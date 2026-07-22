ETV Bharat / bharat

'जलवायु परिवर्तन से दूध का उत्पादन घट रहा, भैंस और संकर नस्ल के मवेशी सबसे अधिक प्रभावित'

नई दिल्ली: बढ़ते तापमान और नमी का असर भारत के डेयरी सेक्टर पर पड़ने लगा है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) की 16 साल की स्टडी में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हरियाणा में दूध का उत्पादन कम हो रहा है, जो देश के बड़े दूध उत्पादक राज्यों में से एक है.

रिसर्च से पता चलता है कि भैंस और क्रॉसब्रीड मवेशी गर्मी के तनाव के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, जबकि साहीवाल और हरियाना जैसी देसी नस्लें ज़्यादा लचीली होती हैं. साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुई इस स्टडी में 2004 से 2019 के बीच हरियाणा के 19 जिलों के जानवरों और मौसम के डेटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें हर साल 1,100 से ज़्यादा गांवों को कवर किया गया.

शोधकर्ताओं ने दूध उत्पादन के रिकॉर्ड को जलवायु संकेतक से जोड़ा, जिसमें तापमान, नमी, बारिश, तापमान-आर्द्रता सूचकांक (THI) और संभावित वाष्पोत्सर्जन (PET) शामिल हैं. पीईटी हवा में नमी की मांग का एक माप है जो तापमान, आर्द्रता और सौर विकिरण (solar radiation) के असर को मिलाता है.

शोधकर्ताओं ने पाया कि जुलाई और अगस्त के दौरान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 70 प्रतिशत से ज्यादा नमी के कारण दूध उत्पादन और कुल दूध प्रोडक्शन में काफी कमी आई.

भैंसों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा, उसके बाद क्रॉसब्रीड मवेशियों पर, जबकि साहीवाल और हरियाणा जैसी देसी नस्लों ने एक जैसे मौसम में भी काफ़ी हद तक स्थिर उत्पादकता बनाए रखी. स्टडी में संभावित वाष्पोत्सर्जन (PET) को भी पशुधन रिसर्च के लिए एक जरूरी लेकिन कम इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर के तौर पर बताया गया है.

गर्मियों और मानसून के महीनों में ज़्यादा संभावित वाष्पोत्सर्जन (PET) वैल्यू लगातार डेयरी जानवरों में दूध के उत्पादन में कमी से जुड़ी थीं, जिससे पता चलता है कि यह सिर्फ तापमान के मुकाबले गर्मी से तनाव का ज़्यादा बड़ा माप देता है.

शोधकर्ताओं के अनुसार, भैंसें खास तौर पर कमजोर होती हैं क्योंकि उनकी काली स्किन ज़्यादा सोलर रेडिएशन सोख लेती है और उनमें पसीने की ग्रंथियां कम होती हैं, जिससे उनके लिए गर्मी बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है.

क्रॉसब्रेड मवेशियों की उत्पादकता में भी हीटवेव के दौरान काफी कमी आती है, जबकि देसी नस्लों में ढीली स्किन, अच्छे से पसीना आना और कम मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन (Metabolic heat production) का हिंदी में अर्थ "चयापचय ऊष्मा उत्पादन" है. यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन को ऊर्जा (कैलोरी) में बदलते समय प्राकृतिक रूप से गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न करता है. जैसे प्राकृतिक बदलाव होते हैं, जिससे उनकी रेज़िलिएंस बेहतर होती है.

हरियाणा सरकार के पूर्व कमिश्नर और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के पूर्व केंद्रीय सदस्य, डेयरी और पशुधन विशेषज्ञ मोहन सिंह अहलूवालिया ने ईटीवी भारत को बताया कि अध्ययन के निष्कर्ष पूरे भारत में लंबे समय से देखी गई क्षेत्रीय स्थितियों के अनुरूप हैं.