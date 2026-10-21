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दो जून की रोटी पर कार्बन का संकट? क्लाइमेट चेंज और बढ़ते CO2 उत्सर्जन से गेहूं में घट रहा सेहतमंद प्रोटीन

ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते CO2 लेवल से गेहूं के पोषण पर खतरा पैदा हो सकता है. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद.(EB Prime Team) जलवायु परिवर्तन, बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग से अब गेहूं पर भी खतरा मडराने लगा है. जर्मनी के वैज्ञानिकों की एक रिसर्च मे यह पाया गया कि CO2 के अत्याधिक उत्सर्जन से गेहूं में पाया जाने वाला सेहत के लिए लाभकारी प्रोटीन व अन्य पोषक तत्व घट रहे हैं. जाहिर सी बात कि फायदेमंद तत्व कम हो रहे तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले एलीमेंट बढ़ेंगे, रिसर्च में यह साबित भी हुआ है.

दरअसल, यह खबर इसलिए बड़ी और बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 40 फीसदी आबादी किसी न किसी रूप में गेहूं खाती है. रोटी, ब्रेड, पास्ता, नूडल्स व खानपान की अन्य चीजों के रूप में. नंबर्स में बात करें तो धरती के लगभग 3 अरब से ज्यादा लोग और 173 के करीब देशाें में गेहूं का रोजाना इस्तेमाल हो रहा है. पैसों और विकास के मामले में गरीब देशों में आटे का यूज थोड़ा ज्यादा ही है, क्योंकि गेहूं प्रोटीन और कैलोरी का सबसे बड़ा स्रोस है.