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'जलवायु परिवर्तन से दूध का उत्पादन घट रहा, भैंस और संकर नस्ल के मवेशी सबसे अधिक प्रभावित'

विशेषज्ञों ने बढ़ते तापमान के बीच दूध का उत्पादन बनाए रखने के लिए तालाब, पेड़ और हरे चारे जैसे उपायों की सलाह दी है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट...

Milk production is declining due to climate change
जलवायु परिवर्तन से दूध का उत्पादन घट रहा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 5:11 PM IST

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नई दिल्ली: बढ़ते तापमान और नमी का असर भारत के डेयरी सेक्टर पर पड़ने लगा है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) की 16 साल की स्टडी में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हरियाणा में दूध का उत्पादन कम हो रहा है, जो देश के बड़े दूध उत्पादक राज्यों में से एक है.

रिसर्च से पता चलता है कि भैंस और क्रॉसब्रीड मवेशी गर्मी के तनाव के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, जबकि साहीवाल और हरियाना जैसी देसी नस्लें ज़्यादा लचीली होती हैं. साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुई इस स्टडी में 2004 से 2019 के बीच हरियाणा के 19 जिलों के जानवरों और मौसम के डेटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें हर साल 1,100 से ज़्यादा गांवों को कवर किया गया.

शोधकर्ताओं ने दूध उत्पादन के रिकॉर्ड को जलवायु संकेतक से जोड़ा, जिसमें तापमान, नमी, बारिश, तापमान-आर्द्रता सूचकांक (THI) और संभावित वाष्पोत्सर्जन (PET) शामिल हैं. पीईटी हवा में नमी की मांग का एक माप है जो तापमान, आर्द्रता और सौर विकिरण (solar radiation) के असर को मिलाता है.

शोधकर्ताओं ने पाया कि जुलाई और अगस्त के दौरान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 70 प्रतिशत से ज्यादा नमी के कारण दूध उत्पादन और कुल दूध प्रोडक्शन में काफी कमी आई.

भैंसों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा, उसके बाद क्रॉसब्रीड मवेशियों पर, जबकि साहीवाल और हरियाणा जैसी देसी नस्लों ने एक जैसे मौसम में भी काफ़ी हद तक स्थिर उत्पादकता बनाए रखी. स्टडी में संभावित वाष्पोत्सर्जन (PET) को भी पशुधन रिसर्च के लिए एक जरूरी लेकिन कम इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर के तौर पर बताया गया है.

गर्मियों और मानसून के महीनों में ज़्यादा संभावित वाष्पोत्सर्जन (PET) वैल्यू लगातार डेयरी जानवरों में दूध के उत्पादन में कमी से जुड़ी थीं, जिससे पता चलता है कि यह सिर्फ तापमान के मुकाबले गर्मी से तनाव का ज़्यादा बड़ा माप देता है.

शोधकर्ताओं के अनुसार, भैंसें खास तौर पर कमजोर होती हैं क्योंकि उनकी काली स्किन ज़्यादा सोलर रेडिएशन सोख लेती है और उनमें पसीने की ग्रंथियां कम होती हैं, जिससे उनके लिए गर्मी बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है.

क्रॉसब्रेड मवेशियों की उत्पादकता में भी हीटवेव के दौरान काफी कमी आती है, जबकि देसी नस्लों में ढीली स्किन, अच्छे से पसीना आना और कम मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन (Metabolic heat production) का हिंदी में अर्थ "चयापचय ऊष्मा उत्पादन" है. यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन को ऊर्जा (कैलोरी) में बदलते समय प्राकृतिक रूप से गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न करता है. जैसे प्राकृतिक बदलाव होते हैं, जिससे उनकी रेज़िलिएंस बेहतर होती है.

हरियाणा सरकार के पूर्व कमिश्नर और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के पूर्व केंद्रीय सदस्य, डेयरी और पशुधन विशेषज्ञ मोहन सिंह अहलूवालिया ने ईटीवी भारत को बताया कि अध्ययन के निष्कर्ष पूरे भारत में लंबे समय से देखी गई क्षेत्रीय स्थितियों के अनुरूप हैं.

उन्होंने कहा, "गर्म मौसम में भैंसों, क्रॉसब्रीड मवेशियों और होल्स्टीन फ्राइजियन (HF) काले और सफेद रंग की बड़ी दुधारू गायों की एक नस्ल है. इन गायों का भी दूध उत्पादन कम हो जाता है. इसके उलट, साहीवाल, राठी, थारपारकर, कांकरेज, हरियाना और नागोरी जैसी ज़्यादातर देसी भारतीय नस्लें नैचुरली ज़्यादा तापमान और नमी के हिसाब से ढल जाती हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी दूध देती रहती हैं."

अहलूवालिया ने कहा कि देसी मवेशियों की तुलना में भैंसों को ज़्यादा ठंडक की जरूरत होती है, जबकि होल्स्टीन फ्राइजियन गायों को भी बेहतर ताप प्रबंधन की जरूरत होती है.

उन्होंने कहा कि देसी नस्ल की भैंसें अक्सर खराब मौसम के बावजूद गर्मियों में ज़्यादा गाढ़ा, पीले रंग का दूध देती हैं, जबकि भैंसें आमतौर पर सर्दियों में ज़्यादा दूध देती हैं और गर्म महीनों में इसमें तेजी से गिरावट देखी जाती है.

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक अपवाद है, क्योंकि वहां गर्मियों का मौसम हल्का होता है, जिससे गायें ज़्यादा उत्पादकता बनाए रख पाती हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि जलवायु अनुकूलन के लिए सिर्फ कृत्रिम अवसंरचना पर निर्भर रहने के बजाय नेचुरल कूलिंग सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए.

बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, पारंपरिक तालाबों को ठीक करना, पीने का सही पानी, गायों के नहाने के पानी और भैंसों के लिए तालाब बनाना, जानवरों के आराम और दूध के उत्पादन को सहज बेहतर बना सकता है.

अहलूवालिया ने कहा, "हरे चारे का मिलना भी उतना ही जरूरी है, और खाली जमीन का इस्तेमाल पौष्टिक चारे वाली फसलें उगाने के लिए किया जाना चाहिए."

आईसीएआर के शोधकर्ता भी इसी तरह पीईटी और टीएसआई पूर्वानुमान को जानवरों के शुरुआती चेतावनी सिस्टम में जोड़ने, छाया, स्प्रिंकलर और पानी में रहने की जगहों को बढ़ाने, और ऐसे प्रजनन कार्यक्रमों को मजबूत करने की सलाह देते हैं जो मौसम के हिसाब से ढलने वाले देसी मवेशियों को बचाते हैं.

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, इसलिए स्टडी बताती है कि बढ़ते तापमान के हिसाब से डेयरी फार्मिंग को बदलना, दूध उत्पादन को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के तेज होने पर लाखों डेयरी किसानों की रोजी-रोटी बचाने के लिए बहुत जरूरी होगा.

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