालते हैं. यही वजह है कि ग्वाटेमाला, लाओस और तिमोर-लेस्ते जैसे देशों में रहने वाले लोगों की औसत लंबाई दुनिया में सबसे कम है. वहीं वैज्ञानिकों के एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका में प्राकृतिक रूप से कम लंबाई वाली महिलाओं में संतान पैदा करने की क्षमता अधिक देखी गई. इससे आने वाली पीढ़ी का कद छोटा होने का अनुमान लगाया गया था.

इंसानी शरीर को बदल रहा क्लाइमेट चेंज : एक्सपर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज चुपचाप इंसानी शरीर में बदलाव ला रहा है. लंबाई में आ रही गिरावट के पीछे के कई कारण हैं. खानपान की गुणवत्ता, असमानता, स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच और बढ़ता मोटापा भी इसके कारण हैं. दुनियाभर में लोगों की हाइट में अंतर देखने को मिलता है. साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया के लोगों से काफी लंबे हैं. बंटवारे के दौरान ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच भी ऐसा ही अंतर नजर आया था. जलवायु परिवर्तन का असर उन इलाकों में ज्यादा है. जहां के हालात पहले से ही कमजोर हैं. लगभग 1 अरब बच्चों पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है.

150 साल से बढ़ रही थी लंबाई, जलवायु परिवर्तन बना रुकावट : sciencedirect.com और pubmed.ncbi.nlm.nih.gov के डेटा के अनुसार बेहतर सुविधाओं के कारण पिछले 150 साल से इंसानों की लंबाई में इजाफा हो रहा था. अब जलवायु परिवर्तन इसमें रुकावट बनकर खड़ा हो गया है. क्लाइमेट चेंज ने ट्रेंड में बदलाव ला दिया है. गर्भवती महिलाओं पर हुई स्टडी के अनुसार प्रदूषण के साथ भीषण गर्मी का स्तर लगातार बढ़ रहा है. आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं. इसकी वजह से साल 2050 तक दुनिया के करीब 35 लाख बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से छोटे कद के रह जाएंगे. यानी उनकी लंबाई उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ेगी, इसमें अंतर देखने को मिलेगा.

अत्यधिक ठंड के असर से भी कम हो जाती है लंबाई : sciencedirect.com और pubmed.ncbi.nlm.nih.gov के अनुसार जापान के पुराने डेटा से यह भी पता चला है कि केवल भीषण गर्मी ही नहीं बल्कि अत्यधिक ठंड के असर से भी इंसानों की लंबाई में गिरावट आ सकती है. जापान में लड़के और लड़कियों की उम्र पर इसका असर देखा गया था. वहां लड़कों की हाइट 0.8 cm और लड़कियों की 0.6 cm कम हो गई थी. लड़कों की हाइट उस दौरान प्रभावित हुई जब गर्भावस्था के दौरान उनकी माताएं भीषण ठंड झेलती रहीं. जबकि लड़कियों में मामले में यह थोड़ा अलग था. पैदा होने के शुरुआती वर्षों में लड़कियां अत्यधिक ठंड की चपेट में रहीं. इसकी वजह से हाइट पर इसका असर दिखा.

सबसे लंबे कद वाले लोगों का देश. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक देशों में क्यों ज्यादा है लंबाई? : heightcomparisonhub.com के डेटा के अनुसार यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक देशों जैसे नीदरलैंड्स, मोंटेनेग्रो और आइसलैंड आदि में लोगों की लंबाई ज्यादा होने कई कारण हैं. पहला यह कि यहां के पुरानी पीढ़िया भी लंबे कद वाली रहीं हैं. यह गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहा. दूसरा यह है कि यहां के लोग अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स, मछली, राई और प्रोटीन-कैल्शियम से भरपूर खाने को प्राथमिकता देते हैं. यह हड्डियों के विकास के लिए जरूरी माना जाता है. तीसरी वजह यह है कि इन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत है. यहां अमीर लोग ज्यादा हैं. इसकी वजह से उनके बच्चों को बेहतर खान-पान मिलता है. चौथा यह है कि यहां के लोगों का रहन-सहन काफी अच्छा है. यहां का हेल्थकेयर सिस्टम भी शानदार है.

देवदार के पेड़ों पर रिसर्च में हुआ था बड़ा खुलासा : उत्तरी अमेरिका में विशेष प्रकार के सदाबहार देवदार के पेड़ पाए जाते हैं. इन्हें डगलस-फर पॉपुलेशन कहा जाता है. ये पेड़ अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हैं. यानी इनमें से कुछ पेड़ गर्म तटीय इलाकों में हैं जबकि कुछ ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में हैं. वैज्ञानिक ने कुछ साल पहले इन पर स्टडी की थी. इसमें पता चला था कि अलग-अलग क्लाइमेट में रहने वाले पेड़ों के आनुवंशिक गुण अलग-अलग होते हैं. गर्म इलाकों की डगलस-फर पॉपुलेशन हर तरह के माहौल में लंबी हो जाती है. वहीं दूसरी ओर ठंडे इलाकों वाली पॉपुलेशन केवल ठंडे माहौल में ही अपनी पूरी लंबाई हासिल कर पाती हैं. यानी गर्मी से इनका कद प्रभावित हो जाता है.

भारतीयों की मौजूदा औसत हाइट कितनी, पहले क्या थी? : भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों (NFHS और सेंसस) के अनुसार मौजूदा समय भारतीय पुरुषों की औसत लंबाई लगभग 165 सेंटीमीटर (5 फीट 5 इंच) है. महिलाओं की औसत लंबाई 152 सेंटीमीटर (5 फीट) है. प्राचीन इतिहास और पुरातात्विक सबूतों पर नजर डाले तो यह पता चलता है कि खेती की शुरुआत से पहले यानी आदिमानव काल के इंसान मौजूदा समय से लंबे होते हैं. उस दौरान इंसानों की औसत लंबाई लगभग 179 सेंटीमीटर होती थी. इंसानी सभ्यता के आगे बढ़ने और खेती के विकास के कारण लोगों की डाइट सीमित हो गई. लोगों ने शारीरिक मेहनत भी ज्यादा करना शुरू कर दिया. बीमारियां भी बढ़ने लगी. इसके कारण औसत लंबाई में गिरावट आती गई.

पहले के इंसान मजबूत और लंबे होते थे : National Family Health Survey, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov आदि के डेटा के अनुसार करीब 10 हजार साल पहले जब खेती की शुरुआत नहीं हुई थी, उस दौरान इंसान शिकारी होता था. वे ज्यादा मजबूत और लंबे होते थे. 40 हजार साल पहले यूरोप में रहने वाले 'क्रो-मैग्नन' (पहले आधुनिक इंसान) पुरुषों की लंबाई 183 सेंटीमीटर यानी 6 फीट तक होती थी. कई वैज्ञानिक मानते हैं कि खेती करने वाले समुदाय खराब फसलों की समस्या से जूझ रहे थे. अनाज की सीमित पैदावार से खाने की दिक्कत होती थी. इसके कारण वे कुपोषण से जूझने लगे थे. पालतू जानवरों के साथ उनके करीबी रिश्ते थे. इसकी वजह से उन्हें नई-नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था.

औसत लंबाई कम होने के पीछे की कई वजहें हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

लंबाई के अलावा अन्य किन चीजों पर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट : इंसान की लंबाई पर असर डालने के अलावा जलवायु परिवर्तन का अन्य भी कई चीजों पर इंपैक्ट पड़ता है. यह सेहत पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कई गुना बढ़ा देता है. इससे स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में इजाफा हो रहा है. बढ़ता तापमान, हीट वेव, खराब मौसम आम आदमी की आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं. देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है. जलवायु परिवर्तन से औरतें बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं. लैंसेट काउंटडाउन (2025) और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज दुनियाभर में बेहतर जीवन के लिए अब तक हुए सुधारों पर ब्रेक लगा सकता है.

हर साल जा रही 5 लाख से अधिक लोगों की जान : lancetcountdown.or, journals.plos.org और preventionweb.net के डेटा के अनुसार क्लाइमेट चेंज के कारण बीमारियां बढ़ने पर हर साल पूरी दुनिया में 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है. लैंसेट काउंटडाउन (2025) और वर्ल्ड बैंक के अनुसार पिछले कुछ सालों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर खान-पान की वजह से लोगों की उम्र में इजाफा हुआ है. अब अगर जल्द ही जलवायु परिवर्तन से उपजे प्रभाव रोकने के लिए बड़े प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में इसकी वजह से लोगों की उम्र कम हो जाएगी. इसकी वजह से मौतों को आंकड़ा भी बढ़ेगा.

जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ी : lancetcountdown.or, journals.plos.org और preventionweb.net के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ गईं हैं. हर साल दुनिया के कई देश इस संकट का सामना करते हैं. ऐसी घटनाओं के कारण लोगों की मौत भी हो रही है. साल 2024 में ही आग के धुएं वजह से दुनियाभर के रिकॉर्ड 1 लाख 54 हजार लोगों की मौत होने का अनुमान लगाया गया था. इसके अलावा बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी के कारण मच्छरों को पनपने के लिए बेहतर माहौल मिल जा रहा है. इससे 1950 के दशक के मुकाबले मौजूदा समय मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां बढ़ गईं हैं.

तनाव का कारण भी बन रहा जलवायु परिवर्तन : जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है. हर साल गर्मी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा रहती है. गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार ठीक से सो नहीं पाते हैं. इसके कारण उन्हें तनाव का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में सांस और दिल की बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं. इसके कारण हर साल काफी लोगों की मौत हो जा रही है. जिस शहर में भी प्रदूषण का स्तर ज्यादा होता है. वहां के लोगों को कई अन्य तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

जलवायु परिवर्तन कई तरीकों से इंसानों पर प्रभाव डाल रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

साल 2050 तक गर्मी से दुनिया में मचेगी तबाही : जलवायु परिवर्तन पर समय-समय पर अन्य भी कई स्टडी रिपोर्ट आती रहीं हैं. साल 2026 की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंकाया था. इसमें बताया गया था कि अगर धरती का तापमान 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ता है तो 2050 से बहुत पहले ही गर्मी तबाही मचा सकती है. वहीं नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया था कि साल 2041 से 2070 तक भारत में हीट स्ट्रेस वाले दिनों की संख्या में इजाफा होगा.

साल 2050 तक दुनिया में बढ़ेंगे सडेन डेथ के केस : 'द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ' जर्नल में इसी साल अप्रैल महीने में एक स्टडी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी. इसके अनुसार 2050 तक लगातार तापमान बढ़ने की वजह से लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे. यानी लोग आलसी होते जाएंगे. ज्यादा गर्मी की वजह से वे शारीरिक श्रम करना बंद कर देंगे. एक्सरसाइज न करने से मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा. सडेन डेथ के केस में इजाफा होगा. WHO के अनुसार 18 से 64 साल के लोगों को प्रति दिन 10 से 21 मिनट तक खूब पसीना बहाने वाले व्यायाम करने चाहिए. ऐसे में शारीरिक श्रम कम होने से इसके कई दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

ये भी पढ़ें