दो जून की रोटी पर कार्बन का संकट? क्लाइमेट चेंज और बढ़ते CO2 उत्सर्जन से गेहूं में घट रहा सेहतमंद प्रोटीन
जर्मनी के वैज्ञानिकों की रिसर्च में सामने आया फैक्ट- ग्लोबल वार्मिंग से आटे में बढ़े सेहत खराब करने वाले तत्व
Published : October 21, 2026 at 5:37 PM IST
हैदराबाद.(EB Prime Team) जलवायु परिवर्तन, बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग से अब गेहूं पर भी खतरा मडराने लगा है. जर्मनी के वैज्ञानिकों की एक रिसर्च मे यह पाया गया कि CO2 के अत्याधिक उत्सर्जन से गेहूं में पाया जाने वाला सेहत के लिए लाभकारी प्रोटीन व अन्य पोषक तत्व घट रहे हैं. जाहिर सी बात कि फायदेमंद तत्व कम हो रहे तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले एलीमेंट बढ़ेंगे, रिसर्च में यह साबित भी हुआ है.
दरअसल, यह खबर इसलिए बड़ी और बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 40 फीसदी आबादी किसी न किसी रूप में गेहूं खाती है. रोटी, ब्रेड, पास्ता, नूडल्स व खानपान की अन्य चीजों के रूप में. नंबर्स में बात करें तो धरती के लगभग 3 अरब से ज्यादा लोग और 173 के करीब देशाें में गेहूं का रोजाना इस्तेमाल हो रहा है. पैसों और विकास के मामले में गरीब देशों में आटे का यूज थोड़ा ज्यादा ही है, क्योंकि गेहूं प्रोटीन और कैलोरी का सबसे बड़ा स्रोस है.
वैज्ञानिकों ने आखिर अपने शोध में क्या पाया: गेहूं की फसल पर कार्बन उत्सर्जन के दुष्प्रभाव पर जर्मनी के म्यूनिक की एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की. उनके शोध में पाया गया कि ग्लोबल वार्मिंग और वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड(CO2) बढ़ने से गेहूं के प्रोटीन संघटन(कंपोजीशन) में तथा उसकी बेकिंग गुणवत्ता पर हानिकारक असर पड़ रहा है. इतना ही नहीं, जरूरी पोषण बनाए रखने तक की गेहूं की सहनशीलता भी प्रभाव देखने को मिला है.
इस तरह किया गया रिसर्च: फील्ड रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने गेहूं की फसल को दो तरीकों से उगाया गया. पहला- सामान्य मौसम और वर्तमान में CO2 उत्सर्जन लेवल के हिसाब से. एक अमेरिकी संस्था के मुताबिक फिलहाल वैश्विक स्तर पर वायुमंडलीय कार्बन उत्सर्जन का लेवल है 426 Ppm(parts per million). फसल के दूसरे हिस्से को बढ़े हुए CO2 लेवल यानी 546पीपीएम पर एक्सपोज किया गया. फसल तैयार होने के बाद गेहूं की गहन टेस्टिंग की गई, खासकर प्रोटीन कंपोजीशन को लेकर. जांच में पाया गया जिस फसल को बढ़े हुए कार्बन लेवल में उगाया गया, उसमें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक प्रोटीन व अन्य पोषक तत्व घट गए और बीमारी बढ़ाने वाले में तत्व बढ़ गए हैं.
वैज्ञानिकों के मुताबिक पाचन के दौरान ग्लूटन प्रोटीन से निकलने वाले फायदेमंद तत्व भी कम पाए गए. साथ ही CO2 के उच्च स्तर में तैयार गेहूं की बेकिंग क्वालिटी पर भी असर देखने को मिला. हालांकि रिसर्चर्स का मानना है कि इस मुद्दे पर अभी और अधिक स्टडी की जरूरत है. ताकि गेहूं के प्रोटीन संघटन में अंतर से जैविक और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या असर पड़ेगा, यह स्पष्ट किया जा सके.
रिसर्च का क्या मकसद? इस शोध का मकसद था- गेहूं की खेती को इस तरह तैयार करना कि विपरीत मौसम में उसके पोषक तत्व और उसका प्रोटीन कंपोजीशन बरकरार रहे. स्टडी इस बात पर भी जोर देती है कि दुनिया को भविष्य के कठिन हालात व मौसम के हिसाब से गेहूं की नई वैरायटी तैयार करनी होगी. ऐसी किस्म ताकि अधिक पैदावार के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे. वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में यह भी चिंता जताई गई है कि 2024 में कार्बन उत्सर्जन का जो वैश्विक स्तर करीब 425 Ppm रहा था, वो 2050 तक 600 पीपीएम तक पहुंच सकता है.
गेहूं उत्पादन में चार बड़े देश: दुनियाभर में हर साल 800 से 900 मिलियन मिट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता है. वर्तमान में चीन व्हीट प्रोडक्शन में नंबर वन है. इसके बाद भारत और रूस का नंबर आता है. अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया भी प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में शामिल हैं. चीन गेहूं के वैश्विक उत्पादन का करीब 17 प्रतिशत और भारत लगभग 14 फीसदी पैदा करते हैं. दुनियाभर में डेली डाइट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ-साथ गेहूं की खेती से करोड़ों किसान की भी रोजी-रोटी चल रही है.(mukesh.mishra@etvbharat.com)
आप Etv Bharat प्रीमियम की ये खबरें भी पढ़ सकते हैं...
- भारत में 29 लाख नए हाॅस्पिटल बेड की जरूरत, जानिए- ग्लोबल बेंचमार्क से कितना पीछे है अपना देश?
- दुनियाभर में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना, चीन ने रूस को पछाड़ा, भारत आठवें पायदान पर
- UN की चेतावनी... अगले 15 साल में 4.5 करोड़ युवा रह जाएंगे बेरोजगार, तैयार होंगे 18 करोड़ नए प्रोफेशनल्स
- दुनिया में आज भी गरीबी झेल रहे 1.2 अरब लोग, इनमें 61.7 करोड़ बच्चे, 14 साल में पहली बार बढ़े गरीब