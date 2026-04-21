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बढ़ता पारा बना रहा 'आलसी'; 2050 तक डायबिटीज-हार्टअटैक और सडेन डेथ के केस बढ़ने का खतरा

Climate Change Impact: साल दर साल धरती का क्लामेट बैलेंस बिगड़ता जा रहा है. बेमौसम बरसात, ओले गिरना, बर्फबारी, भीषण गर्मी और सर्दी के रूप में ये जलवायु परिवर्तन साफ-साफ देखने को मिल रहा है. इसके कारण चाहे जो हों लेकिन, इसका असर लोगों की जीवनशैली पर पड़ रहा है. पारा चढ़ने के कारण गर्मी और गर्म दिनों में हो रहा इजाफा लोगों की शारीरिक निष्क्रियता (Physical Inactivity) बढ़ा रहा है.

इसके चलते डायबिटीज-हार्टअटैक के मामले जहां बढ़ रहे हैं वहीं, सडेन डेथ यानी अचानक मौत के मामलों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है. 'द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ' जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी के अनुसार, 2050 तक लगातार तापमान बढ़ने की वजह से लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे.

यानी लोग आलसी होते जाएंगे और ज्यादा गर्मी की वजह से शारीरिक क्रिया कम कर देंगे. घर से बाहर न निकलने और एक्सरसाइज न करने से मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा. भारत जैसे गर्म देश में फिजिकल इनएक्टिविटी से जुड़ी मृत्यु दर 10.62 प्रति 1 लाख आबादी तक पहुंचा सकती है.

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धरती का तापमान कितना बढ़ा: जलवायु परिवर्तन के कारण औद्योगिक क्रांति (1850-1900) के बाद से धरती का औसत तापमान लगभग 1.42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है. हाल के वर्षों (2015-2024) में यह वृद्धि तेज हुई है. 2024 में वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.55 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया. जो अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है. वर्तमान में धरती का तापमान 0.25 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से बढ़ रहा है.

समुद्र का पानी भी हो रहा गर्म: साल 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया. इसके चलते समुद्र के तापमान में भी धरती की तुलना में दोगुनी की वृद्धि देखने को मिली है. दरअसल, वैश्विक तापन से पैदा होने वाली लगभग 90% गर्मी समुद्र सोख लेता है, जिससे उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है. यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इसी दर से जारी रहता है, तो 21वीं सदी के अंत तक तापमान में 2.6 से 4.8 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है.

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आलसी होने की प्रवृत्ति में 2% की हो सकती है बढ़ोतरी: रिपोर्ट में 156 देशों के डेटा को एनालेसिस किया गया. इसमें पाया गया कि यदि किसी महीने का औसत तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो लोगों की फिजिकल एक्टिविटी में गिरावट आने लगती है.

भारत में यह स्थिति और काफी गंभीर है. अनुमान है कि 2050 तक भारत में फिजिकल इनएक्टिविटी में करीब 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. लोग गर्मी के डर से बाहर निकलना, टहलना या एक्सरसाइज करना कम कर देंगे. यानी आलसी होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. जो लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बढ़ा देगा.